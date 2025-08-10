Atleta de MS tira "zika" e volta a balançar as redes depois de 4 meses

Matheus Martins foi o autor do quinto gol do Botafogo contra o Fortaleza neste sábado - Foto: Vitor Silva/Botafogo

No reencontro de Renato Paiva com o Botafogo, o campo-grandense Matheus Martins voltou a balançar as redes e marcou o quinto gol do Glorioso contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No dia 30 de abril, o atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda contra o Capital-DF, pela Copa do Brasil, o que o tirou dos gramados até 27 de julho, ou seja, também ficou de fora da Copa do Mundo de Clubes.

Desde seu retorno, Matheus vem ganhando minutos com Davide Ancelotti. Nos jogos de ida e volta contra o Bragantino, o campo-grandense entrou em campo nos instantes finais.

Porém, desta vez, ele jogou por um tempo completo, entrando no intervalo no lugar do meio-campista Álvaro Montoro, e aproveitou bem os minutos dados pelo técnico italiano.

Já com a partida ganha, aos 48 minutos do 2º tempo, Matheus recebeu a bola de Alex Telles pela ponta-esquerda, puxou para dentro e finalizou no canto do goleiro adversário. Na comemoração, parecia desabafar com o gol e a alegria de voltar a marcar depois de quatro meses. Assista:

A última vez que tinha balançado as redes, tinha sido contra o Carabobo, da Venezuela, pela Libertadores, no dia 8 de abril. Este foi o primeiro gol dele nesta edição do Campeonato Brasileiro e apenas a sexta partida na competição.

Trajetória profissional

Revelado no Fluminense, Matheus subiu para o profissional antes de completar a maioridade, com apenas 17 anos. Durante seu tempo no elenco profissional do tricolor, ele atuou em 51 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em janeiro de 2023, ele foi vendido à Udinese, pela bagatela de R$ 46,8 milhões. Porém, um dias depois de chegar ao clube italiano, o atacante foi emprestado ao Watford, da Inglaterra.

No clube inglês, ele ficou um ano e meio, sendo responsável por 6 gols e 3 assistências em 48 partidas. Após o fim do período de empréstimo, a negociação entre Botafogo e Udinese para transferência em definitivo chegou ao fim, com final feliz para a equipe carioca.

No dia 1º de agosto, o time do empresário norte-americano John Textor pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação da época) ao Udinese, da Itália.

Enquanto vivia bom momento no Watford, Matheus apareceu em convocações da seleção brasileira sub-20, do qual chegou a atuar pela Copa do Mundo de 2023 da categoria, que não teve final feliz para o Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para Israel, por 3x2. Na seleção, ele tem seis gols em 10 partidas.

No final de agosto de 2024, a reportagem do Correio do Estado entrou em contato com Fábio Manso, responsável por levar o atacante campo-grandense ao Fluminense (RJ), clube onde Matheus foi revelado, para contar um pouco mais sobre as origens do jogador.

"Ele veio aqui com 9 anos pra 10 anos, trouxe ele pra estudar aqui no colégio (ABC), jogar futsal para gente, e eu levei ele com 11 anos, 10 pra 11 anos pro Fluminense e ficou lá todo esse tempo, né? Até ser vendido para Udinese e depois agora voltou pro Botafogo", contou Fábio.

Segundo ele, Matheus morou e foi criado perto da Avenida dos Cafezais, próximo ao Jardim Paulo Coelho Machado. Hoje, sua família mora em Xerém, bairro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Além de sua atuações no ano passado, o campo-grandense logo caiu nas graças do torcedor por ter sido idealizador da frase mais usada pelos botafoguenses nesses meses de ouro que o time vive: "É tempo de Botafogo!".

"Acabou pegando, mas foi bem natural. Não sabia que ia estar saindo com a repercussão toda. E a torcida agora usa nos estádios. Já vi bandeira no estádio do Nilton Santos, em todo lugar. Virou uma marca mesmo. Fico feliz de ter participado disso também. Então, acho que encaixei muito bem aqui, estou muito feliz", disse o campo-grandense.

Nesta temporada, o campo-grandense entrou em campo 16 vezes, e marcou apenas um gol. Muito criticado por torcedores pelo baixo nível técnico apresentado em relação ao ano passado, uma transferência ou empréstimo do jogador a outro clube chegou a ser especulada, mas Matheus continuou no Fogão. Em 2024, fez parte do elenco botafoguense campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

