Atual campeã olímpica, Ana Marcela Cunha se garante em Paris 2024

Campeonato Sul-Mato-Grossense

O DAC vai para a segunda colocação, com seis pontos; já o Aquidauanense tem 7 pontos, dorme na liderança do grupo B

Thiago Moura sacramenta a vitória do DAC nos acréscimos do segundo tempo. Foto: Franz Mendes

Em jogo válido pela quarta rodada do grupo B, o Dourados Atlético Clube venceu o Novo por 2 a 1, no Estádio Fredis Saldivar, o Douradão e encosta no Aquidauanense na tabela. Já a equipe de Sidrolândia, com 1 ponto, em quatro jogos, acende o alerta na briga pelo rebaixamento.

Quem abriu o placar foi o time da casa, aos 16 minutos, com o centroavante Nonato fazendo 1 a 0 no placar.

Empolgado, o Dourados abriu espaço e acabou levando um susto aos 24 minutos do segundo tempo. O camisa 22, Kaique aproveita a falha defensiva, e empata o jogo em 1 a 1.

O Dourados foi para cima, quando nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, o zagueiro Thiago Moura, sacramenta a vitória do DAC, por 2 a 1, e coloca o time de Dourados na segunda colocação, com seis pontos. O líder é o Aquidauanense com 7 pontos.

Próximos jogos:

O Dourados viaja até Ivinhema, enfrentar o time da casa, no Estádio Saraivão. Já o Novo se complica no grupo B, e folga na próxima rodada. O time de Sidrolândia volta a campo, somente no dia 17, contra o Ivinhema em casa.

Aquidauanense vence o Ivinhema e se isola na liderança do grupo B

No duelo entre os azulões, o Aquidauanense venceu o Ivinhema por 2 a 0, na tarde de ontem (03), no Estádio do Noroeste, em Aquidauana. Com gols marcados por William e Kluivert, coloca o Azulão da Princesa isolado na liderança do grupo B, com 7 pontos. Já o Ivinhema, estaciona na tabela e terá que torcer por um empate entre Dourados contra o Novo, que se enfrentam na tarde de hoje (4).

O confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense tinha um tempero a mais, valia a liderança do grupo B.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, Elvis cobrou falta pela intermediária esquerda. A zaga do Ivinhema não conseguiu afastar e William pegou a sobra, deixando o goleiro Zé Augusto sem reação, fazendo 1 a 0 no placar.

Já no início do segundo tempo, a vantagem do Aquidauanense aumentou ainda mais. Após um bate e rebate dentro da área, a bola foi parar nos pés de Elvis que deu um lindo passe para Mikael e, depois serviu Claivert que apenas teve trabalho para empurrar a bola para o fundo do gol, fazendo 2 a 0.



