Audiências do processo de Massa por título de 2008 da F-1, tem início nesta quarta

Serão três dias de exposições dos advogados das partes perante o juiz Robert Jay

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/10/2025 - 23h00
A disputa pelo título do Mundial de Pilotos de 2008 da Fórmula 1 ainda não terminou. Pelo menos nos bastidores. Começam hoje e vão até sexta-feira, dia 31, em Londres, as primeiras audiências do caso envolvendo o brasileiro Felipe Massa contra a Formula One Management (FOM), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e Bernie Ecclestone.

Serão três dias de exposições dos advogados das partes perante o juiz Robert Jay, que pode proferir sua decisão já na sexta sobre a continuidade ou encerramento do caso ou, o mais provável, levar mais algumas semanas, até meses, para se pronunciar a respeito.

Massa está processando no Tribunal Superior de Londres para obter uma declaração de que deveria ter vencido o campeonato de 2008, que perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto, e está pedindo cerca de US$ 85,9 milhões, algo em torno de R$ 461 milhões, mais juros.

O brasileiro reivindica o troféu na Justiça por conta da batida proposital de Nelsinho Piquet, da Renault, que causou a entrada do carro de segurança na 14ª volta da corrida e favoreceu Fernando Alonso. A colisão fez o então piloto da Ferrari ir aos boxes para trocar os pneus e terminou com um incidente com a mangueira de combustível que o fez chegar em 13º. O campeão foi Hamilton, que marcou seis pontos naquele GP e venceu o Mundial com um de diferença.

Anos após a morte de Max Mosley, presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilsimo) de 1993 a 2009, Ecclestone teria dito ao F1 Insider que ele e o antigo dirigente decidiram não fazer nada após as denúncias vindas da própria família Piquet, em 2009, para "proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo".

O trecho que motivou Massa a abrir o processo, no entanto, viria depois: "De acordo com as regras, provavelmente teríamos que anular a corrida em Cingapura nessas circunstâncias. Para fins da classificação do Campeonato Mundial, ela nunca teria acontecido. Então, Massa teria sido campeão, e não Hamilton".

Alcaraz cai na estreia em Paris e abre caminho para Sinner retomar liderança do ranking

Italiano pode resgatar a primeira colocação, desde que saia campeão na França

28/10/2025 23h00

Alcaraz (à esquerda) comprimenta Norrie ao fim da partida

Alcaraz (à esquerda) comprimenta Norrie ao fim da partida Foto: Divulgação / ATP

Carlos Alcaraz assumiu o risco de perder o topo do ranking ao abrir mão dos torneios da semana passada. Ao ficar fora dos ATPs 500 da Basileia ou de Viena e ver Jannik Sinner ganhar na Áustria, teve a distância reduzida para 840 pontos. Nesta terça-feira, a precoce eliminação na estreia do Masters 1000 de Paris pela segunda vez na carreira abriu caminho para o italiano resgatar a primeira colocação, desde que saia campeão na França.

Alcaraz entrou em quadra central da Paris La Défense Arena diante do perigoso Cameron Norrie, ex-Top 10 e atual 31º do mundo e até começou bem, com 6 a 4 no primeiro set. Ocorre que o britânico se impôs em quadra e buscou a virada, com 6/3 e 6/4 para aproveitar os tantos erros e desbancar o favorito.

Com 40 a 15 no saque decisivo, Norrie viu a fita impedir sua vitória no primeiro match point, com a bolinha indo para fora. A torcida inflamou na quadra central para incentivá-lo e o saque forte acabou devolvido para fora. O britânico aplaudiu o público um tanto incrédulo após batalha de 2h22.

Alcaraz defendia 100 pontos em Paris, onde não costuma se dar bem e caiu nas oitavas em 2024 - já havia sido eliminado na estreia em 2023, contra Roman Safiullin. Depois de bye na estreia, o platinado espanhol não conseguiu impor seu jogo ofensivo, oscilou em grande parte do jogo e acabou derrotado de maneira dura, mas merecida.

Como não esteve na competição na temporada passada, Sinner retomará a liderança, caso conquiste o título e os 1000 pontos da disputa. Bastava alcançar as quartas para o espanhol chegar ao ATP Finals em primeiro. Curiosamente, Sinner havia dito na segunda-feira que já não acreditava em chegar ao topo do ranking prevendo grande torneio do "descansado" Alcaraz.

A missão do italiano ainda é dura tamanho o nível da competição. Sinner inicia sua busca para retornar ao topo nesta quarta-feira diante do belga Zizou Bergs. Ele foi desbancado do primeiro lugar justamente por Alcaraz, ao ser batido na final do US Open, em setembro.

Flamengo oficializa Pedro fora contra o Racing e voltas de Léo Ortiz, Alex Sandro e De La Cruz

Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0

27/10/2025 23h00

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

A pequena esperança do torcedor flamenguista em contar com o centroavante Pedro no jogo de volta com o Racing, pelas semifinais da Copa Libertadores, chegou ao fim nesta segunda-feira. Com fratura no antebraço, o atacante está fora dos relacionados que vão à Argentina para o duelo decisivo de quarta.

Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0, gol já no fim da partida no Maracanã. Mesmo o problema sendo grave, o clube optou por não confirmar a ausência do jogador sob esperança de coneguir escalá-lo com uma tala no local.

Mas após alguns dias de avaliações internas, os médicos admitiram que seria um risco gigante colocá-lo em campo com o problema. A ideia também pode ser descartada para jogos do Brasileirão, com o camisa 9 podendo perder a reta final da temporada.

O técnico Filipe Luís, por outro lado, contará com retornos de jogadores importantes que não estiveram na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no sábado, pelo Brasileirão. O zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante uruguaio De La Cruz viajam com o grupo para a decisão em Avellaneda.

Léo Ortiz sofreu um trauma contra o Palmeiras, há uma semana, e apesar de vir treinando normalmente, acabou poupado no Brasileirão, assim como Alex Sandro, fora diante do Fortaleza por controle de carga. Já De La Cruz foi baixa por causa de um quadro de virose, com estado febril.

Depois de escalar Bruno Henrique na posição de centroavante diante dos cearenses apesar do pedido do jogador para não atuar mais na posição, Filipe Luís deve ter apenas o substituto de Pedro na Argentina como dúvida.

