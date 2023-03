Bia Ferreira, Jucielen e Bia Soares vão às quartas do Mundial de Boxe

estadual

Equipe douradense chega às quartas de final da competição sem ser derrotada a seis jogos

Jogadores do Dourados durante treino preparatório para primeiro jogo do mata-mata do Estadual Gabriel Orriz/Dourados AC

Líder do Grupo B, o Dourados Atlético Clube chega às quartas de final carregando uma invencibilidade de seis jogos no Estadual. Embalado pelo bom momento, o time douradense enfrentará na sequência da competição o Coxim Atlético Clube, que terminou a fase de grupos na quarta colocação do Grupo A.

O primeiro jogo da partida será disputado neste sábado, às 15h, no estádio André Borges, em Coxim. A partida de volta acontece no dia 2 de abril, às 15h30min, no estádio Douradão.

Sobre a campanha do Dourados até aqui, o técnico Chiquinho Lima enfatizou, em entrevista ao Correio do Estado, que o trabalho no clube segue com humildade e respeito aos adversários.

“Estamos em um processo de reconstrução de trabalho e recuperação da credibilidade técnica do clube. Por todos esses aspectos, acredito que nós estamos atrás das equipes que jogaram as competições nacionais [Operário e Costa Rica] e que mantiveram os trabalhos [Aquidauanense e Ivinhema]. Então, qualquer tipo de favoritismo passa muito distante do Dourados”, declarou o técnico.

Analisando o desempenho do Dourados na fase de grupos, Chiquinho Lima pontuou que a etapa inicial da competição ajudou na maturação e na consolidação dos conceitos do time.

“Foi uma primeira fase muito desafiadora e competitiva, e tivemos alguns problemas de departamento médico, em razão da exigência dos jogos. Enfrentamos adversários qualificados, e as partidas foram nos maturando e nos moldando para este novo ciclo que se inicia de quartas de finais. Sabemos da força do Coxim e temos que nos preparar muito bem para enfrentá-los”, afirmou.

Classificado para as quartas de final na última rodada, o Coxim enfrenta o Dourados após alcançar a meta de permanência na primeira divisão.

O técnico do Coxim, Ederson Araujo, analisou o desempenho na primeira fase.

“Dentro das limitações e da estrutura da equipe, nós conseguimos o objetivo maior, que era a classificação e, consequentemente, não cair para a segunda divisão. Conseguimos muito por conta do empenho e da entrega dos jogadores dentro de uma campanha muito regular”, disse Ederson Araujo.

Questionado sobre o adversário das quartas de final, o técnico do Coxim enfatizou a força da campanha do Dourados no Estadual.

“O Dourados é uma equipe muito forte, a que mais pontuou na competição, e tem bons jogadores individuais. Mas o primeiro jogo será em Coxim, com o apoio do nosso torcedor, e eu acredito que temos tudo para obter um resultado positivo e buscar a classificação em Dourados”, acrescentou.

CAMPANHAS

Entre as equipes do Grupo B, o Dourados obteve a melhor campanha da primeira fase, com os três últimos jogos garantindo uma sequência de três vitórias: contra o Ivinhema, por 2 a 1, jogando no estádio Douradão, pela oitava rodada; contra o Novo, por 1 a 0, em Sidrolândia; e contra o rebaixado Operário de Caarapó, por 2 a 1, na última rodada.

A única derrota do Dourados até aqui ocorreu em partida contra o Ivinhema, pela terceira rodada do Estadual, por 1 a 0.

O Dourados finalizou a primeira fase com 79% de aproveitamento, seis vitórias, um empate e uma derrota, tendo a defesa menos vazada do campeonato, com apenas cinco gols sofridos.

Dos classificados para as quartas de final, a equipe do Coxim foi a que menos balançou as redes, com apenas quatro gols em oito jogos. Porém, a efetividade foi determinante para o time vencer duas partidas por 1 a 0.

O atacante Tales deixou o dele contra o Comercial, jogando em Campo Grande, e, na partida decisiva contra o rebaixamento, o Coxim venceu nos seus domínios o Costa Rica, com gol de pênalti do meio-campista Elber, aos 10 minutos do primeiro tempo.

Jogando no estádio André Borges, palco do primeiro jogo entre Coxim e Dourados, o time da cidade tem duas derrotas e uma vitória.

REFORÇOS

O Dourados registrou quatro reforços para o Estadual. Entre os mais conhecidos do futebol de MS, o zagueiro campeão estadual pelo Águia Negra Rafael Cardoso chega para agregar ao elenco douradense.

Patrick Ramos e Renato dos Santos também vieram para reforçar a zaga, junto do meio-campo Rafinha.

Pelo Coxim, são duas novidades no elenco, o atacante João Pedro e o defensor Pedro Ivo.

Saiba: Patrick Ramos, um dos contratados pelo Dourados, é filho do zagueiro Júnior Baiano, ex-defensor da seleção brasileira e campeão brasileiro por Flamengo e Vasco. Pai e filho já estiveram juntos na Série D, no Central de Pernambuco, onde Júnior Baiano atuou como treinador.

