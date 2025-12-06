Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase

Corrida de rua

Glenison Gilbert de Carvalho e Franck Caldeira estão confirmados na corrida de rua que acontece amanhã

A 11ª edição da Bonito 21K, prova de corrida de rua que acontece amanhã, na capital do ecoturismo de Mato Grosso do Sul bateu recorde de inscritos, com 2.870 atletas confirmados nos percursos de cinco quilômetros, 10 km e meia maratona.

A competição também promete emoção com a disputa entre dois campeões. Glenison Gilbert de Carvalho, tetracampeão dos 21 km em Bonito e o campeão dos Jogos Pan-Americanos e da São Silvestre, Franck Caldeira, estão confirmados na prova.

A prova promete inovação para este ano, com um novo percurso, buscando melhorar a logística na cidade e aprimorar a experiência dos atletas.

Glenison Gilbert de Carvalho, atleta de elite e tetracampeão dos 21 km, vai participar novamente este ano e pretende defender o título. E já confirmou que deve rivalizar com o agora morador de Bonito, Franck Caldeira, atleta olímpico, campeão dos Jogos Pan-Americanos e da São Silvestre, atual campeão da Maratona de Campo Grande. Franck, inclusive, já venceu a Bonito 21K em 2019.

“Vai ter uma rivalidade sim entre mim e o Franck Caldeira, mas, com certeza, vai ser uma rivalidade muito saudável, porque tenho uma grande admiração pelo Franck. Vou estar muito feliz de estar ali correndo ao lado de um grande campeão e ídolo brasileiro”, comenta Glenison.

“As expectativas são muito boas, este ano eu me sinto ainda mais bem preparado do que no ano passado”, completa o atleta, que classificou o novo percurso como “mais rápido”.

Já Franck fala da emoção de voltar a correr a prova, agora como morador de Bonito.

“A Bonito 21K foi o meu primeiro encontro com a cidade, e eu amei. Me senti em casa e muito feliz com o resultado da prova. Para 2025, espero fazer o meu melhor, independente do resultado, estarei muito feliz em estar lá no momento da largada e participar mais uma vez”, resume.

Apesar de ter enfrentado dificuldades nos treinamentos neste ano, ele diz que vai lutar pelo título.

“Quanto ao Glenison, ótima pessoa e um excelente atleta. Esforçado e lutador pelo seu espaço como eu, ele é um adversário forte e é meu amigo. Não corro contra os meus adversários, e sim contra os meus limites”, finaliza Caldeira.

Glenison Gilbert venceu as últimas três edições da Bonito 21K - Foto: Divulgação Glenison Gilbert venceu as últimas três edições da Bonito 21K - Foto: Divulgação

Os dois vão enfrentar ainda o queniano Dismas Nyabira Okioma.

Na categoria feminina, destaque para a atleta paraguaia Nancy Diaz Gonzalez.

A prova deste ano foi escolhida pela Olympikus Brasil para integrar a seleta lista de 50 provas que a marca selecionou para comemorar seus 50 anos.

PREOCUPAÇÃO

A expectativa é de que a prova leve mais de 7 mil pessoas para Bonito durante o fim de semana. Este evento é considerado o maior no meio esportivo do município e um dos maiores no âmbito geral. A ocupação da rede hoteleira para o período do evento já ultrapassou 95%, com atletas vindos de todo o Brasil.

Segundo a organização, a Bonito 21K se preocupa em crescer sem deixar de lado o cuidado com o meio ambiente. É um evento com compromisso lixo zero e, desde o ano passado, a primeira prova de corrida de MS com selo carbono neutro, além de dar oportunidade de trabalho para muitos bonitenses.

“A Bonito 21K cresce a cada ano sem esquecer de onde está localizada, se preocupando em auxiliar na preservação ambiental. Em 2025, batemos um novo recorde de participantes, o que nos deixa muito felizes pela confiança depositada pelos atletas, e tivemos o privilégio de termos sido escolhidos para representar Mato Grosso do Sul na comemoração dos 50 anos da Olympikus Brasil”, afirma Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

PROGRAMAÇÃO

Hoje começa a entrega de kits e as ativações e programações na arena montada pela prova, localizada na Praça da Liberdade, no centro da cidade, das 13h às 22h.

No sábado, a entrega de kits vai das 9h às 13h, e após a prova um show do músico Chicão Castro com banda fecha a programação em clima de festa.