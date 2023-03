Após duas paradas cardíacas, maratonista luta para voltar

estadual

Os douradenses fizeram 2 contra o Coxim; o time de Ivinhema ganhou da Serc, por 3 a 0

Ontem, nos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Estadual, Dourados e Ivinhema venceram fora de casa e encaminharam classificação para as semifinais da competição.

Jogando no estádio André Borges, o Dourados confirmou o favoritismo, saindo com vitória, por 2 a 0, contra o Coxim.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante Alessandro Firmino, o Coruja, ainda no primeiro tempo de jogo.

Na segunda etapa, o zagueiro Douglas Ferreira, o Alemão, marcou o segundo gol do visitante Dourados, que abriu vantagem para a partida de volta contra o Coxim.

Já o Ivinhema foi até Costa Rica para enfrentar a Serc, de Chapadão do Sul, e conseguiu aplicar uma boa vantagem, vencendo o adversário por 3 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Thiaguinho, aos 20 minutos do primeiro tempo, pelo meia Marcus Vinícius, aos dois minutos do segundo tempo, e, já no fim da partida, Bruno Gabriel, que ampliou a vantagem do Azulão do Vale.

PARTIDAS DE SÁBADO

No sábado, o Operário, terceiro colocado do Grupo A, e o Costa Rica, que terminou na liderança da chave, perderam os seus jogos como visitantes.

No estádio Lotero Zaráte, em Sidrolândia, o Novo venceu o rival Operário, por 2 a 0. O primeiro gol da partida saiu dos pés do atacante Luan Rodrigues, aos 17 minutos da primeira etapa, em uma finalização de fora da área. Artilheiro do Novo na competição, este foi o quinto gol marcado por Luan no campeonato.

Nos acréscimos da segunda etapa, em saída atrapalhada do goleiro Samuel, Mateus marcou o segundo gol da partida.

O confronto ficou marcado por uma confusão no entorno do campo, após o segundo gol do Novo. Segundo os narradores que transmitiam o jogo pelo canal do time da casa, um torcedor de Sidrolândia invadiu o campo e provocou torcedores do Operário, que estavam assistindo à partida no lado oposto aos mandantes.

Na outra partida, o Aquidauanense, jogando em casa, venceu o Costa Rica, por 1 a 0. O gol do jogo disputado no estádio Noroeste foi marcado aos 43 minutos da segunda etapa, pelo centroavante Matheus Cabanãs.

A vitória foi consolidada a partir de um roubo de bola no meio de campo. Em jogada trabalhada, o atacante foi lançado e tocou na saída de Rodolfo.

CONFRONTOS DE VOLTA

As partidas que vão decidir as quatro equipes que avançam para as semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano serão disputadas neste domingo.

Às 15h, o Costa Rica enfrentará o Aquidauanense, no estádio Laertão. A Cobra do Norte precisa da vitória para avançar à próxima fase, já o Azulão da Princesa precisa de um empate para chegar às semifinais.

A Serc jogará, que jogará contra o Ivinhema, no estádio Saraivão, precisará golear o time da cidade por quatro gols de diferença para conseguir reverter o resultado do jogo de ida.

Às 15h30min, o Operário entrará em campo contra o Novo, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais.

O Dourados jogará contra o Coxim no mesmo horário, no estádio Douradão. Para o time visitante, só uma goleada de três gols de diferença conseguirá tirar a vaga do Dourados.

Saiba: O vencedor do confronto entre Aquidauanense e Costa Rica enfrentará nas semifinais o vencedor de Ivinhema e Serc. Já quem vencer entre Dourados e Coxim encarará o ganhador de Novo e Operário.

