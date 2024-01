COPINHA

Goleiro do time de MS catou pênalti no início do jogo e 'fechou' gol na segunda etapa

O Ivinhema, de Mato Grosso do Sul, arrancou o empate com um gol para cada lado contra o América de Minas Gerais, neste domingo à tarde, em Tietê (SP) pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

Rafa Barcelos, zagueiro, abriu o placar já aos seis minutos para o Coelho, na primeira etapa. João Vitor igualou a partida, aos sete do segundo tempo para o Azulão do Vale do Ivinhema.

Com forte atuação e que garantiu o empate para equipe sul-mato-grossense, o goleiro Jharno, já no início do prijmeiro tempo catou um penalti e defendeu lances importante do jogo, no segundo tempo.

Quarta-feira será dia determinante para os dois times. O time do Vale, o terceiro nesta fase, enfrenta o líder do grupo, o Capital, do Distrito Federal.

Já o Coelho, segudo lugar, encara o Comercial de Tietê. Trata-se da última rodada desta fase inicial do torneio.

Os dois precisam vencer os duelos marcados.

O Ivinhema empatou o primeiro jogo enfrentado contra o Tietê, também em 1 a 1. Dois times classificam nesta fase.

OUTRO JOGO

União ABC, outro time que disputa a Copinha pelo MS tem um duro compromisso neste domingo à noite contra o Palmeiras. A disputa acontece às 19h, horário daqui do Estado, em Barueri, interior de SP.

.