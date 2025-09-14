Atleta de Campo Grande brilha e seleção vence no Mundial de vôlei

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nascido em Campo Grande, o central Judson Nunes, de 26 anos, foi dominante nos ataques e bloqueios próximos a rede e ajudou o Brasil a vencer a China por 3 sets a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21) na primeira partida do Mundial de vôlei, na manhã deste domingo (14).

Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve mais dificuldades do que o esperado para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei.

O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final.

“Teve aquele nervosismo normal de uma estreia. Eles começaram agressivos, complicando para gente, mas conseguimos nos organizar e achamos a marcação para eles. O Bernardo sempre cobra vontade de estar na quadra, para aprender a jogar este tipo de jogo, com pressão. A gente conseguiu ver no que pecou", disse o campo-grandense, citando que a estreia foi uma lição para começar o Mundial.

Ao todo, Judson marcou 14 pontos na partida, sendo quatro oriundos de bloqueio, ponto forte do seu jogo. Somente o ponteiro Arthur Bento marcou mais pontos, com 17, sendo 15 de ataque, um de bloqueio e um de saque.

A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0.

Em maio, após perder a final para o Sada Cruzeiro (MG), Judson foi eleito o melhor da sua posição nesta temporada da Superliga Masculina. O atleta foi um dos destaques do Vôlei Renata, de Campinas (SP), durante toda a competição.

Ele liderou a liga no quesito de pontos de bloqueio, com 81, ficou em segundo lugar em aces (pontos de saque), com 32, e em terceiro em bloqueio mais eficiente, com 73,64%, e o oitavo com ataque mais eficiente.

Na final, vencida pelo Cruzeiro por 3 sets a 1, Judson marcou 10 pontos, sendo três provenientes de bloqueio e um de saque, dois pontos fortes do atleta. Todas essas estatísticas fizeram com que ele fosse eleito o melhor central da temporada, à frente de outros nomes importantes do vôlei nacional, como o campeão olímpico Lucão.

Nascido no dia 05 de dezembro de 1998, Judson contou ao Correio do Estado que começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio.

"Iniciei minha trajetória no vôlei quando eu estava no 2º ano do Ensino Médio. Minha irmã indicou para os meus pais para eu poder estudar e jogar na escola dela, o Maria Constança", disse.

No colégio, Judson ficou um ano e meio treinando e jogando pela equipe escolar, pela qual disputava competições em Campo Grande, chegando até a final dos jogos escolares.

O interesse do atleta pela modalidade aumentou a ponto de se mudar de Campo Grande e iniciar uma carreira no Paraná, ainda no vôlei de base, no qual Judson chamou atenção das equipes paulistas, conquistando a Taça Paraná de Voleibol.

"Minha primeira oportunidade de jogar em São Paulo foi após o título do campeonato de base, da Taça Paraná. Recebi um contrato para jogar pela equipe juvenil Suzano", declarou o atleta.

O central também chegou a atuar, aos 18 anos, no clube campo-grandense Radio Clube/AVP, em que jogou pela primeira vez a Superliga B de 2017.

Após a disputa da Superliga, Judson seguiu a sua carreira no vôlei no interior paulista, onde foi atleta do Sesi Bauru Sub-21(2018), Vôlei Itapetininga (2018/2019) e Pacaembu Ribeirão Preto (2019/2020).

Em ascensão na carreira, Judson foi contratado em 2020 pelo Montes Claros América, para disputar a Superliga. Ele ainda jogou pelo Vôlei Renata (2021/2022), pelo Suzano Vôlei (2022 a 2024) e voltou ao clube campinense no início da atual temporada.

Em dezembro do ano passado, Campo Grande apreciou a partida entre Suzano Vôlei e Vedacit Guarulhos, disputada no Ginásio Guanandizão, vencida pelo time suzanense por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/20. Da casa, Judson foi eleito o melhor da partida e foi festejado pela torcida que compareceu em peso.

