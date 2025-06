Ancelotti elogia Estêvão e despista sobre escalação do Brasil: 'Sei, mas não vou dizer'

DATA FIFA

Campo-grandense chegou neste domingo (1º) em São Paulo e preparação para duelo contra o Equador começa nesta segunda-feira (2), com todos os convocados presentes

Convocado, o campo-grandense Éderson chegou em São Paulo neste domingo (1º) e teve seu primeiro encontro com o treinador italiano Carlo Ancelotti.

Dos 25 jogadores chamados, 14 já se apresentaram à seleção brasileira, sendo eles: Vanderson, Bento, Richarlison, Alexsandro, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Éderson, Alisson, Raphinha, Andreas Pereira, Antony, Gabriel Martinelli, Vinicius Jr. e Hugo Souza. O restante deve se juntar à delegação no decorrer desta segunda-feira (2).

Antes do jogo na quinta-feira (5), às 19h (MS), contra o Equador, fora de casa, a seleção tem três treinos marcados. O primeiro treino de Ancelotti acontece também nesta segunda, às 15h (MS), no CT Joaquim Grava, do Corinthians, já com o elenco completo.

Já na terça-feira (3), o treino ocorre na parte da manhã, antes da delegação seguir viagem à Guayaquil, local da partida. Por último, encerra a preparação na quarta-feira (4), já em território equatoriano.

Bom lembrar que, Éderson já enfrentou Carlo Ancelotti em duas oportunidades nesta última temporada. No dia 14 de agosto do ano passado, Real Madrid e Atalanta se enfrentaram pela decisão da Supercopa da UEFA, título que ficou com o clube madrilenho após vencer por 2 a 0, com gols de Valverde e Mbappé.

Quatro meses depois, em dezembro, os clubes voltaram a se enfrentar, desta vez pela 6ª rodada da UEFA Champions League, e novamente Carlo Ancelotti levou a melhor, com vitória por 3 a 2, na casa dos italianos. Éderson foi titular em ambos os duelos e um dos destaques da Atalanta nas partidas.

Entretanto, com a camisa da seleção brasileira, o campo-grandense busca afirmação, já que jogou poucos minutos com a amarelinha. Faltando aproximadamente um ano para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, o atleta tem a oportunidade “perfeita” para agradar o treinador italiano e os torcedores.

Depois de enfrentar os equatorianos na quinta-feira, a seleção volta para São Paulo, onde enfrenta o Paraguai no dia 10, na Neo Química Arena, que também será a primeira partida de Ancelotti em território brasileiro.

Atualmente, o Brasil ocupa a 4ª colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos conquistados e mais quatro jogos pela frente. Para garantir vaga no próximo Mundial, basta uma vitória.

Lista completa

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Lucas Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Meias:

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Éderson (Atalanta)

Gérson (Flamengo)

Atacantes:

Antony (Betis)

Estêvão (Palmeiras)

Martinelli (Arsensal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Trajetória - Éderson

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 50 milhões de euros (R$ 309,5 milhões na cotação atual).

