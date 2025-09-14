Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DOMINANTE

Atleta de Campo Grande brilha e seleção vence no Mundial de vôlei

O central Judson Nunes, de 26 anos, marcou 14 pontos, sendo quatro de bloqueio, e terminou como segundo maior pontuador na estreia do Brasil na competição

Felipe Machado

14/09/2025 - 17h03
Nascido em Campo Grande, o central Judson Nunes, de 26 anos, foi dominante nos ataques e bloqueios próximos a rede e ajudou o Brasil a vencer a China por 3 sets a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21) na primeira partida do Mundial de vôlei, na manhã deste domingo (14).

Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve mais dificuldades do que o esperado para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei. 

O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final.

“Teve aquele nervosismo normal de uma estreia. Eles começaram agressivos, complicando para gente, mas conseguimos nos organizar e achamos a marcação para eles. O Bernardo sempre cobra vontade de estar na quadra, para aprender a jogar este tipo de jogo, com pressão. A gente conseguiu ver no que pecou", disse o campo-grandense, citando que a estreia foi uma lição para começar o Mundial.

Ao todo, Judson marcou 14 pontos na partida, sendo quatro oriundos de bloqueio, ponto forte do seu jogo. Somente o ponteiro Arthur Bento marcou mais pontos, com 17, sendo 15 de ataque, um de bloqueio e um de saque.

A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0.

Dominante

Em maio, após perder a final para o Sada Cruzeiro (MG), Judson foi eleito o melhor da sua posição nesta temporada da Superliga Masculina. O atleta foi um dos destaques do Vôlei Renata, de Campinas (SP), durante toda a competição.

Ele liderou a liga no quesito de pontos de bloqueio, com 81, ficou em segundo lugar em aces (pontos de saque), com 32, e em terceiro em bloqueio mais eficiente, com 73,64%, e o oitavo com ataque mais eficiente.

Na final, vencida pelo Cruzeiro por 3 sets a 1, Judson marcou 10 pontos, sendo três provenientes de bloqueio e um de saque, dois pontos fortes do atleta. Todas essas estatísticas fizeram com que ele fosse eleito o melhor central da temporada, à frente de outros nomes importantes do vôlei nacional, como o campeão olímpico Lucão.

Trajetória - Judson Nunes

Nascido no dia 05 de dezembro de 1998, Judson contou ao Correio do Estado que começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio.

"Iniciei minha trajetória no vôlei quando eu estava no 2º ano do Ensino Médio. Minha irmã indicou para os meus pais para eu poder estudar e jogar na escola dela, o Maria Constança", disse.

No colégio, Judson ficou um ano e meio treinando e jogando pela equipe escolar, pela qual disputava competições em Campo Grande, chegando até a final dos jogos escolares.

O interesse do atleta pela modalidade aumentou a ponto de se mudar de Campo Grande e iniciar uma carreira no Paraná, ainda no vôlei de base, no qual Judson chamou atenção das equipes paulistas, conquistando a Taça Paraná de Voleibol.

"Minha primeira oportunidade de jogar em São Paulo foi após o título do campeonato de base, da Taça Paraná. Recebi um contrato para jogar pela equipe juvenil Suzano", declarou o atleta.

O central também chegou a atuar, aos 18 anos, no clube campo-grandense Radio Clube/AVP, em que jogou pela primeira vez a Superliga B de 2017. 

Após a disputa da Superliga, Judson seguiu a sua carreira no vôlei no interior paulista, onde foi atleta do Sesi Bauru Sub-21(2018), Vôlei Itapetininga (2018/2019) e Pacaembu Ribeirão Preto (2019/2020).

Em ascensão na carreira, Judson foi contratado em 2020 pelo Montes Claros América, para disputar a Superliga. Ele ainda jogou pelo Vôlei Renata (2021/2022), pelo Suzano Vôlei (2022 a 2024) e voltou ao clube campinense no início da atual temporada.

SAIBA

Em dezembro do ano passado, Campo Grande apreciou a partida entre Suzano Vôlei e Vedacit Guarulhos, disputada no Ginásio Guanandizão, vencida pelo time suzanense por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/20. Da casa, Judson foi eleito o melhor da partida e foi festejado pela torcida que compareceu em peso.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3486, sábado (13/09)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

13/09/2025 19h21

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3486 da Lotofácil na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3486 são:
 

02 - 09 - 18 - 24 - 07 - 25 - 16 - 06 - 12 - 22 - 17 - 19 - 10 - 08 - 11 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3487

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 15 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3487. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2294, sábado (13/09)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso.

13/09/2025 19h18

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2294 da Timemania na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025.

A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.

Confira o resultado da Timemania 2294:

65 - 05 - 78 - 28 - 68 - 45 - 22

Time do Coração: 31 - Criciúma - SC

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2295

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 2295. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

