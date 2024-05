Árbitro sul-mato-grossense apita partida na Série D

Série D

A equipe contratou esta semana mais dois jogadores com passagens pelo Estado

Jogadores do Costa Rica se preparam para a partida deste sábado em treino coletivo no gramado Divulgação

Depois de conquistar sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, o Costa Rica começa seu processo de recuperação no Grupo 7, contratando reforços para brigar pela classificação.

O representante do futebol sul-mato-grossense na quarta divisão está na quinta colocação do grupo, com 4 pontos conquistados em quatro partidas, e enfrentará o Patrocinense-MG, neste sábado, no Estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio (MG), às 15h (horário de MS).

Em entrevista ao Correio do Estado, o novo treinador do Crec, Alan George, falou sobre sua escolha de assumir a equipe em um momento desafiador, já que vinha de uma longa sequência sem vitórias.

“O convite veio por meio do gerente de Futebol, Sandrinho. Já por um bom tempo ele vinha me procurando, e desta vez deu certo. Sabemos que é um grupo muito forte e temos de trabalhar nos quatro fatores primordiais, técnico, tático, físico e psicológico, para alcançar nosso objetivo de nos classificarmos”, disse Alan George.

Em análise sobre a qualidade do elenco do Costa Rica, o treinador enalteceu a equipe e informou que a chegada dos reforços é primordial para fortalecer o grupo. “É um elenco com uma qualidade muito boa, porém reduzido. Por isso, já estamos trazendo reforços para fortalecer mais ainda a qualidade e termos reposições no decorrer das partidas”, declarou.

Nesta semana, foi regularizada a chegada de dois reforços para a equipe. O volante Amorim Santos, de 30 anos, que tem passagem pelo Corumbaense, em 2018, e estava disputando o Campeonato Maranhense pelo Tuntum, e o atacante Pedro Neto, de 29 anos, que jogou o Estadual neste ano pelo Aquidauanense.

Sobre as expectativas para a partida contra o Patrocinense-MG, o treinador Alan George disse que a preparação foi dedicada a estudos e simulações de jogo para enfrentar o adversário, com o objetivo de estarem prontos para as situações de partida.

“A preparação nossa foi feita com muito respeito e humildade, mas sabendo que vamos impor aquilo a que nos dedicamos em treinos, com simulações de situações que venham a acontecer no jogo que foram estudadas sobre a equipe deles”.

A vitória, por 1 a 0, da Cobra do Norte contra o Pouso Alegre-MG, jogando no município de Costa Rica, derrubou a sequência negativa de 10 partidas sem vencer em que o Crec se encontrava. O gol da quebra de jejum foi marcado pelo atacante Felipe Micael, que foi um dos contratados para disputar a Série D.

PATROCINENSE-MG

Próximo adversário do Costa Rica, o Patrocinense-MG é o atual lanterna do Grupo 7. Em quatro partida disputadas, a equipe empatou um jogo e perdeu três.

A equipe de Patrocínio vem de derrota na quarta rodada, perdendo em casa, por 2 a 1, contra o Maringá (PR).

O jogador de destaque do Patrocinense-MG é o campeão do Mundial de Clubes pelo São Paulo Thiago Ribeiro, de 38 anos, que foi bicampeão brasileiro pelo Tricolor (2006 e 2007) e tem passagens pelo Santos, Cruzeiro e Atlético-MG.

Saiba

Os quatro primeiros colocados do Grupo 7 são: Inter de Limeira, com 10 pontos, Maringá, 9 pontos, Água Santa, 7 pontos, e Pouso Alegre, 6 pontos. Fora da zona de classificação estão: Costa Rica (4), Santo André (3), São José (3) e Patrocinense (1).

