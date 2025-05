Bia Haddad exagera nos erros, leva 'pneu' e cai na estreia do WTA de Roma diante de 'freguesa'

VÔLEI NACIONAL

Atleta campo-grandense também foi um dos melhores jogadores da final, disputada neste domingo (04), com 10 pontos, sendo três de bloqueio

Mesmo perdendo a final para o Sada Cruzeiro na manhã deste domingo (04), o central campo-grandense Judson Nunes foi eleito o melhor da sua posição nesta temporada da Superliga Masculina.

O atleta foi um dos destaques do Vôlei Renata, de Campinas (SP), durante toda a competição. Ele liderou a liga no quesito de pontos de bloqueio, com 81, ficou em segundo lugar em aces (pontos de saque), com 32, e em terceiro em bloqueio mais eficiente, com 73,64%, e o oitavo com ataque mais eficiente.

Na final, vencida pelo Cruzeiro por 3 sets a 1, Judson marcou 10 pontos, sendo três provenientes de bloqueio e um de saque, dois pontos fortes do atleta. Todas essas estatísticas fizeram com que ele fosse eleito o melhor central da temporada, à frente de outros nomes importantes do vôlei nacional, como o campeão olímpico Lucão.

Outro motivo para essa edição ter sido até mais especial do que as outras para o campo-grandense, é que ele e o Vôlei Renata jogaram em Campo Grande, no final do ano passado, contra o Vedacit Guarulhos (SP). Na ocasião, o time de Campinas venceu por 3 sets a 0 e o central foi eleito o craque da partida.

Mesmo com a boa fase, Judson ficou de fora da convocação para a Liga das Nações, que será realizada entre os dias 11 de junho e 3 de agosto, sendo dividida em três semanas. Ele perdeu a vaga para os colegas de posição Geovane Kuhnen (Guarulhos), Matheus Pinta (São José-BRA) e Thiery (Sesi Bauru).

Porém, ainda há chance do campo-grandense aparecer na lista do Mundial, que será disputada entre 12 e 28 de setembro, nas Filipinas. O Brasil está no Grupo H com Sérvia, República Tcheca e China.

Trajetória - Judson Nunes

Nascido no dia 05 de dezembro de 1998, Judson contou ao Correio do Estado que começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio.

"Iniciei minha trajetória no vôlei quando eu estava no 2º ano do Ensino Médio. Minha irmã indicou para os meus pais para eu poder estudar e jogar na escola dela, o Maria Constança", disse.

No colégio, Judson ficou um ano e meio treinando e jogando pela equipe escolar, pela qual disputava competições em Campo Grande, chegando até a final dos jogos escolares.

O interesse do atleta pela modalidade aumentou a ponto de se mudar de Campo Grande e iniciar uma carreira no Paraná, ainda no vôlei de base, no qual Judson chamou atenção das equipes paulistas, conquistando a Taça Paraná de Voleibol.

"Minha primeira oportunidade de jogar em São Paulo foi após o título do campeonato de base, da Taça Paraná. Recebi um contrato para jogar pela equipe juvenil Suzano", declarou o atleta.

O central também chegou a atuar, aos 18 anos, no clube campo-grandense Radio Clube/AVP, em que jogou pela primeira vez a Superliga B de 2017.

Após a disputa da Superliga, Judson seguiu a sua carreira no vôlei no interior paulista, onde foi atleta do Sesi Bauru Sub-21(2018), Vôlei Itapetininga (2018/2019) e Pacaembu Ribeirão Preto (2019/2020).

Em ascensão na carreira, Judson foi contratado em 2020 pelo Montes Claros América, para disputar a Superliga. Judson ainda jogou pelo Vôlei Renata (2021/2022), pelo Suzano Vôlei (2022 a 2024) e voltou ao clube campinense no início da atual temporada.

Em 2023, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira, para a disputa da Liga das Nações, na qual esteve com o grupo que disputou a primeira etapa em Ottawa, no Canadá, do dia 7 até o dia 11 de junho.

*Colaborou Judson Marinho

