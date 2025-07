Atletas da Assumagir representam MS em competição nacional de ginástica e precisam de doações

VÔLEI DE PRAIA

Arthur Mariano de Três Lagoas e Vic Lopes de Ivinhema conquistaram o ouro junto de suas duplas no naipe masculino e feminino

Arthur e Vic juntos do Adrielson e da Thamila também foram medalhistas de ouro na etapa de Saquarema, disputada no mês de abril Foto: Divulgação / CBV

Em etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia realizada no Mato Grosso, os atletas de MS, Arthur Mariano, de Três Lagoas e Victoria Lopes de Ivinhema, sobem no lugar mais alto do pódio enfatizando temporada cheia de conquistas em 2025.

Atuais líderes do ranking mundial do vôlei de praia, Thâmela/Vic venceram a final da 5ª etapa do circuito, realizada na manhã deste domingo (20), contra a dupla Carolina (RJ) e Rebecca (CE), em uma virada de 2 sets a 1.

No naipe masculino, Arthur/Adrielson enfrentaram na final a dupla Heitor (MT) e Vinícius (ES), conquistando o ouro em partida que terminou em 2 sets a 0.

Arthur e Vic junto com as suas duplas repetiram o mesmo pódio do Top 16 conquistado na 2ª etapa do Circuito Brasileiro, disputada em Saquarema (RJ), no mês de abril.

Tanto para Thâmela/Vic, quanto para Arthur/Adrielson, este é o segundo título de circuito que as duplas foram medalhistas de ouro neste ano.

TEMPORADA

A dupla Thâmela e Vic vem tendo um desempenho de destaque nesta temporada do vôlei praia nacional em mundial.

No dia 13 de abril, a dupla conquistou o título da Etapa Elite de Saquarema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na decisão, a Thâmela e Vic venceram as americanas Nuss e Brascher, que estavam invictas na competição até então, por 2 sets a 1 (parciais de 21/19, 16/21 e 15/10).

Mais recentemente, no dia 2 de junho, a dupla foi medalhista de ouro da etapa Elite de Ostrava do Circuito Mundial, na República Tcheca. As brasileiras venceram Tina/Anastasija, da Letônia, na grande final, por 2 sets a 0, parciais de 21/16, 21/11.

O título manteve as brasileiras no topo do ranking mundial feminino, atualmente Thâmela e Vic somam 7.720 pontos, além das conquistas mais recentes, a dupla também foi campeã no final do ano passado da etapa mundial de João Pessoa, foram vice-campeãs neste ano do Circuito Sul-Americano disputado em Iquique, no Chile, e ficaram com o bronze nas etapas mundial do Rio de Janeiro e de Hamburg, na Alemanha.

Arthur e Adrielson se encontram na 21ª posição do ranking mundial, com 3.864 pontos conquistados, os melhores resultados da dupla foram o 4º lugar no Circuito Sul-Americano disputado em Rancagua, no Chile, e o 5º lugar nas etapas mundiais de João Pessoa e Hamburg, disputadas no ano passado.