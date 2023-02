Bola assinada por Neymar volta à Câmara após ser roubada em 8 de janeiro

Problema

Jogador fez festa até após ser derrotado na Copa do Mundo e apareceu cantando em um aniversário durante o velório de Pelé

Não é novidade que Neymar, 31, gosta de uma boa celebração. O jogador fez festa até após ser derrotado na Copa do Mundo e apareceu cantando em um aniversário durante o velório de Pelé.

Segundo o jornal Le Parisien, no entanto, quem não tem gostado muito disso são seus vizinhos na França.

A comemoração do aniversário de 31 anos do jogador, no último domingo (5), com a festa em estilo brasileiro, gerou incômodo entre quem mora perto da mansão de 5 andares na tranquila cidade de Bougival (a 15 minutos de Paris), onde ele mora desde 2017, quando foi contratado pelo Paris Saint-Germain.

O brasileiro teria quebrado a atmosfera familiar da região com a festa, que começou às 15h e durou até a meia-noite, sem se preocupar com o som alto. Como medida, a polícia foi acionada.

Mas essa teria sido apenas a gota d'água, pois a situação já aconteceu outras vezes. O prefeito de Bougival, Luc Wettelle, chamou Neymar de "um indivíduo desrespeitoso" e disse que "não se trata apenas de uma questão sonora". "Foi extraordinariamente chato", disse à publicação francesa.

A prefeitura também afirmou que vai enviar um dossiê ao Ministério Público pelo problema recorrente.

A questão financeira também é um agravante à decisão do processo, já que a multa de 135 euros (pouco mais de R$ 750 no câmbio atual) não é grande coisa para Neymar. Segundo a Forbes, o jogador tem um salário de US$ 55 milhões por ano no Paris Saint-Germain, o que equivale a quase R$ 287 milhões.

