Audi apresenta carro de Gabriel Bortoleto para a temporada 2026 da Fórmula 1

O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

20/01/2026 - 23h00
A Audi fará sua estreia na Fórmula 1 na temporada de 2026. Nesta terça-feira, 20, a equipe alemã, que conta com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, anunciou seu novo carro para a disputa da categoria.

O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo.

"Entendemos que o sucesso na Fórmula 1 exige perseverança incansável, e a Audi Revolut F1 Team não está aqui apenas para completar o grid. Nosso objetivo é lutar pelo campeonato até 2030", revelou Gernot Döllner, CEO da Audi.

Também foi divulgada uma imagem de Bortoleto e do alemão Nico Hülkenberg com o macacão que será usado na nova temporada. Ele é preto com detalhes em branco e vermelho e possui a bandeira da nacionalidade dos pilotos na região da cintura.

A Audi substituirá a Kick Sauber em 2026, equipe pela qual o brasileiro fez sua estreia na F1 no ano passado. Ele terminou o campeonato de pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos conquistados, enquanto Hülkenberg foi o 11º, com 51.

"Correr pelos Quatro Anéis, uma marca com uma história tão icônica e vitoriosa no automobilismo, é simplesmente a realização de um sonho", disse Gabriel.

"Você cresce ouvindo falar do domínio da Audi em Le Mans e nos ralis, e agora ser escolhido para levar esse legado à Fórmula 1 é uma honra inacreditável. Esta é a oportunidade da vida", completou.

A nova temporada da Fórmula 1 começará no dia 8 de março, na corrida do GP da Austrália, em Melbourne. O torneio marcará a volta do circuito de rua de Madri, na Espanha, e a estreia da norte-americana Cadillac.

Livro dos Recordes

Ouro paralímpico crava nome de campo-grandense Yeltsin Jacques no Guinness

Corredor conquistou bicampeonato paralímpico nos 1.500 metros da classe T11 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

22/01/2026 15h15

Yeltsin Jacques (à direita), ao lado do guia Guilherme Ademilson

Yeltsin Jacques (à direita), ao lado do guia Guilherme Ademilson Foto: Silvio Avila/CPB

Nesta semana, o paratleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, de 34 anos, entrou oficialmente para o Guinness World Records, o livro dos recordes de 2026, após conquistar o bicampeonato paralímpico dos 1.500 metros da classe T11 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Na final disputada na capital francesa, o atleta quebrou seu próprio recorde mundial após completar a distância em 3min55s82, garantindo a medalha de ouro para o Brasil.

"Orgulho que entra para a história. Fazer parte do Guinness World Records 2026 é a confirmação de que disciplina, fé e trabalho diário transformam sonhos em feitos eternos", afirmou Yeltsin em suas redes sociais.

Guilherme Ademilson, de 33 anos, estava junto de Yeltsin na conquista. Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele foi o atletas-guia do campeão e falou sobre a conquista.

"Daqui a 40, 50, 100 anos, se alguém for pesquisar o livro, vai ter o nosso nome lá. Então é uma satisfação imensa mesmo. Entramos para a história e sou grato por tudo que conquistamos", disse. Em 2020, a dupla venceu com o tempo de 3min57s60.

Apesar de enfrentar dificuldades antes das provas, como uma lesão e uma virose que comprometeram seu desempenho nos 5.000 metros, Yeltsin manteve a confiança nos 1.500 metros. Em entrevista após o feito, destacou o crescimento da modalidade no Brasil ao longo dos últimos anos. 

“Acreditava que dava para ir ainda mais forte. Estamos muito felizes em representar o Mato Grosso do Sul e o país. O Brasil tem se tornado uma potência no meio-fundo e no fundo, e isso inspira as próximas gerações”, disse o atleta à época.

Na prova, Yeltsin assumiu a liderança na terceira volta e abriu vantagem até a linha de chegada, deixando a disputa pelas demais posições para trás. O etíope Yitayal Silesh Yigzaw ficou com a prata, com 4min03s21, enquanto o brasileiro Julio Cesar Agripino, com o guia Micael dos Santos, garantiu o bronze ao completar a prova em 4min04s03.

Parabenizado

Orgulhosa do feito, a Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) parabenizou o paratleta, destacando sua trajetória e representatividade para o estado e para o Brasil. 

Yeltsin nasceu com baixa visão e iniciou a carreira profissional em 2007 par auxiliar um amigo totalmente cego. Ao longo dos anos, se tornar referência nacional e internacional no meio-fundo e fundo paralímpico, acumulando títulos paralímpicos, parapan-americanos e mundiais.

Yeltsin Jacques (à direita), ao lado do guia Guilherme AdemilsonYeltsin e Guilherme no livro dos recordes / Foto: Divulgação 

Saiba*

A classe T11 é destinada a atletas com deficiência visual total ou muito severa e exige o uso de vendas nos olhos, além da companhia obrigatória de um atleta-guia, ligado por um cordão. 

Esportes

Plataforma de bet patrocina Copa do Mundo na CazéTV

Casa de apostas e cassinos online KTO será patrocinadora oficial das transmissões da Copa de 2026, reforçando a segurança e legalidade do mercado.

22/01/2026 10h05

Apostas e cassinos da KTO terão destaque durante a Copa

Apostas e cassinos da KTO terão destaque durante a Copa Antonio Thomas/Flickr

A plataforma de bet KTO foi confirmada como uma das patrocinadoras oficiais das transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026 na CazéTV, plataforma digital liderada por Casimiro Miguel.

A parceria foi anunciada pela empresa como parte de uma estratégia de aproximação com o público e de fortalecimento de sua presença no ambiente esportivo digital.

Todos os 104 jogos do torneio serão transmitidos pela CazéTV ao vivo no YouTube, e a KTO estará presente com ações integradas, reforçando sua imagem como marca consolidada no segmento de apostas esportivas e cassinos, sendo uma das principais empresas do setor.

O diretor de marca e comunicação da KTO, Andreas Müller, afirmou que a presença na “Copa mais digital da história” representa um passo importante na conexão direta com os torcedores.

“Queremos colocar a KTO ao lado dos torcedores durante a maratona diária de jogos. Não queremos interferir na jornada, e sim enriquecê-la, com produtos que se inserem de forma natural na experiência de quem acompanha o futebol pelo celular”, afirmou Müller.

O executivo destacou ainda que participar de um evento global com ampla visibilidade é uma forma de demonstrar como o mercado de apostas e cassinos online pode ser seguro, regulamentado e confiável, especialmente após a nova legislação brasileira do setor entrar em vigor em 2025.

Parceria em eventos anteriores

A KTO já vinha aparecendo nas transmissões da CazéTV ao longo de 2025, começando pelo Campeonato Paulista, passando pelo Mundial de Clubes da FIFA e por campeonatos europeus exibidos no canal.

A presença da marca no canal tem se mostrado estratégica, especialmente por alcançar uma audiência que consome o futebol em tempo real e interage nas plataformas digitais — um perfil que combina com o público das casas de apostas e cassinos online.

Sorteio dos grupos e estreia do Brasil na Copa

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado em Washington, no início de dezembro de 2025. O Brasil foi sorteado como cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

A estreia da Seleção Brasileira será no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na sequência, a equipe enfrenta o Haiti, em 19 de junho, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.
 

