Às vésperas da eleição, salário de presidente da FFMS aumenta para R$ 215 mil

Quatro dias antes das eleições, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou em R$ 165 mil o salário de presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), atualmente ocupado interinamente por Estevão Petrallás.

Segundo reportagem da Revista Piauí, a entidade máxima do futebol brasileiro elevou em 330% os vencimentos dos 27 presidentes das federações estaduais, do qual saíram de R$ 50 mil para R$ 215 mil, além de direito a 16º salário.

Com isso, o novo salário do chefão do futebol sul-mato-grossense chega a superar o de desembargadores do estado, que, em alguns meses, podem alcançar a casa dos R$ 200 mil. Além disso, o valor é quase cinco vezes maior do que a premiação monetária prometida ao campeão estadual deste ano, que é de R$ 45 mil.

Lembrando que, há cerca de 10 dias, Ednaldo Rodrigues foi reeleito com unanimidade para continuar como presidente da CBF até 2030. Inclusive, como reportado pelo Correio do Estado, Estevão Petrallás recusou dialogar com Ronaldo Fenômeno, que tinha interesse no cargo, e declarou apoio ao atual chefão do futebol tupiniquim, " tendo em vista a convicção no bom trabalho já realizado e um sólido projeto futuro para a entidade".

"O apoio a Ednaldo é uma reafirmação de um caminho que já está sendo trilhado com sucesso. O futebol brasileiro precisa dessa continuidade para se fortalecer cada vez mais", disse Petrallás no dia da eleição, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

Na próxima terça-feira (08), será realizada a eleição para presidente da federação estadual, do qual há seis candidatos além de Estevão Petrallás, sendo eles: Américo Ferreira (ex-presidente do Novo), André Baird (Costa Rica), Cláudio Barbosa (Comercial), Marcos Araújo (Dourados), Paulo Telles (ex-Cene) e Toni Vieira (ex-Operário).

De acordo com documento divulgado pela FFMS, 51 filiados estão aptos a votarem. Às 10h30 acontece a primeira convocação, já a segunda convocação ocorre logo em seguida, às 11h. Tudo isso será feito no Grand Park Hotel, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Outras denúncias

Ao decorrer da reportagem, a Revista Piauí também afirma que a CBF bancou um grupo de 49 pessoas sem relação com a entidade durante a Copa do Mundo de 2022, com regalias como voos em primeira classe, hotel cinco estrelas e ingressos para jogos da seleção brasileira, o que teria custado cerca de R$ 3 milhões aos cofres da confederação.

Também, foi revelado que a entidade pagou estadia em um hotel cinco estrelas no Jardins, bairro nobre de São Paulo, e passagens aéreas de Macapá à capital paulista para Roberto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol e também vice-presidente da CBF, viajar com a mulher, a irmã e a filha, sob justificativa de um procedimento cirúrgico da companheira, a advogada Gláucia Costa Oliveira. Além disso, Roberto pediu para ficar mais dez dias em São Paulo, pedido aceito por Ednaldo. Tudo isso teria custado cerca de R$ 114 mil.

FFMS & Eleições

Após a prisão de Francisco Cezário, chefão do futebol sul-mato-grossense nos últimos 28 anos, que aconteceu em maio do ano passado, durante a deflagração da Operação Cartão Vermelho, o cargo de presidente da FFMS ficou vago, mas Estevão Petrallás assumiu interinamente depois da CBF decidir pela sua nomeação.

Em novembro, em documento assinado por Ednaldo Rodrigues, seu mandato interino foi renovado por mais seis meses, podendo ocupar a cadeira até 10 de abril, isso se não for eleito presidente definitivo da entidade.

Em janeiro deste ano, Petrallás concedeu entrevista exclusive ao Correio do Estado. Para conferir ela completa, clique aqui.

