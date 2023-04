Atacante da seleção italiana fratura costela após acidente com bonde

Esportes

O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 1 na tarde deste sábado (15), em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, com gols de Endrick, aos 5 minutos da primeira etapa, e Flaco López, aos 19 da segunda. O dos visitantes foi de Raniele, nos acréscimos do primeiro tempo.

A equipe paulista passou a maior parte do primeiro tempo sem muitos riscos. Além de abrir o placar cedo, com Endrick, livre, completando cruzamento de Dudu da esquerda, teve chances de ampliar a vantagem com Flaco López, também após cruzamento de Dudu, e em chute de Gabriel Menino, que passou por cima do gol.

Conforme o tempo foi passando, porém, o Cuiabá foi melhorando na partida e começou a frequentar o campo de ataque. Já no fim da primeira etapa, as coisas pioraram para o Palmeiras. Houve sete minutos de acréscimo --uma das novas recomendações da CBF é o maior tempo de reposição de jogo-- e, dentro deste período, Abel Ferreira foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo, ambos por reclamação --outra das recomendações da entidade máxima do futebol brasileiro, mais rigor contra atos considerados de indisciplina. Logo depois, o Cuiabá empatou a partida, com Raniele, de cabeça, completando cruzamento de Jonathan Cafu.

Logo no início do segundo tempo, aos 11 minutos, porém, o Cuiabá ficou com um homem a menos. Filipe Augusto foi expulso --ele, também, levou o primeiro amarelo por reclamação, e o segundo após falta em Zé Rafael. A equipe do Mato Grosso então recuou e o Palmeiras voltou a mandar na partida.

O time paulista quase chegou ao seu segundo gol aos 17 minutos, com Rafael Navarro, livre, na área, mas Valter fez ótima defesa. Dois minutos depois, porém, Flaco López recebeu cruzamento de Vanderlan, dominou e chutou forte para fazer o segundo gol dos mandantes. Foi o quarto gol do argentino nos quatro últimos jogos.

A partir daí o jogo ficou morno, com o Palmeiras tendo mais a bola, mas sem pressionar tanto --ainda assim, deu tempo de Dudu acertar um chute no travessão aos 37. O Cuiabá tentava armar contra ataques, mas sem muito sucesso. Nos acréscimos, porém, Weverton, que pouco trabalhara na segunda etapa, fez ótima defesa para impedir o empate dos visitantes. Após escanteio, Matheus Alexandre cabeceou sozinho, mas o goleiro defendeu.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (20), pela Libertadores, quando recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, às 21h. A equipe busca se recuperar na competição após ter perdido para o Bolivar, da Bolívia, por 3 a 1 na estreia, fora de casa.

Fora de competições continentais e já eliminado da Copa do Brasil, o Cuiabá tem a semana livre e joga no próximo sábado (21), contra o Bragantino, em casa, às 18h30.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS 2 x 1 CUIABÁ

Campeonato Brasileiro 2023 - 1ª Rodada

Data: 15/04/2023 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartão Amarelo: Deyverson, Mateusinho, Filipe Augusto (2) e Jonathan Cafu; Jhon Jhon, Flaco López, Abel Ferreira (2) e Vitor Castanheira

Cartão Vermelho: Filipe Augusto e Abel Ferreira

Gols: Endrick, do Palmeiras, aos 5 minutos do primeiro tempo, Flaco López, do Palmeiras, aos 20 minutos do segundo tempo; e Raniele, aos 51 minutos do primeiro tempo.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael (Fabinho) e Gabriel Menino (Richard Ríos); Dudu, Artur (Breno Lopes), Endrick (Navarro) e Flaco López (Luis Guilherme). Técnico: Abel Ferreira.

CUIABÁ

Walter; Mateusinho, Allyson, Marllon e PK (Matheus Alexandre); Filipe Augusto, Raniele e Ceppelini (Rafael Gava); Jonathan Cafú (Nicolas Quagliata), Emerson Ramon (Isidro Pitta) e Deyverson (Fernando Sobral). Técnico: Ivo Moreira.