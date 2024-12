Ano esportivo em MS tem retorno da Superliga, Cezário preso e mais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com mais um ano se encerrando, entram em voga as retrospectivas para relembrar o que de mais importante aconteceu nos últimos 365 dias. Nesta reportagem, o Correio do Estado traz um compilado dos fatos esportivos mais relevantes de 2024 envolvendo o Mato Grosso do Sul. Confira:

Ferreirinha no São Paulo

Logo na segunda semana do ano, o São Paulo anunciou a contratação do ponta-esquerda Ferreirinha, nascido em Dourados. Para contar com o futebol do sul-mato-grossense, o clube paulista desembolsou R$ 8 milhões por 35% dos direitos econômicos do jogador, que estava no Grêmio desde 2020.

Alternando entre banco e titular, Ferreirinha atuou em 49 jogos do São Paulo em 2024, marcou oito gols e deu duas assistências. Mesmo com números abaixo do esperado, o douradense foi um dos poucos que se salvou na análise dos torcedores no ano e deve permanecer no tricolor paulista para 2025.

13º e contando

Operário e DAC protagonizaram a final do sul-mato-grossense 2024 - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em abril, o Operário Futebol Clube se consagrou, pela 13ª vez, campeão estadual, ao bater o Dourados Atlético Clube (DAC) pelo placar agregado de 3x2. No jogo de ida, a equipe do interior venceu por 1x0, mas na volta, disputada no Jacques da Luz, o Galo de Campo Grande foi "com sangue nos olhos" e dominou o Dourados, vencendo por 3x1.

Com o título sul-mato-grossense, o Operário volta ao cenário nacional com a participação na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e também na Copa Verde de 2025. Já o vice-campeão jogará a Copa do Brasil de 2025, após ficar 10 anos longe de competições nacionais.

Lesão grave de jogador importante

Há sete meses, no dia 25 de maio, o Santos confirmou a ruptura no Tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo do goleiro João Paulo, nascido em Dourados, que precisou passar por cirurgia dias depois. A lesão aconteceu na partida contra o América (MG), válida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a recuperação avançada desde outubro, o goleiro não atuou mais em 2024, ou seja, não participou do resto da campanha campeã do clube paulista na segunda divisão nacional. Diante disso, o goleiro deve voltar a ser titular do Santos em janeiro de 2025, para a disputa do Campeonato Paulista.

Éderson: de MS para o mundo

Ainda em maio, Mato Grosso do Sul voltou a ter um representante na seleção brasileira. No dia 20, o volante Éderson, natural de Campo Grande e de origem terena, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para compor o elenco que viria a disputar a Copa América nos Estados Unidos, realizada em junho.

Éderson e sua mãe, de origem terena, com a taça da Europa League - Foto: Instagram/Éderson

Após a competição continental, Éderson não voltou a ser chamado para representar o país, mas ainda continua tendo sucesso internacional. Hoje na Atalanta, da Itália, foi campeão da Europa League, diante do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e, até o momento da publicação desta reportagem, é líder no Campeonato Italiano, com 40 pontos conquistados, sendo o campo-grandense um dos melhores meio-campistas da competição.

Sul-mato-grossense "fecha o gol" nos EUA

Nascido em Porto Murtinho e naturalizado paraguaio, o goleiro Carlos Coronel está entre os destaques da última temporada norte-americana, que acabou no início de dezembro.

Defendendo as cores do New York Red Bulls, o goleiro fez ótimas atuações na fase de playoffs (mata-mata) da MLS Cup, das quais garantiu a sua equipe na final do torneio, depois de 16 anos.

Na decisão, o NY Red Bulls perdeu para o LA Galaxy por 2x1, em Los Angeles (EUA). Mesmo assim, as atuações deste ano fizeram com que o paraguaio-brasileiro virasse ídolo dos torcedores do time nova-iorquino.

Marcênio: o dono do futsal em 2024

Marcênio com a taça da Liga Nacional de Futsal de 2024 - Foto: Instagram/Marcênio

Nascido em Campo Grande, Marcênio chegou ao Jaraguá Futsal (SC) no primeiro trimestre, após longos anos na Europa. Aos 36 anos, o jogador não imaginava o quão mágico seria esse ano para ele. Em fevereiro, o sul-mato-grossense fez parte do elenco campeão da Copa América, que bateu a Argentina por 2x0 e conquistou seu 11º título da competição na história.

Oito meses depois, mesmo com lesões, o jogador foi convocado para a Copa do Mundo, realizada no Uzbequistão. Após ficar de fora dos três jogos da fase de grupos, das oitavas e das quartas, Marcênio retornou na semifinal, diante da Ucrânia, e foi importante para colocar o Brasil na final depois de 12 anos.

Na decisão, o Brasil teve novamente a Argentina pelo caminho, e terminou a competição com mais uma vitória, por 2x1, com direito a assistência do campo-grandense, conquistando assim o único título que faltava na galeria do atleta.

Ainda, no último mês do ano, Marcênio "embolsou" dois títulos pelo Jaraguá: Liga Nacional de Futsal (LNF) e Campeonato Catarinense.

Após a conquista do hexacampeonato mundial pela seleção, Marcênio concedeu entrevista exclusiva ao Correio do Estado. Para conferir o "papo" completo com o atleta, clique aqui.

Crise na FFMS & Cezário

Em maio, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Cartão Vermelho, do qual aponta desvios de dinheiro na na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) de setembro de 2018 a fevereiro de 2023, que superam os R$ 6 milhões.

Um dos alvos principais da ação era o "chefão" do futebol sul-mato-grossense Francisco Cezário, de 77 anos. Entre idas e vindas na cadeia, ele segue afastado do comando da FFMS.

Estevão Petrallás assumiu o cargo como presidente interino da instituição, que deve ter eleição após o estadual de 2025.

Baby em Paris-2024: Decepção com final feliz

Um dos atletas com maior expectativa de medalha por parte dos sul-mato-grossenses, o judoca Rafael Silva, conhecido como Baby, perdeu na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris, realizados nos meses de julho e agosto .

O aquidauanense disputou a categoria +100 kg, e perdeu para Ushangi Kokauri, do Azerbaijão, com apenas três minutos de luta. Mesmo ficando de fora do individual, o judoca ainda "medalhou" na Equipe Mista, que conquistou o bronze em um duelo emocionante contra a equipe italiana.

Com três medalhas, todas de bronze, em quatro participações nos Jogos, Baby encerrou sua carreira olímpica em Paris-2024, aos 39 anos.

MS nas Paralímpiadas

Disputando esta edição em Paris, na França, Mato Grosso do Sul foi destaque nos Jogos Paralímpicos e ajudou o Brasil a conquistar um lugar entre os cinco países que mais conquistaram medalhas no evento esportivo. Com uma de ouro e outra de bronze, Yeltsin Jacques foi o sul-mato-grossense mais vitorioso nos Jogos.

Além dele, o douradense Paulo Henrique dos Reis conquistou o bronze no salto em distância, a judoca Érika Cheres Zoaga, nascida em Guia Lopes da Laguna e criada em Campo Grande, foi prata na categoria de +70kg no judo da classe J1 (cegos totais), e Fernando Rufino, o "Cowboy de Aço", conquistou a medalha de ouro na paracanoagem, na prova de 200 metros da classe VL2 (canoa, em que se usa tronco e braços na remada).

Além de medalhista, Rufino ainda foi o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Paris-2024, ao lado da nadadora Carol Santiago, fechando os Jogos com chave de ouro para o Mato Grosso do Sul.

Matheus Martins no "É tempo de Botafogo!"

A partir de agosto, o Botafogo contou com um representante sul-mato-grossense no seu elenco estrelado. Pela bagatela de 10 milhões (R$ 60 milhões na cotação da época), o campo-grandense assinou com a Estrela Solitária por quatro anos e meio.

Em pouco tempo no clube, Matheus se firmou como um "12° jogador" do treinador português Artur Jorge e, mesmo com poucos gols e assistências, o atacante "caiu nas graças" da torcida por ter "criado" a expressão que viria a ser utilizada neste ano dourado para os botafoguenses: "É tempo de Botafogo!".

Neste mês de dezembro, o clube carioca foi campeão da Copa Libertadores da América, pela primeira vez na sua história, e campeão brasileiro após 29 anos de hiato na competição nacional.

Série B do estadual

Neste último trimestre do ano, foi realizada a disputa da segunda divisão do sul-mato-grossense. Após três anos sem título, o Naviraiense foi campeão e assegurou o retorno à elite do futebol estadual depois de dois anos fora. Além do "Jacaré do Conesul", o Águia Negra também conquistou o acesso à Série A, ficando em segundo lugar na colocação geral.

SAF veio para ficar

Com casos recentes no cenário nacional, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tem feito sucesso também em Mato Grosso do Sul. Em novembro, a Associação Atlética Portuguesa tornou-se o primeiro clube-empresa de MS e passou a se chamar FC Pantanal SAF.

Além da antiga Portuguesa, o Corumbaense também deve seguir os rumos do clube-empresa em um futuro próximo. Segundo o diretor de futebol da equipe, Renê Rodrigues, o estadual de 2025 pode ser o último do time ainda nos moldes tradicionais, ou seja, há planos e reuniões já feitas para se tornar SAF.

Em julho, o governador Eduardo Riedel instituiu Julio Brant, ex-conselheiro de futebol do Vasco da Gama (RJ), para dar uma "nova cara" ao futebol sul-mato-grossense. Ainda, Estevão Petrallás, presidente interino da FFMS, afirmou que os cinco primeiros clubes que se tornarem SAF no estado terão isenção de taxa frente à federação, como forma de incentivar a criação de mais clube-empresas em MS.

Superliga em Campo Grande

Levantador do Vôlei Renata, Bruninho fez boa partida em Campo Grande - Foto: Judson Marinho

Em dezembro, a Capital voltou a receber um jogo de alto nível do vôlei nacional, desta vez entre Vôlei Renata (SP) e Vedacit Guarulhos (SP). A partida contou presenças ilustres de campeões olímpicos, como o levantador Bruninho e o ponta Maurício Borges, além do central sul-mato-grossense Judson Nunes, de 26 anos.

Ao todo, cinco mil pessoas estiveram no Ginásio Guanandizão para assistir a um show do Vôlei Renata, que venceu por 3 sets a 0 com parciais de 25/23, 25/16 e 25/20. Para completar um dia inesquecível, Judson foi eleito o craque do jogo e "caiu nas graças" do torcedor, que fez festa na arena.

Mortes importantes para o esporte de MS

Em agosto, o ex-jogador do Comercial conhecido como 'Pelezinho', faleceu aos 74 anos, em um acidente de trânsito, após perder o controle do veículo, em Campo Grande. Há indícios que o ex-jogador do Comercial tenha sofrido um mal súbito enquanto dirigia.

Em meados de dezembro, o ex-jogador Valmir da Costa Clores, que ficou conhecido como Tachinha, morreu em decorrência de um quadro de pneumonia, em Campo Grande. O ex-atleta atuou nos juvenis do Flamengo ao lado de grandes nomes que brilharam no país e fez história no futebol sul-mato-grossense.

O Correio do Estado fez uma retrospectiva das personalidades regionais e nacionais que faleceram em 2024. Para conferir, clique aqui.

*Colaborou Alanis Netto

