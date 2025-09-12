Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Medalhistas

Bolinha, Samurai e Rebeca garantem três finais para o boxe brasileiro no Mundial de Liverpool

Neste sábado, Yuri Falcão vai enfrentar o atual campeão olímpico, Erislandy Álvarez

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/09/2025 - 23h00
O boxe brasileiro garantiu, nesta sexta-feira, três finais no Mundial de Liverpool, na Inglaterra. Rebeca Lima, Isaias 'Samurai' Ribeiro e Luiz Gabriel Oliveira, o 'Bolinha', venceram muito bem suas lutas e alcançaram a disputa da medalha de ouro no torneio. As lutas serão no domingo.

Neste sábado, às 10h30, Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, vai enfrentar o atual campeão olímpico, Erislandy Álvarez, de Cuba, também pela semifinal.

Rebeca Lima derrotou a casaque Viktoriya Grafeyeva, de quem havia perdido na final da Copa do Mundo, no Casaquistão, em Astana. A brasileira superou a maior estatura da adversária com muita velocidade e variedade de golpes.

Bolinha teve um confronto bastante disputado, mas superou o búlgaro Radoslav Rosenov, enquanto o canhoto Isaías foi corajoso e agressivo para eliminar Loren Alfonso, cubano naturalizado do Azerbaijão, medalha de bronze em Tóquio/2020 e prata em Paris/2024.

Esportes

Romeu Tuma Jr. admite que Corinthians pode dar calote na Caixa se não houver acordo pela arena

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o atual acordo com a Caixa é inviável e o clube não tem como arcá-lo

10/09/2025 23h00

Foto: Divulgação

Depois de sugerir que o Corinthians deixe a dívida com a Caixa Econômica Federal de lado e priorize suas contas com o futebol, entre elas o transfer Ban que impede a contratação de reforços, Romeu Tuma Júnior voltou a falar sobre o assunto e deixou no ar a possibilidade de o clube dar um calote na instituição financeira.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o atual acordo com a Caixa é inviável e o clube não tem como arcá-lo. Em sua visão, se faz necessária uma nova negociação e um projeto novo para que o pagamento seja cumprido e finalizado.

"Não prego o calote, nós temos total convicção de pagar a dívida, mas nossa situação é difícil e se a gente não adequar essa situação com a Caixa a gente pode chegar nisso", admitiu o dirigente, em entrevista ao UOL. "Todo mundo que deve tem de pagar, mas a gente tem a possibilidade de renegociar isso. A Caixa demonstrou que está aberta a essa renegociação e a gente tem que buscar a nossa parceira para fazer esse trabalho", seguiu.

Mesmo com a vaquinha da Gaviões da Fiel arrecadando cerca de R$ 40 milhões, o clube trabalha com dívida de R$ 710 milhões por sua casa e espera negociar um acordo mais atrativo para sair da bola de neve que já arrola faz alguns anos.

"Eu acho que faltou competência no gerenciamento com a Caixa nesse período. Quando foi votar novamente para aumentar o valor, eu fui o único conselheiro que votou contra. Ia criar um imbróglio, que está aí, comprovado hoje", lamentou, lembrando dos mais de R$ 2,5 bilhões de dívidas do clube, incluindo o novo valor devido pelo estádio.

 

Esportes

Mundial de Atletismo: provas, favoritos e a caça a recordes históricos

09/09/2025 10h40

Wikipedia

Entre os dias 13 e 21 de setembro, o mundo esportivo terá como centro das atenções o Campeonato Mundial de Atletismo 2025. Considerado o maior evento da modalidade fora dos Jogos Olímpicos, o torneio reúne os melhores atletas do planeta em uma disputa que atravessa corridas, saltos, lançamentos e provas combinadas. É o momento em que histórias se encontram: favoritos defendem hegemonias, novos talentos buscam espaço e recordes históricos podem ser quebrados diante de milhões de espectadores.

A expectativa é alta não apenas pelo desempenho esportivo, mas pela forma como o Mundial se consolidou como produto global. Transmissões em diferentes plataformas, cobertura digital intensa e acesso instantâneo a estatísticas transformam cada prova em um espetáculo multicanal. A experiência dos fãs também se expande para além das arquibancadas e telas, com iniciativas que aumentam a interação. Muitos torcedores, inclusive, encontram ainda mais emoção ao explorar os Melhores sites de apostas com bônus, conectando-se ao torneio de maneira mais imersiva e personalizada.

O Brasil chega ao Mundial com uma delegação forte em provas específicas e nomes capazes de competir de igual para igual em finais. Ao lado de potências tradicionais como Estados Unidos, Jamaica e Noruega, a seleção brasileira busca reforçar sua presença em modalidades nas quais já conquistou espaço, como a marcha atlética e o arremesso de peso. A soma de estrelas internacionais e talentos nacionais cria um cenário promissor para nove dias de pura intensidade esportiva.

As provas de velocidade: 100m e 200m como vitrines globais

A disputa dos 100m e 200m rasos continua sendo a principal vitrine do atletismo. No masculino, o norte-americano Noah Lyles chega como grande favorito, sustentado por temporadas em alto nível e pela capacidade de decidir nos momentos mais importantes. No feminino, a jamaicana Shericka Jackson mantém sua hegemonia e busca ampliar a coleção de títulos em um ciclo que já a coloca entre as maiores velocistas da história.

O Brasil estará representado por Felipe Bardi, nome em ascensão no cenário sul-americano e que encara o Mundial como oportunidade de consolidar seu lugar no alto nível. Embora ainda distante dos favoritos ao ouro, sua evolução técnica e a experiência adquirida em competições internacionais são pontos que podem levá-lo a brigar por resultados consistentes. Nessas provas, cada centésimo conta — e qualquer detalhe pode transformar finalistas em lendas.

Meio-fundo e fundo: a resistência que encanta

As provas de meio-fundo e longa distância seguem sendo dominadas por estratégias e resistência. O norueguês Jakob Ingebrigtsen é o nome a ser batido nos 1500m, carregando não só resultados recentes expressivos, mas também a responsabilidade de representar a tradição europeia frente ao domínio africano. Já nas provas de fundo, a expectativa é de ver novos protagonistas surgindo e confirmando a riqueza técnica da modalidade.

Pelo Brasil, Thiago André será o representante nos 800m, trazendo consistência e experiência para encarar adversários de elite. O objetivo é avançar para fases finais e mostrar que o país também pode competir em alto nível fora de suas provas mais tradicionais. O duelo entre tática e explosão segue como o grande atrativo dessas corridas.

Saltos: a busca pela perfeição

Os saltos prometem espetáculo e emoção. No salto com vara, o sueco Armand Duplantis continua como grande referência mundial, capaz de transformar cada prova em um show à parte. No salto em distância, a norte-americana Tara Davis-Woodhall aparece como favorita, aliando técnica refinada a resultados consistentes.

O Brasil também chega com nomes fortes. Almir Júnior é presença aguardada no triplo salto, trazendo consigo a ambição de transformar boas marcas em resultados de destaque em competições globais. No salto em altura, Thiago Moura representa o país em busca de evolução internacional, enquanto Gabriela Silva Mourão se coloca como promessa entre as mulheres. Ainda que o favoritismo esteja em outros países, a presença brasileira nessas provas reforça a tradição de revelar talentos na área dos saltos.

Lançamentos: força e precisão em disputa

O setor de lançamentos será mais uma vez palco de performances históricas. Ryan Crouser, dos Estados Unidos, segue como nome dominante no arremesso de peso, e o esloveno Kristjan Čeh mantém a expectativa de ampliar seu domínio no lançamento de disco. Ambos chegam ao Mundial com marcas consistentes que os credenciam a continuar escrevendo história.

No Brasil, todas as atenções estarão voltadas para Darlan Romani. Campeão mundial em 2022 e ainda em grande forma, o catarinense é um dos atletas mais respeitados do circuito. Sua técnica, aliada à experiência, o coloca como candidato a lutar por medalha mais uma vez, reforçando o protagonismo brasileiro em provas de força.

Provas combinadas: versatilidade em alto nível

O heptatlo feminino terá como grande destaque a belga Nafissatou Thiam, referência da modalidade e atleta que já acumulou títulos mundiais e olímpicos. Sua presença eleva o nível técnico e atrai a atenção para uma das provas mais complexas do atletismo, em que a consistência em diferentes disciplinas é decisiva.

Ainda que o Brasil não conte com representantes diretos na briga por medalhas, acompanhar atletas desse nível inspira jovens talentos e fortalece a visibilidade da modalidade. O heptatlo simboliza a essência do atletismo: a capacidade de unir diferentes habilidades em busca da excelência.

Marcha atlética: tradição e esperança brasileira

A marcha atlética é um dos pontos fortes do Brasil no cenário internacional. Caio Bonfim, um dos principais nomes da modalidade no mundo, chega embalado por resultados consistentes e com reais chances de lutar por pódio. Sua experiência em grandes competições e o respeito que conquistou ao longo da carreira o colocam como um dos favoritos da torcida brasileira.

Além de Bonfim, a marcha atrai atenção global por sua exigência física e mental. É uma prova em que estratégia, ritmo e resistência se misturam, criando narrativas de superação que marcam a história de cada Mundial. Para o Brasil, é a chance de reforçar sua tradição e, quem sabe, voltar para casa com medalhas.

Atletismo em 2025: quando recordes se tornam possíveis

O Mundial de Atletismo 2025 representa um momento crucial para a modalidade. Mais do que um torneio, é a celebração da diversidade atlética, em que diferentes provas revelam a amplitude do talento humano. Entre favoritos globais e brasileiros em busca de afirmação, o evento promete ser um espetáculo de técnica, emoção e superação.

Cada prova traz consigo a expectativa de uma quebra de recorde ou de uma nova história inspiradora. Para torcedores e atletas, o Mundial é a lembrança de que o atletismo continua sendo a essência do esporte, onde o limite humano é testado a cada largada, salto ou lançamento. De 13 a 21 de setembro, o palco estará montado para que novas páginas gloriosas sejam escritas.

