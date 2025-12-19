Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Aníbal Moreno de saída do Palmeiras? Entenda como atleta perdeu espaço no time de Abel Ferreira

Com a camisa do Palmeiras, Aníbal marcou quatro gols, deu quatro assistências em 117 paridas e foi campeão do Paulistão em 2024

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/12/2025 - 23h00
O volante Aníbal Moreno pode estar de saída do Palmeiras.

Depois de um 2025 de altos e baixos, o jogador, de 26 anos, interessa ao River Plate, que chegou a fazer sondagens pelo atleta, segundo informaram portais da imprensa brasileira como ESPN e GE.

No fim de 2023, o time alviverde desembolsou US$ 7 milhões (R$ 34 milhões) para contratar o jogador do Racing, onde se destacou atuando no meio-campo.

A missão do volante era substituir Zé Rafael, que foi uma importante peça do esquema de jogo de Abel Ferreira, recuado após a venda de Danilo, hoje no Botafogo.

Na primeira temporada pelo Palmeiras, Aníbal teve um bom desempenho e ganhou espaço na equipe. Pela importância que ganhou no time palmeirense, foi convocado por Lionel Scaloni para amistosos da Argentina na Data Fifa de outubro deste ano. Entretanto, o cenário mudou.

Erros em sequência em jogos importantes, como a expulsão no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians e o erro na saída de bola que deu origem ao terceiro gol do Flamengo na derrota para o time rubro-negro por 3 a 2, pela 29ª rodada do Brasileirão, o jogador se tornou numa espécie de vilão no ano.

Também cometeu um pênalti que ajudou na construção da virada do Grêmio sobre o Palmeiras em novembro, no último jogo antes da final da Libertadores.

Pelas falhas capitais em partidas decisivas, Abel Ferreira perdeu a confiança no jogador.

Além disso, o português também preferiu improvisar o zagueiro Bruno Fuchs na função de volante em vez de contar com Aníbal ou com o uruguaio Emiliano Martínez, reforço para a posição que chegou nesta temporada, mas que ainda não deslanchou.

Por todas essas razões, o Palmeiras decidiu ir atrás de reforçar o elenco. Um dos objetivos do clube para 2026 é a contratação de um novo volante.

Com a camisa do Palmeiras, Aníbal marcou quatro gols, deu quatro assistências em 117 paridas e foi campeão do Paulistão em 2024.

Esportes

Jorginho elogia desempenho do Flamengo: 'Esse grupo merece não ser esquecido tão cedo

Substituído na etapa final, atleta não descartou a hipótese dos jogadores dos dois times terem sentido cansaço após a disputa bastante intensa durante os 120 minutos

17/12/2025 23h00

Adriano Chaves/Flamengo

O volante Jorginho enalteceu o desempenho do time do Flamengo, apesar da derrota na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira, em Al Rayyan, no Catar, após empate por 1 a 1 no tempo normal e nos pênaltis.

"Erros acontecem. Eu já errei pênalti, mas o sentimento é de orgulho. O time entregou tudo que tinha, deixou tudo em campo. Fica o gostinho amargo por ter chegado tão perto de uma vitória tão desejada. Esse grupo merece não ser esquecido tão cedo", disse o autor do gol do Flamengo, ao converter um pênalti no segundo tempo.

Jorginho, substituído na etapa final, não descartou a hipótese dos jogadores dos dois times terem sentido cansaço após a disputa bastante intensa durante os 120 minutos. "Pode ter sido. Na disputa de pênaltis é preciso ter lucidez, mas não são coisas que acontecem e ninguém tem nada a dizer."

Catarinense, de 33 anos, Jorginho chegou ao Flamengo este ano, cindo do Arsenal, da Inglaterra. Ele teve grande carreira na Europa e defendeu a seleção italiana.

Esportes

As estratégias funcionam nas slots online? Mitos e verdades explicados

17/12/2025 09h50

Photo by Richard Williams on Unsplash

O mercado de cassinos online no Brasil cresceu de forma impressionante nos últimos anos. Muitos jogadores que antes visitavam cassinos físicos agora pegam o celular e jogam onde estiverem. Pode ser em casa depois do trabalho, no ônibus preso no trânsito, ou durante um intervalo rápido no dia. 

A mudança foi grande, e cada vez mais brasileiros estão descobrindo a praticidade de jogar online.

As novas leis de jogos que entraram em vigor no início do ano deixaram os jogadores mais seguros do que nunca. Com a regulamentação, operadores licenciados precisam seguir padrões rígidos. Eles devem proteger os dados dos usuários, garantir jogos justos e oferecer suporte sempre que necessário. É um passo importante para a indústria.

Com a chegada de mais operadores internacionais ao mercado brasileiro, surge um desafio essencial. Marcas como Betano e bet365, já familiares para muitos brasileiros, precisam reforçar a confiança de novos públicos que estão experimentando slots online pela primeira vez.

E a confiança começa pela transparência. Jogadores querem entender o que podem controlar e o que não podem. Isso nos leva a uma pergunta clássica. Desde os primeiros jogos de cassino, as pessoas tentam encontrar maneiras de melhorar suas chances. Será que alguma estratégia realmente funciona?

O Apelo dos Sistemas de Apostas

Ao longo dos anos, sistemas de apostas ficaram muito populares. O Martingale é um dos mais famosos. A lógica é simples. Depois de cada perda, o jogador dobra a aposta. Em teoria, quando a vitória chega, todos os prejuízos são recuperados.

Por exemplo, se você perde 1 real, aposta 2 no próximo giro. Se perder de novo, aposta 4. Em algum momento a vitória deve pagar tudo. Mas nos caça-níqueis isso é extremamente arriscado. Os jogos usam

Geradores de Números Aleatórios (RNG), que tornam cada giro independente. Não existe garantia de que um ganho virá antes de sua banca acabar.

Outro sistema comum é manter sempre o mesmo valor de aposta. É menos arriscado, mas não aumenta suas chances de vitória.

Então, o que realmente importa para o jogador brasileiro? Quais mitos influenciam a forma como jogamos? Vamos aos fatos.

Geradores de Números Aleatórios Controlam os Resultados

Os caça-níqueis online funcionam com Geradores de Números Aleatórios, ou RNG. Essa tecnologia faz com que cada giro seja completamente independente. Um giro não tem qualquer relação com o anterior ou com o seguinte.

Isso significa que você não pode prever quando vai ganhar. Não é possível influenciar o resultado mudando o tempo do clique, seguindo padrões ou aplicando sistemas de apostas. Estratégias usadas em jogos como blackjack ou roleta não funcionam em caça-níqueis.

Os jogos também contam com uma vantagem da casa, que garante ao operador um retorno no longo prazo. Você pode escolher diferentes tipos de jogos e controlar sua banca, mas nada disso altera a matemática por trás dos giros.

Alguns jogadores acreditam que apostar valores maiores aumenta a chance de ativar um bônus. Isso não acontece. Apostas maiores podem oferecer prêmios mais altos, mas a probabilidade de acionar o bônus permanece igual. Entender isso ajuda você a tomar decisões mais seguras.

Cassinos Licenciados Não Manipulam Caça-Níqueis

Ainda existe a ideia de que cassinos online manipulam resultados. Para operadores licenciados, isso não acontece. Os provedores de jogos precisam seguir normas rígidas, e laboratórios independentes testam cada título para garantir que ele é justo e aleatório.

Alguns jogadores tentam alternar o valor da aposta ou o momento de apertar o botão. Eles buscam alguma vantagem. Mas o RNG torna qualquer manipulação impossível. Os sistemas geram bilhões de combinações, e operadores regulados não podem alterar esses resultados.

Ao jogar em um cassino licenciado no Brasil, a justiça do jogo não é apenas uma promessa. É uma exigência legal.

Volatilidade e Gerenciamento de Banca

Mesmo sem mudar as probabilidades do jogo, você pode escolher caça-níqueis que combinam com seu estilo. Cada jogo possui um nível de volatilidade.

  •   Alta volatilidade: menos vitórias, mas prêmios maiores.
  •   Baixa volatilidade: vitórias frequentes, mas valores menores.

Entender isso faz diferença. Jogos de alta volatilidade podem consumir sua banca rapidamente. Jogos de baixa volatilidade permitem sessões mais longas. Aqui existe estratégia real, porque você escolhe a experiência que combina com seu orçamento e seu ritmo.

O gerenciamento de banca é a ferramenta mais importante que você tem. Ele define quanto tempo você pode jogar e mantém seu controle sobre a sessão. Criar limites e respeitá-los protege sua diversão e seu dinheiro.

Muitos caça-níqueis também oferecem recursos extras, como compra de bônus, wilds fixos, multiplicadores ou jackpots progressivos. Esses elementos deixam o jogo mais interessante, mas não mudam suas chances.

Defina um Orçamento e Jogue com Segurança

A melhor decisão é sempre jogar com equilíbrio. Use apostas menores para aproveitar sessões mais longas. Nunca tente recuperar perdas aumentando o valor da aposta por impulso. Se sentir que o jogo está causando desconforto, use imediatamente as ferramentas de jogo responsável.

No Brasil, operadores licenciados precisam oferecer suporte completo. Isso inclui limites de sessão, limites de depósito e opções de autoexclusão. Essa proteção é real e acessível. Por isso, é importante jogar apenas em cassinos licenciados e liberados no Brasil.

O Que Realmente Funciona

A verdade é simples. Caça-níqueis são jogos de sorte, e nenhum sistema de apostas altera as probabilidades. Mas isso não significa que você não tenha controle.

A estratégia verdadeira é escolher operadores licenciados, que protegem você. Em sites não regulamentados, você corre risco de perder dinheiro e dados pessoais sem qualquer suporte. Não há garantia de jogo justo, atendimento ao cliente ou proteção aos seus direitos. Sua paixão pelo jogo merece respeito. Seu dinheiro merece segurança.

Sempre confirme se o cassino possui licença válida no Brasil. Sua tranquilidade depende disso.
Jogue com inteligência. Jogue com responsabilidade. Escolha cassinos licenciados. Essa é a estratégia que realmente funciona.
 

