Audiências de Massa sobre Mundial de 2008 de Fórmula 1 são encerradas

O juiz da Suprema Corte Britânica pode levar semanas ou até meses para se pronunciar sobre uma decisão

31/10/2025 - 21h00
Foram finalizadas as audiências do caso do piloto brasileiro Felipe Massa contra a Formula One Management (FOM), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Bernie Ecclestone na Suprema Corte do Reino Unido. Agora, caberá decisão sobre acolhimento ou não da causa do brasileiro.

O juiz Robert Jay pode levar semanas ou até meses para se pronunciar sobre uma decisão. Ele irá encerrar o processo, ou confirmar a pertinência do caso. Isso ainda não daria o título a Massa.

Um resultado favorável ao brasileiro é uma declaração de que deveria ter vencido o campeonato de 2008, que perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto. Ele também cobra cerca de US$ 85,9 milhões, algo em torno de R$ 461 milhões, mais juros como indenização.

Se vencer esta fase, Massa obtém então a chance de que seja julgado de fato se ele pode se tornar o campeão de 2008. As defesas dos réus querem que o processo seja extinto, sob o argumento de que o brasileiro não tem como sustentar suas reivindicações.

Outra opção dos réus seria um julgamento "rápido", sem que o piloto pudesse apresentar provas e detalhar argumentos em uma nova fase judicial. Qualquer decisão cabe recurso da parte derrotada.

"Estou muito satisfeito com o interesse demonstrado pela Corte Inglesa no meu caso. Espero que a Corte perceba as tentativas dos réus de impedir um julgamento público das graves alegações contra eles. Agora, aguardaremos a decisão da Corte", disse Felipe Massa.

O brasileiro reivindica o troféu na Justiça por conta da batida proposital de Nelsinho Piquet, da Renault, que causou a entrada do carro de segurança na 14ª volta da corrida e favoreceu Fernando Alonso, companheiro de Nelsinho, no GP de Singapura.

A colisão fez o então piloto da Ferrari ir aos boxes trocar os pneus e terminou com um incidente com a mangueira de combustível que o fez chegar em 13º. O campeão foi Hamilton, que marcou seis pontos naquele GP e venceu o Mundial com um de diferença.

Anos após a morte de Max Mosley, presidente da FIA de 1993 a 2009, Ecclestone teria dito ao F1 Insider que ele e o antigo dirigente decidiram não fazer nada após as denúncias vindas da própria família Piquet, em 2009, para "proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo". Familiares de Nelsinho apontavam a uma cobrança da equipe para ele bater de propósito.

A revelação era clara no sentido de que a comprovação da ordem para o acidente faria a corrida de Singapura ser anulada. Isso faria com que a classificação do campeonato tivesse Massa no primeiro lugar.

Loterias

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

29/10/2025 18h12

Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6013-5 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 6013-5 :

5º prêmio: 12430

4º prêmio: 64229

3º prêmio: 65463

2º prêmio: 64470

1º prêmio: 8871

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Esportes

Alcaraz cai na estreia em Paris e abre caminho para Sinner retomar liderança do ranking

Italiano pode resgatar a primeira colocação, desde que saia campeão na França

28/10/2025 23h00

Alcaraz (à esquerda) comprimenta Norrie ao fim da partida

Alcaraz (à esquerda) comprimenta Norrie ao fim da partida Foto: Divulgação / ATP

Carlos Alcaraz assumiu o risco de perder o topo do ranking ao abrir mão dos torneios da semana passada. Ao ficar fora dos ATPs 500 da Basileia ou de Viena e ver Jannik Sinner ganhar na Áustria, teve a distância reduzida para 840 pontos. Nesta terça-feira, a precoce eliminação na estreia do Masters 1000 de Paris pela segunda vez na carreira abriu caminho para o italiano resgatar a primeira colocação, desde que saia campeão na França.

Alcaraz entrou em quadra central da Paris La Défense Arena diante do perigoso Cameron Norrie, ex-Top 10 e atual 31º do mundo e até começou bem, com 6 a 4 no primeiro set. Ocorre que o britânico se impôs em quadra e buscou a virada, com 6/3 e 6/4 para aproveitar os tantos erros e desbancar o favorito.

Com 40 a 15 no saque decisivo, Norrie viu a fita impedir sua vitória no primeiro match point, com a bolinha indo para fora. A torcida inflamou na quadra central para incentivá-lo e o saque forte acabou devolvido para fora. O britânico aplaudiu o público um tanto incrédulo após batalha de 2h22.

Alcaraz defendia 100 pontos em Paris, onde não costuma se dar bem e caiu nas oitavas em 2024 - já havia sido eliminado na estreia em 2023, contra Roman Safiullin. Depois de bye na estreia, o platinado espanhol não conseguiu impor seu jogo ofensivo, oscilou em grande parte do jogo e acabou derrotado de maneira dura, mas merecida.

Como não esteve na competição na temporada passada, Sinner retomará a liderança, caso conquiste o título e os 1000 pontos da disputa. Bastava alcançar as quartas para o espanhol chegar ao ATP Finals em primeiro. Curiosamente, Sinner havia dito na segunda-feira que já não acreditava em chegar ao topo do ranking prevendo grande torneio do "descansado" Alcaraz.

A missão do italiano ainda é dura tamanho o nível da competição. Sinner inicia sua busca para retornar ao topo nesta quarta-feira diante do belga Zizou Bergs. Ele foi desbancado do primeiro lugar justamente por Alcaraz, ao ser batido na final do US Open, em setembro.

