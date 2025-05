Atleta se torna o 1º de MS a ingressar na Marinha graças ao Taekwondo

Luiz Felipe Aquino é o primeiro sul-mato-grossense a ingressar na Marinha do Brasil através do Taekwondo - Foto: Divulgação

Com medalhas em torneios estaduais, nacionais e internacionais, o sul-mato-grossense Luiz Felipe Aquino, de 20 anos, conquistou outro feito histórico: o primeiro do estado a ingressar na Marinha do Brasil através do Taekwondo.

Na semana passada, a formatura do jovem atleta aconteceu no Centro de Educação Física Almirante Newton Braga (CEFAN), no Rio de Janeiro. Em postagem nas redes sociais, Luiz compartilhou a realização e descreveu a sensação de entrar na Força Naval brasileira.

“Vestir essa farda é mais do que uma honra. É carregar nos ombros a responsabilidade de representar uma instituição centenária, feita de valores que eu aprendi a viver: honra, coragem, lealdade”, disse o sul-mato-grossense.

Ainda, agradeceu às pessoas que estiveram presentes durante sua jornada, tanto na vida pessoal quanto no esporte. “Não cheguei aqui sozinho. Trago comigo a força da minha família, o apoio dos meus mestres, o incentivo dos amigos e a inspiração de todos que acreditaram em mim mesmo quando eu duvidei de mim mesmo. Obrigado, Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, taekwondo”.

Ao Correio do Estado, Fábio Costa, treinador de Luiz, disse que a conquista de entrar nas Forças Armadas é fantástica, já que além dele representar a Marinha nos Jogos Militares, "ele passa a ter um recurso a mais para poder estar disputando as competições internacionais".

Ainda, completou que o foco está voltado para o Rio Open, que acontece no início de junho. Para isso, os treinos seguem de segunda a sexta, das 17h até às 22h, e nos sábados de manhã.

Passado, presente e futuro

Nos últimos anos, Luiz se acostumou a carregar muito peso no pescoço devido às medalhas conquistadas em competições. Por exemplo, em 2024, foi prata no II Panamericano Séries Sub-22, disputado em Lima, no Peru, e ouro nos Jogos Universitários Brasileiro (JUBs), na categoria até 63 kg para faixas pretas.

Já neste ano, em fevereiro, ficou em segundo lugar no US Open de Taekwondo 2025, em Reno, Nevada, nos Estados Unidos. Além das conquistas, o atleta é titular da seleção brasileira e, caso siga garantindo boas colocações nas competições, poderá representra o Brasil nas próximas olimpíadas, que será em Los Angeles, em 2028.

"[As expectativas] são as melhores. Nós quase nos classificamos para as Olimpíadas de Paris, fizemos que era para fazer e, por uma questão de escolha, não fomos escolhidos. Agora, começa esse novo ciclo e a gente tem um tempo aí para trabalhar e conseguir um bom resultado para classificar ele para as próximas Olimpíadas", afirmou seu treinador Fábio Costa.

Em agosto do ano passado, após o fim de Paris-2024, o Correio do Estado listou atletas sul-mato-grossenses que podem entrar no ciclo olímpico nos próximos quatro anos para disputarem vagas no Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que representará o Brasil em Los Angeles 2028. Para conhecê-los, clique aqui.

Homenagem

Nesta segunda-feira (19), atletas que representam a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em competições de alto rendimento, incluindo Luiz, receberam menção honrosa, durante cerimônia de abertura do 7º Festival Mais Esporte.

