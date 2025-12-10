Após virar SAF, Operário anuncia jogador que atuou por Flamengo e Bahia

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Operário Futebol Clube anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), o reforço do volante Jonas, de 34 anos. O jogador chega com status de estrela no futebol sul-mato-grossense, já que em seu currículo há passagens por times de expressão, como Flamengo, Bahia, Coritiba e Dínamo Zagreb, da Croácia.

O último clube do volante foi o Retrô, de Pernambuco, onde jogou 55 partidas entre os anos de 2023 e 2025. Entre as principais conquistas de Jonas estão: Taça Guanabara, Campeonato Croata, Paranaense, Copa do Nordeste e a série D do Brasileiro.

No próximo mês, o Galo participa do campeonato estadual Sul-Mato-Grossense, que está com data prevista para começar no dia 18 de janeiro. A competição garante duas vagas para a série D de 2027, duas para a Copa do Brasil e uma para a Copa Centro-Oeste. O jogo de abertura será entre as duas Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) do Estado, Operário e FC Pantanal.

SAF do Operário

No dia 1 de dezembro, o Operário Futebol Clube deu um passo importante na sua história recente. Em Assembleia Geral Extraordinária, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o novo Estatuto da SAF, autorizando oficialmente a IM Global Sports, empresa da família Maluf, a assumir imediatamente a gestão do departamento de futebol profissional e de base do clube.

Apesar do amplo apoio e da aprovação unânime, restam ainda os trâmites finais — diligências financeiras, definição do capital social inicial e formalização da constituição acionária.

IM Global Sports

Formada pelos empresários Ivando e Marcelo Mandu Maluf, com participação ativa de Eduardo Maluf, a IM Global Sports promete um modelo de investimento contínuo, profissionalização da gestão, fortalecimento da estrutura física e ampliação do alcance nacional do Operário. A prioridade é clara e transformar o Operário FC em protagonista nas competições da CBF e consolidar o clube entre os mais organizados do Centro-Oeste.

