Após bandeira vermelha, Pérez faz a pole em Miami; Verstappen será 9º

O mexicano Sergio Pérez conseguiu a pole position no treino classificatório para o GP de Miami de Fórmula 1, que acontecerá na tarde deste domingo (7). Os pilotos Fernando Alonso e Carlos Sainz largam em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Pérez aproveitou uma bandeira vermelha no final do Q3 pra garantir a pole. Charles Leclerc, da Ferrari, rodou e provocou a bandeira. Por causa dela, o treino foi encerrado precocemente, o que prejudicou Max Verstappen.

Verstappen se preparava para fazer sua volta rápida, mas com o fim abrupto do treino, acabou sendo impedido. O holandês tinha falhado na primeira volta do Q3 e não teve tempo de se recuperar. Vai largar em 9º.

No Q1, houve tensão até os últimos minutos para Mercedes e McLaren. Com um minuto para o fim, Hamilton, Russell, Piastri e Norris estavam sendo eliminados já na primeira parte do treino. Os britânicos da Mercedes acabaram fazendo o que se esperava deles: aceleraram na última volta e garantiram vaga no Q2. Já Norris e Piastri decepcionaram e foram precocemente eliminados.

No Q2, Hamilton fez um primeiro setor ruim em sua última volta, o que causou sua eliminação. O britânico vai largar em 13º, em um decepcionante fim de semana da Mercedes. Russell por pouco não foi eliminado também, mas conseguiu tempo suficiente pra avançar à última parte da classificação.

No Q3, Verstappen errou em sua primeira volta, viu Pérez assumir a primeira posição e precisou arriscar. Mas com o acidente de Leclerc e a bandeira vermelha, não teve tempo. Melhor pra Pérez, que vai largar em primeiro e com o apoio da torcida latina da Flórida.

A quinta etapa da temporada está marcada à tarde deste domingo, às 17h (de Brasília). Será a primeira de três corridas previstas para os EUA em 2023.

As arquibancadas ficaram mais cheias do que haviam estado antes. A presença do público sido um tema importante para a Fórmula 1, que tem tentado expandir sua audiência nos EUA. O circuito de Miami foi montado ao lado do estádio do time de futebol americano da cidade e os preços foram inflacionados na expectativa do interesse dos torcedores.

O grid do GP de Miami

1- Sergio Pérez

2 - Fernando Alonso

3 - Carlos Sainz

4 - Kevin Magnussen

5 - Pierre Gasly

6 - George Russell

7 - Charles Leclerc

8 - Esteban Ocon

9 - Max Verstappen

10 - Valteri Bottas

11 - Alexander Albon

12 - Nico Hulkenberg

13 - Lewis Hamilton

14 - Guanyu Zhou

15 - Nyck De Vries

16 - Lando Norris

17 - Yuki Tsunoda

18 - Lance Stroll

19 - Oscar Piastri

20 - Logan Sargeant