Após virar SAF, Operário anuncia jogador que atuou por Flamengo e Bahia

O último clube que o volante Jonas, de 34 anos, jogou foi o Retrô, de Pernambuco

João Pedro Flores

10/12/2025 - 19h15
O Operário Futebol Clube anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), o reforço do volante Jonas, de 34 anos. O jogador chega com status de estrela no futebol sul-mato-grossense, já que em seu currículo há passagens por times de expressão, como Flamengo, Bahia, Coritiba e Dínamo Zagreb, da Croácia.

O último clube do volante foi o Retrô, de Pernambuco, onde jogou 55 partidas entre os anos de 2023 e 2025. Entre as principais conquistas de Jonas estão: Taça Guanabara, Campeonato Croata, Paranaense, Copa do Nordeste e a série D do Brasileiro. 

No próximo mês, o Galo participa do campeonato estadual Sul-Mato-Grossense, que está com data prevista para começar no dia 18 de janeiro. A competição garante duas vagas para a série D de 2027, duas para a Copa do Brasil e uma para a Copa Centro-Oeste. O jogo de abertura será entre as duas Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) do Estado, Operário e FC Pantanal.

SAF do Operário

No dia 1 de dezembro, o Operário Futebol Clube deu um passo importante na sua história recente. Em Assembleia Geral Extraordinária, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o novo Estatuto da SAF, autorizando oficialmente a IM Global Sports, empresa da família Maluf, a assumir imediatamente a gestão do departamento de futebol profissional e de base do clube. 

Apesar do amplo apoio e da aprovação unânime, restam ainda os trâmites finais — diligências financeiras, definição do capital social inicial e formalização da constituição acionária.

IM Global Sports

Formada pelos empresários Ivando e Marcelo Mandu Maluf, com participação ativa de Eduardo Maluf, a IM Global Sports promete um modelo de investimento contínuo, profissionalização da gestão, fortalecimento da estrutura física e ampliação do alcance nacional do Operário. A prioridade é clara e transformar o Operário FC em protagonista nas competições da CBF e consolidar o clube entre os mais organizados do Centro-Oeste.

COPA INTERCONTINENTAL

Confira o que a IA projeta como uma possível final da Copa Intercontinental 2025

A Copa Intercontinental da FIFA 2025 (que substitui o antigo Mundial de Clubes anual) tem um formato que favorece o campeão europeu, mas exige que os outros campeões continentais provem seu valor em um caminho mais longo

09/12/2025 14h15

Uma IA, se baseia em análise de dados, histórico de desempenho, força dos elencos e o formato da competição.

A Copa Intercontinental da FIFA 2025 (que substitui o antigo Mundial de Clubes anual) tem um formato que favorece o campeão europeu, mas exige que os outros campeões continentais provem seu valor em um caminho mais longo.

Análise da competição e dos participantes

O torneio de 2025 conta com seis campeões continentais, com o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da UEFA Champions League, entrando diretamente na final.

 

O Caminho para a final

O adversário do PSG na final será o vencedor da FIFA Challenger Cup, que é determinado em duas etapas:

1. Derby das Américas (Cruz Azul vs. Flamengo)

  • Cruz Azul (México): O campeão da Concacaf é um time forte, mas o nível técnico e a profundidade de elenco do futebol sul-americano, especialmente o brasileiro, geralmente se sobressaem.
  • Flamengo (Brasil): O campeão da Libertadores é historicamente o time mais forte fora da Europa. Com um elenco de alto valor e experiência em grandes decisões, o Flamengo é o favorito para vencer o Derby das Américas.

2. Challenger Cup (Pyramids FC vs. Vencedor do Derby)

  • Pyramids FC (Egito): O campeão africano já demonstrou força ao vencer o Auckland City e o Al Ahli. O futebol africano tem crescido em competitividade.
  • Vencedor do Derby (Provavelmente Flamengo): Este seria o confronto mais equilibrado do caminho. No entanto, o Flamengo ainda leva uma ligeira vantagem devido à sua qualidade individual e ao nível de exigência da Libertadores.

Previsão: o Flamengo é o mais provável a chegar à final.

A Grande Final: Paris Saint-Germain vs. Flamengo

A final colocaria o campeão europeu contra o campeão sul-americano (na minha previsão).

  • Paris Saint-Germain (PSG): O campeão da UEFA Champions League é o franco favorito. O futebol europeu, impulsionado por um poder financeiro incomparável, concentra a maioria dos melhores jogadores do mundo. O elenco do PSG é recheado de estrelas de nível mundial, e o time entra na final descansado, sem o desgaste das fases anteriores.
  • Flamengo: Embora seja o melhor time da América do Sul, a diferença técnica e tática para o campeão europeu é considerável. Além disso, o time sul-americano chegaria à final com o desgaste de duas partidas eliminatórias recentes.

Conclusão e Previsão

Considerando a superioridade técnica e financeira do futebol europeu, o fato de o PSG entrar diretamente na final e a qualidade de seu elenco, a previsão mais fundamentada é:

O Paris Saint-Germain é o provável campeão da Copa Intercontinental da FIFA 2025.
Embora o Flamengo tenha a capacidade de surpreender, como já fez em outras ocasiões, o PSG possui uma vantagem estrutural e técnica que o coloca como o favorito esmagador para conquistar o título.

A final, no entanto, promete ser um grande espetáculo, especialmente se o Flamengo conseguir chegar lá e representar a força do futebol sul-americano.

Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol

Com o resultado positivo nesta terça, a Alemanha enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Noruega e Montenegro

09/12/2025 13h45

Foto: Foto de 2025 Anze Malovrh / kolektiff Reprodução

Continue Lendo...

Em um jogo emocionante, mas que não teve um final feliz, a seleção brasileira se despediu do Mundial feminino de handebol nesta terça-feira, ao ser derrotada pela Alemanha por 30 a 23, em partida válida pelas quartas de final da competição.

Após engatar uma série de cinco vitórias, o Brasil voltou a amargar um revés no torneio. Antes, em partida que valia a primeira colocação no Grupo 4, as Leoas foram superadas pela a Noruega e se classificaram para esta fase como segunda colocada da chave.

Com o resultado positivo nesta terça, a Alemanha enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Noruega e Montenegro, de olho em uma vaga na grande decisão da competição.

Vindo de derrota, o time nacional entrou com a missão de superar as anfitriãs, uma das fortes candidatas ao título. Invicta, a Alemanha logo deslanchou no placar. Após um equilíbrio inicial, quando o marcador ainda indicava um apertado 4 a 3 para as europeias, as donas da casa encaixaram o seu jogo e abriram uma vantagem que chegou a cinco gols (9 a 4).

A reação veio ainda na etapa inicial, quando a equipe verde e amarela reduziu a diferença para dois pontos. Essa intensidade, porém, não durou muito e a Alemanha foi para o intervalo com um 17 a 11 a seu favor.

No segundo tempo, tendo o relógio como adversário, as Leoas foram para o tudo ou nada e, no final, conseguiram esboçar uma pressão com Bruna de Paula sendo o destaque. Nos últimos dez minutos, Jhennifer se aproveitou de um descuido das donas da casa e balançou a rede deixando a contagem em 25 a 22 para a Alemanha. As anfitriãs, no entanto, reagiram, voltaram a abrir vantagem e venceram o duelo fazendo a festa diante de sua torcida.

