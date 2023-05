Atleta campo-grandense estreia no FFC e representará o Brasil em luta internacional

O atleta campo-grandense, Kallew dos Santos, de 29 anos, mais conhecido como "Faísca", representará o Brasil na 61ª edição do Fusion Fighting Championship (FFC), um dos maiores eventos de Artes Marciais Mistas (MMA). A luta está marcada para acontecer no próximo dia 18 de maio, na cidade de Guayaquil, no Equador.

Kallew nasceu em Campo Grande, mas se mudou para o Maranhão ainda criança, aos sete anos de idade iniciou no mundo das artes marciais por influência dos pais, retornou para a Capital sul-mato-grossense e desde então vem acumulando títulos na categoria peso-pena no MMA profissional.

Ao Correio do Estado, o lutador contou que a expectativa está alta para a luta do próximo dia 18 de maio já que será transmitida pelo canal oficial do Ultimate Fighting Championship (UFC), além de atrair holofotes para o trabalho do atleta.

“A expectativa é imensa, o evento será transmitido pelo canal oficial do UFC Fight Pass para todo o mundo. Esse é um desses grandes eventos que tem edições em vários países diferentes, então é uma grande oportunidade e vitrine para meu trabalho”, explicou Kallew.

De acordo com o lutador, representar não só Mato Grosso do Sul, mas todo o Brasil em suas lutas internacionais é uma das grandes responsabilidades. O atleta já teve a oportunidade de lutar no Paraguai e na Argentina.

“Eu amo muito o MS e carrego essa bandeira com muita honra, já tive a oportunidade e privilégio de carregar essa bandeira em outras ocasiões em outros países, e deu certo em todas as lutas que fizemos lá fora, vencemos a maioria, espero que isso se repita também no Equador”.

Para Kallew, ser reconhecido pelo seu trabalho no MMA é o principal fator motivacional para seguir no mundo das lutas.

“As pessoas postam fotos e stories nas redes sociais, e me marcam assistindo minhas lutas. Eu me sinto privilegiado e feliz por ver que existem pessoas que acompanham meu trabalho, foi uma das coisas que me motivaram a voltar”, confessou.

O atleta estava em um hiato de quase dois anos e afirmou que as novas oportunidades o incentivaram para que ele retornasse a treinar e competir profissionamente.

“Estava um pouco desanimado e precisando por minha vida pessoal em ordem, porém o tempo não espera, nesse período ganhei muito peso, agora estou trabalhando para voltar a minha categoria e me readaptando novamente”, explicou o atleta.

Ao longo da carreira, Kallew acumulou 12 vitórias, três derrotas e um empate. O lutador é faixa preta de jiu-jítsu e grau preto em muay thai.

“Tenho diversos títulos, já que são 22 anos dedicados ao esporte. Hoje tenho um dos melhores cartéis [currículos] no MMA profissional de Mato Grosso do Sul, tenho 12 vitórias, três derrotas e um empate, vencendo 10 das 12 vitórias no primeiro round”, explicou.

O atleta também revelou os planos para a carreira e a possibilidade de outra luta internacional que acontecerá em junho deste ano, na Espanha.

“Eu mudei toda minha equipe de trabalho e isso tem me ajudado e me motivado muito, tenho novos managers que estão trabalhando e me motivando muito. Com essa equipe vejo muitas possibilidades, logo após essa luta no Equador já temos um convite para lutar na Espanha”, revelou.

“Estou treinando e fazendo a minha parte e acho que grandes coisas estão vindo por aí. O MMA me deu tudo o que eu tenho, o reconhecimento, as oportunidades de trabalho, as amizades, minha equipe, sou muito grato à Deus por ter saúde para poder fazer o que amo”, finalizou Kallew.

Transmissão

A luta do atleta campo-grandense contra o equatoriano Juan Andres Luna será transmitida ao vivo no próximo dia 18 de maio e poderá ser assistida através do serviço de streaming UFC Fight Pass.

Assine o Correio do Estado