Arthur é apresentado e diz que volta melhor ao Grêmio e pronto para 'rerguer o clube'

O volante despontou muito bem no clube, há quase oito anos

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/08/2025 - 22h00
Vivendo uma temporada bastante complicada, com a perda do título Gaúcho para o arquirrival Inter, eliminado na Sul-Americana pelo Alianza Lima e na Copa do Brasil para o modesto CSA, além de lutar contra a queda no Brasileirão, o Grêmio apresentou oficialmente nesta sexta-feira o volante Arthur, que volta ao clube para garantir um fim de ano feliz.

O volante despontou muito bem no clube, há quase oito anos, e foi negociado com o futebol europeu, por onde permaneceu até este ano, com passagens por Barcelona, Fiorentina, Girona e Liverpool antes de chegar à Juventus. Sem espaço atualmente na equipe itlaiana, aceitou proposta para realizar o sonho de voltar a vestir a camisa tricolor, assinou empréstimo até junho de 2026 e chegou dizendo-se pronto para ajudar a "reerguer o Grêmio."

Vindo de tropeço caseiro com o Ceará - empate sem gols - e apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, na 14ª posição, o time comandado por Mano Menezes tem a dura missão de segurar o embalado líder Flamengo no Maracanã, no domingo, certamente com a estreia de Arthur, já liberado no BID, e agora camisa 29, em alusão à sua idade.

"Estou muito mais maduro que quando saí. Avisei que voltava e estou aqui, muito bem e pronto para ajudar a reerguer o Grêmio. Óbvio que falta um pouco de ritmo de jogo porque não fiz jogos com a Juventus", afirmou o volante, se dizendo um curinga para Mano Menezes. "Me sinto bem para jogar em qualquer função do meio-campo."

A confiança em brilhar é tão grande que até de seleção o reforço falou. "Futebol é jogo após jogo, mas tudo muda muito rápido e a minha principal motivação é fazer as coisas bem aqui no Grêmio. Quero jogar bem aqui e se surgir a possibilidade de seleção, será a realização de um desejo pessoal. Agora é pés no chão e trabalhar para cumprir o objetivo de voltar à seleção brasileira "

Arthur já se colocou à disposição, também, para ser um líder da molecada dentro de campo. Ele disse que sente-se confortável com tal missão. "Foi o meu caminho. Alguém me ajudou e agora no que puder ajudar em prol do Grêmio, farei com a maior felicidade do mundo", afirmou, com um adendo. "Liderança se conquista com atitudes. Poderia chegar e fazer que sou um líder, mas não cola. Isso se mostra dentro de campo, se conquista. Vou me esforçar para dar exemplo".

MATO GROSSO DO SUL

Pantanal SAF ganha primeiro investidor em noite solene no Bioparque

Projeto nasce com o aporte de R$ 13 milhões, que foram viabilizados via Lei de Incentivo pelo Ministério do Esporte

26/08/2025 12h40

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas

Antiga Portuguesa, o agora Futebol Clube Pantanal Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou seu primeiro investidor, anunciado com pompa e circunstância durante evento na noite de segunda-feira (25) no Bioparque em Campo Grande. 

Com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; do presidente do FC Pantanal SAF, Gilmar Ribeiro, e do atual chefe da Federação de Futebol de MS, Etevão Petrallás, o clube anunciou que Guto Dobes Filho é quem abraçou a ideia de potencializar o esporte. 

Para o presidente do FC Pantanal SAF, popularmente conhecido como Mazinho, além de crescimento e profissionalização do futebol local, há a chance de impulsionar uma categoria de base e impactar socialmente a vida das famílias. 

Conforme o presidente, a projeção é fazer com que o FC Pantanal SAF alcance a Série B do Campeonato Brasileiro no intervalo dos próximos três anos. 

Por fim, Mazinho destaca a importância do passo dado nesse início de semana, no que considerou uma parceria para fazer Mato Grosso do Sul e o Pantanal entrem para a história.

"Acreditamos no fortalecimento da base e na estruturação do elenco para a temporada de 2026. Nossa meta é, até 2028, ver o Pantanal disputar a Série B do Campeonato Brasileiro", conclui.

Novos rumos

Na estreia do FC Pantanal SAF, há muito o que ser percorrido, como bem ressalta Estevão Petrallás, porém o clube tem chance de deixar uma marca na história. 

“O Pantanal SAF terá uma missão inspiradora. Um time forte, organizado e sustentável refletirá no entusiasmo da torcida e no futuro do esporte sul-mato-grossense. Desejamos sucesso”, afirmou. 

Vale lembrar que o FC Pantanal é mais uma entre as 117 SAFs nacionais, sendo a primeira sociedade sul-mato-grossense nesse modelo, que tem o intuito de atrair ainda mais empresários e até pessoas físicas, para que essas últimas, por exemplo, destinem parte do Imposto de Renda para o clube por meio de incentivos fiscais. 

Nesse sentido, os organizadores fazem questão de esclarecer que não há qualquer custo para o bolso do consumidor, apenas um redirecionamento de valores que já seriam pagos. 

"Mas agora com impacto direto no nosso Estado, na vida de jovens e no fortalecimento do futebol", frisa a nota do grupo divulgada à imprensa. 

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas

Dobes se diz apaixonado por futebol desde a infância, sendo essa oportunidade mais do que uma chance de apenas aportar dinheiro em um projeto em busca de ser recompensado. 

"Investir no Pantanal não é apenas sobre números, mas sobre perpetuar o êxito. É garantir um centro de treinamento estruturado, equipamentos de primeira geração, salários dignos para os jogadores e, principalmente, enxergar o clube como um canal de impacto social”, ressaltou.

Empresário do ramo da educação, Guto, que começou a jogar bola ainda aos sete anos, atua hoje como executivo estratégico do Grupo Dallas, conquistando bolsas de estudos como atleta durante sua jornada de vida. 

Esse projeto nasce com o aporte de R$ 13 milhões, que foram viabilizados via Lei de Incentivo pelo Ministério do Esporte, destinados principalmente às categorias de base. 

Pantanal SAF

Fundada em 1972, a antiga Portuguesa cresceu nos campos de terra e participou da liga amadora, com a sinalização da transformação em SAF acontecendo ao fim de 2024

Além do investimento no time profissional, o FC Pantanal SAF planeja desenvolver programas de cunho social e educacional, sendo que a transformação em sociedade se tornou uma opção após a criação da Lei 14.193/2021. 

Em resumo, o texto conhecido como "Lei SAF"  incentiva os clubes a migrarem de associações civis para o modelo de clube-empresa, permitindo uma gestão com  normas de governança empresarial e controle financeiro, o que por sua vez atrai investimentos e possibilidades de financiamento. 

Nacionalmente, clubes como o Cruzeiro e o Botafogo já adotaram o modelo, que se mostra uma opção viável para dar sustentabilidade ao futebol.
**(Com assessoria)

 

tradicional

Corrida do Facho abre comemorações dos 126 anos com equipe tricampeã

Neste ano, mais de 200 atletas participaram da prova, divididos em 11 equipes masculinas e 12 femininas

26/08/2025 10h46

No feminino, a Turma do Longo ficou com o primeiro lugar

No feminino, a Turma do Longo ficou com o primeiro lugar

A tradicional Corrida do Facho abriu as comemorações dos 126 anos de Campo Grande na manhã desta terça-feira (26) e terminou com uma equipe conquistando o tricampeonato na prova de revezamento, disputada anualmente na data de aniversário da Capital.

A Corrida do Facho tem duas categorias: feminina e masculina. A largada foi às 6h no feminino e às 7h no masculino.

A Associação Desportiva Atletas de Cristo (ADAC) ficou com o primeiro lugar na categoria masculino pelo terceiro ano consecutivo, enquanto no feminino a Turma do Longo, que ficou em segundo no ano passado, sagrou-se campeã.

Joaquim Teixeira, de 26 anos, fez parte do revezamento pela ADAC e destacou o espírito coletivo.

“Já é a sexta vez que participo desta prova. Eu gosto porque é uma disputa em equipe e a vibração de todos faz a diferença. É muito difícil conquistar três anos consecutivos, mas graças ao empenho de toda a equipe conseguimos mais essa vitória”, comemorou.

No feminino, Eliane da Rocha, de 38 anos, integrou a Turma do Longo e comemorou a vitória.

“É a minha terceira prova e estou muito feliz de participar. A equipe estava muito bem preparada e hoje foi ouro para nós. Ano passado ficamos com a prata e no retrasado com o ouro”, contou.

Corrida do Facho

A largada e chegada aconteceram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também foram feitas as entregas dos bastões.

Neste ano, mais de 200 atletas participaram da prova, divididos e. 11 equipes masculinas e 12 femininas, representando associações esportivas, grupos de corrida e instituições militares.

A competição foi disputada em equipes. No masculino, cada grupo foi formado por dez atletas, enquanto no feminino foram cinco atletas. Cada participante percorreu aproximadamente mil metros, totalizando 10 km no masculino e 5 km no feminino.

Durante o percurso, o bastão é passado de um integrante para outro nos pontos determinados pela organização.

O trajeto seguiu pelas ruas centrais da cidade, passando pela Dom Aquino, 14 de Julho, 15 de Novembro e retornando pela 13 de Maio até a Avenida Afonso Pena, onde as trocas de bastão foram realizadas.

A premiação para cada categoria é a seguinte: 

Masculino

  • 1° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de ouro;
  • 2° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de prata;
  • 3° lugar - 1 troféu e 13 medalhas de bronze.

Feminino

  • 1° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de ouro;
  • 2° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de prata;
  • 3° lugar - 1 troféu e 8 medalhas de bronze

Além da premiação normal, as respectivas equipes campeãs recebem o troféu transitório, que permanece com o grupo vencedor até a edição seguinte, podendo se tornar definitivo com três vitórias consecutivas ou cinco alternadas.

