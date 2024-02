Após 4 meses no Brasil, Neymar retoma tratamento no CT do Al Hilal

Copa Verde

Quem avançar neste confronto, enfrentará o Goiás na segunda fase da competição.

O atual campeão Sul-Mato-Grossense, o Costa Rica vai enfrentar o União Rondonópolis pela Copa Verde, no dia 28 de fevereiro, no Estádio Estádio Lothero Lopes,às 19h, no município de Rondonópolis (MT).

A tabela detalhada sobre datas e horários dos jogos da primeira fase da competição, foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Copa Verde reúne clubes dos estados das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santos e garante ao campeão lugar na terceira fase da Copa do Brasil em 2025, com cota garantida de R$ 2,2 milhões.

No campeonato Mato-Grossense, o União Rondonópolis não perdeu em 2024. Atualmente a equipe é líder do campeonato local com 19 pontos, cinco à frente do Cuiabá, com 12 pontos. O União em 7 jogos, somou 6 vitórias e um empate.

O vencedor deste confronto enfrentará o Goiás na segunda fase da Copa Verde.



Outros Jogos

A Copa Verde começa no dia 22 de fevereiro com o confronto entre Humaitá (AC) e Trem (AP), às 19h (MS), no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC).

Já no dia 28 de fevereiro, às 14h30 (MS), Ceilândia (DF) e Real Brasília (DF) se enfrentam em local a ser definido pela CBF. Já às 15h (MS), Porto Velho (RO) e Anápolis (GO) se enfrentam no Estádio Aluízio Ferreira, na cidade de Porto Velho (RO). Às 18h (MS), será a vez de Real Noroeste (ES) e Rio Branco (ES) entrarem em campo, com estádio a ser definido pela entidade.



Partidas simultâneas

Às 19h (MS), Águia de Marabá (PA) enfrenta o Rio Branco (AC), no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA); Tocantinópolis (TO) recebe o Manauara (AM), no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO).

O local do duelo entre São Raimundo (RR) e Capital (TO), no dia 29, às 19h30 (MS), ainda será definido pela Confederação de Futebol.