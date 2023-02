Bia Haddad sai atrás, mas vira em estreia no WTA 500 de Abu Dhabi

SUL-MATO-GROSSENSE

O resultado do jogo atrasado coloca o time de Campo Grande na briga pela primeira colocação

Atacante Tony Junior marcou dois gols na goleada do Operário para cima do Coxim Foto: Reprodução / Transmissão Coxim Atlético Clube

Em partida com cinco gols, o Operário goleou o Coxim Atlético Clube fora de casa por 4 a 1, nesta quarta-feira(8), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Estadual.

A partida foi disputada no Estádio André Borges, no município de Coxim, a 253 km da capital Campo Grande.

O time visitante abriu o placar da partida, em uma cobrança de penalti, que foi cometida aos 20 segundos do primeiro tempo.

O atacante do Operário Tony Juníor, que até então não tinha balançado as redes no Estadual, marcou seu primeiro gol na competição convertendo a penalidade.

Aos 38 minutos o Coxim empatou a partida com gol de cabeça do atacante Eliakim. Porém no final do primeiro tempo, o Galo voltou a frente do marcador, Lucão cruzou a bola na área do Coxim, e vindo de trás, o Tony Júnior mandou a bola de cabeça no ângulo do goleiro José Virgino (Dida).

No segundo tempo o jogo foi dominado pelo Operário, com mais chances de gols, o terceiro saiu aos 35 minutos, uma sobra de bola que chegou nos pés de Irapuan, que finalizou e marcou.

Poucos minutos depois, aos 38, o atacante Alfredo, ex-jogador do América-RN que marcou dois gols no histórico 2x5 contra o Fluminense, na Copa do Brasil de 2014, fez o seu primeiro gol como atleta do Operário, fechando assim a goleada.

SITUAÇÃO DO GRUPO

Este resultado colocou o Operário na briga pela liderança do Grupo A do Estadual 2023, com duas vitórias e uma derrota nos três jogos disputados, o Galo está com seis pontos, os mesmos do Costa Rica que venceu o time de Campo Grande no último final de semana.

Coxim permanece na quarta colocação do grupo, com três pontos, tendo duas derrotas e uma vitória, conquistada em Campo Grande, em cima do Comercial.

Serc de Chapadão do Sul, também com três pontos, porém com dois jogos, está na terceira colocação, enquanto o Colorado amarga a última colocação do grupo, com duas derrotas.

PRÓXIMOS JOGOS

O Operário jogará a sua quarta partida na competição, neste domingo(12), às 10h, em partida no Estádio Laertão, em Costa Rica, contra o Serc.

Já o Coxim Atlético Clube, só volta a jogar na semana que vem, em um sábado, 18 de fevereiro, contra o Costa Rica, às 16h, fora de casa no Estádio Laertão.