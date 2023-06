Após hiato de 52 dias, SERC/UCDB enfrentou o São José pela Liga Feminina de Futsal

FUTEBOL

O Real Madrid anunciou, neste domingo (4), que Benzema está de saída do clube. A notícia veio por meio de um comunicado oficial divulgado pela equipe.

Real e Benzema chegaram a um acordo para encerrar o contrato do jogador com o clube, que tinha mais um ano de validade.

O atacante pode fazer seu jogo de despedida neste domingo (4), quando o time enfrenta o Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol. As partes não deixaram clara a possibilidade do duelo final.

Na próxima terça-feira (6), o Real Madrid organizará um evento de homenagem e despedida a Benzema, que contará com a presença do presidente do clube, Florentino Pérez.

"O Real Madrid quer mostrar a sua gratidão e todo o carinho por quem já é uma das nossas maiores lendas", diz parte da nota divulgada pelo time espanhol.

O FUTURO

Nos últimos dias, o futuro de Benzema virou uma incógnita para a imprensa europeia. Apesar de ter mais um ano de contrato com o Real Madrid, o atacante passou a ser ligado ao interesse do futebol saudita.

Em uma breve fala sobre o assunto ao longo da semana, o atacante despistou sobre o tema. Ontem (3), o técnico Carlo Ancelotti garantiu que o Real terá um time diferente na próxima temporada, mas disse que o francês tem contrato.

O jornal "AS", da Espanha, afirma que Benzema irá mesmo jogar no futebol da Arábia Saudita, mas o clube ainda não foi definido. Segundo o veículo, ele assinou com o Ministério do Esporte do país.

ÍDOLO DO REAL

Benzema chegou ao Real Madrid em 2009, aos 21 anos, logo após se destacar atuando pelo Lyon, da França.

Com 353 gols, o atacante francês é o segundo maior goleador da história da equipe, ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo.

Em número de jogos, Benzema é o quinto que mais vestiu a camisa da equipe espanhola, com 647 partidas.

Ele conquistou 25 títulos com a camisa do Real: cinco Champions League, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, quatro Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

BARCA DO REAL

Benzema é o quarto jogador que o Real Madrid comunica o desligamento nos últimos dois dias. Neste sábado (3), o clube anunciou que Asensio e Mariano Díaz deixarão o elenco após o fim de seus contratos em julho. Por outro lado, Hazard rompeu seu vínculo com a equipe.

Nos últimos dias, a imprensa europeia repercutiu a possível saída de Benzema e os alvos do Real Madrid para caso a despedida acontecesse. Entre os 10 nomes estudados, aparecem jogadores como Kane e Roberto Firmino.