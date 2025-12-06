Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

COPA 2026

Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase

Seleção estreia no Mundial diante de Marrocos no dia 13 de junho

Agência Brasil

06/12/2025 - 07h15
O técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil pode vencer os três jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 (contra Marrocos, Haiti e Escócia). A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (5) após o sorteio dos grupos do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

“O primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, Haiti ou Escócia, temos que vencer. É respeitar o adversário e estudar bem o rival. Podemos vencer os três jogos. Nossa ideia é muito clara, temos que ser competitivos durante toda a Copa do Mundo”, declarou o comandante do Brasil ao ser questionado sobre o que achava de enfrentar a seleção africana logo na estreia do próximo Mundial.

O técnico italiano também foi questionado sobre o que achava da possibilidade de o Brasil cruzar no mata-mata com equipes fortes como Holanda, Alemanha e França:

“O objetivo do Brasil é disputar a final e, para isso, tem que encarar equipes muito fortes. Isso pode acontecer nas quartas de final, na semifinal. Mas, na minha opinião, isso não muda muito”.

Na entrevista, Ancelotti também foi questionado sobre os próximos desafios do Brasil, amistosos contra a Croácia e França, que foram confirmados nesta sexta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que serão disputados nos Estados Unidos. Segundo o treinador, estes jogos servirão para avaliar o nível da seleção a poucos meses do início da Copa:

“Acredito que será um bom teste. Enfrentaremos equipes de nível mundial de diferentes características. A França tem qualidade individual extraordinária, enquanto a Croácia tem uma equipe muito experiente. Queremos saber onde estamos”.

 

Corrida de rua

Bonito 21K promete disputa entre tetracampeão da prova e campeão do Pan

Glenison Gilbert de Carvalho e Franck Caldeira estão confirmados na corrida de rua que acontece amanhã

05/12/2025 10h30

Franck Caldeira ganhou a prova em 2019 e espera voltar a vencer

Franck Caldeira ganhou a prova em 2019 e espera voltar a vencer Foto: Gleison Nascimento / Divulgação

A 11ª edição da Bonito 21K, prova de corrida de rua que acontece amanhã, na capital do ecoturismo de Mato Grosso do Sul bateu recorde de inscritos, com 2.870 atletas confirmados nos percursos de cinco quilômetros, 10 km e meia maratona.

A competição também promete emoção com a disputa entre dois campeões. Glenison Gilbert de Carvalho, tetracampeão dos 21 km em Bonito e o campeão dos Jogos Pan-Americanos e da São Silvestre, Franck Caldeira, estão confirmados na prova.

A prova promete inovação para este ano, com um novo percurso, buscando melhorar a logística na cidade e aprimorar a experiência dos atletas.

Glenison Gilbert de Carvalho, atleta de elite e tetracampeão dos 21 km, vai participar novamente este ano e pretende defender o título. E já confirmou que deve rivalizar com o agora morador de Bonito, Franck Caldeira, atleta olímpico, campeão dos Jogos Pan-Americanos e da São Silvestre, atual campeão da Maratona de Campo Grande. Franck, inclusive, já venceu a Bonito 21K em 2019.

“Vai ter uma rivalidade sim entre mim e o Franck Caldeira, mas, com certeza, vai ser uma rivalidade muito saudável, porque tenho uma grande admiração pelo Franck. Vou estar muito feliz de estar ali correndo ao lado de um grande campeão e ídolo brasileiro”, comenta Glenison.

“As expectativas são muito boas, este ano eu me sinto ainda mais bem preparado do que no ano passado”, completa o atleta, que classificou o novo percurso como “mais rápido”.

Já Franck fala da emoção de voltar a correr a prova, agora como morador de Bonito.

“A Bonito 21K foi o meu primeiro encontro com a cidade, e eu amei. Me senti em casa e muito feliz com o resultado da prova. Para 2025, espero fazer o meu melhor, independente do resultado, estarei muito feliz em estar lá no momento da largada e participar mais uma vez”, resume.

Apesar de ter enfrentado dificuldades nos treinamentos neste ano, ele diz que vai lutar pelo título.

“Quanto ao Glenison, ótima pessoa e um excelente atleta. Esforçado e lutador pelo seu espaço como eu, ele é um adversário forte e é meu amigo. Não corro contra os meus adversários, e sim contra os meus limites”, finaliza Caldeira.

Franck Caldeira ganhou a prova em 2019 e espera voltar a vencerGlenison Gilbert venceu as últimas três edições da Bonito 21K - Foto: Divulgação

Os dois vão enfrentar ainda o queniano Dismas Nyabira Okioma.

Na categoria feminina, destaque para a atleta paraguaia Nancy Diaz Gonzalez.

A prova deste ano foi escolhida pela Olympikus Brasil para integrar a seleta lista de 50 provas que a marca selecionou para comemorar seus 50 anos.

PREOCUPAÇÃO

A expectativa é de que a prova leve mais de 7 mil pessoas para Bonito durante o fim de semana. Este evento é considerado o maior no meio esportivo do município e um dos maiores no âmbito geral. A ocupação da rede hoteleira para o período do evento já ultrapassou 95%, com atletas vindos de todo o Brasil.

Segundo a organização, a Bonito 21K se preocupa em crescer sem deixar de lado o cuidado com o meio ambiente. É um evento com compromisso lixo zero e, desde o ano passado, a primeira prova de corrida de MS com selo carbono neutro, além de dar oportunidade de trabalho para muitos bonitenses.

“A Bonito 21K cresce a cada ano sem esquecer de onde está localizada, se preocupando em auxiliar na preservação ambiental. Em 2025, batemos um novo recorde de participantes, o que nos deixa muito felizes pela confiança depositada pelos atletas, e tivemos o privilégio de termos sido escolhidos para representar Mato Grosso do Sul na comemoração dos 50 anos da Olympikus Brasil”, afirma Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

PROGRAMAÇÃO

Hoje começa a entrega de kits e as ativações e programações na arena montada pela prova, localizada na Praça da Liberdade, no centro da cidade, das 13h às 22h.

No sábado, a entrega de kits vai das 9h às 13h, e após a prova um show do músico Chicão Castro com banda fecha a programação em clima de festa.

Esporte

Com Brasil em quinto, site faz ranking de favoritos para a Copa do Mundo de 2026; veja lista

O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas

04/12/2025 23h00

Divulgação

O site "The Athletic" montou um ranking com as possíveis colocações das seleções na Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas. As seis vagas restantes serão preenchidas com equipes que disputarão as repescagens em março do próximo ano.

Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking. A Espanha aparece em segundo, enquanto a França completa o pódio. O Brasil foi colocado no quinto lugar, atrás da Inglaterra.

No atual ranking da Fifa, o Brasil também é o quinto colocado. Favorita para conquistar o Mundial segundo o "The Athletic", a Argentina é a segunda posicionada no ranking da Fifa. A Espanha lidera.

A lista divulgada considerou 64 seleções, uma vez que incluiu as equipes que estão na repescagem europeia e na repescagem mundial O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, em Washington.

VEJA O RANKING DO THE ATHLETIC:

1º Argentina

2º Espanha

3º França

4º Inglaterra

5º Brasil

6º Holanda

7º Portugal

8º Alemanha

9º Marrocos

10º Colômbia

11º Croácia

12º Uruguai

13º Bélgica

14º Egito

15º Senegal

16º Equador

17º Coreia do Sul

18º Noruega

19º Costa do Marfim

20º Japão

21º México

22º Itália

23º Suíça

24º Gana

25º Estados Unidos

26º Austrália

27º Áustria

28º Argélia

29º Dinamarca

30º Irã

31º Paraguai

32º Canadá

33º Arábia Saudita

34º Turquia

35º Polônia

36º Panamá

37º País de Gales

38º Escócia

39º Tunísia

40º Suécia

41º Irlanda

42º Catar

43º República Checa

44º África do Sul

45º Nova Zelândia

46º Jordânia

47º Bolívia

48º Eslováquia

49º Bósnia e Herzegovina

50º RD Congo

51º Ucrânia

52º Romênia

53º Jamaica

54º Cabo Verde

55º Uzbequistão

56º Irlanda do Norte

57º Albânia

58º Iraque

59º Macedônia do Norte

60º Curaçao

61º Kosovo

62º Haiti

63º Suriname

64º Nova Caledônia

