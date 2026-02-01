Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bolsa Atleta: interessados têm até 6 de fevereiro para fazer inscrição

Benefício varia entre R$ 410 a R$ 16.629

Agência Brasil

01/02/2026 - 11h45
As inscrições para o programa Bolsa Atleta 2026 se encerram dia 6 de fevereiro. Interessados em acessar o benefício, que prevê pagamentos mensais pelo período de um ano a atletas de diversas categorias.

As bolsas variam de R$ 410 a R$ 16.629, a depender do nível e das características dos atletas. Para ter direito ao benefício é necessário que o atleta tenha obtido resultados em competições no ano anterior (2025), desde que reconhecidos pelo Ministério do Esporte.

Estão previstas cinco categorias de atletas aptos a receber o benefício: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil.

“Para atletas olímpicos, por exemplo, que se preparam para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, o critério para o recebimento da bolsa é ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou Jogos Surdolímpicos de inverno em Erzurum 2022”, detalhou o ministério.

As inscrições são feitas exclusivamente de forma online, a partir do portal Gov.br, sendo necessário envio de formulário e documentação comprobatória diretamente no Sistema Bolsa Atleta.

Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas registrados, mais que os 8.739 contemplados no ano anterior.

Mais detalhes sobre critérios, categorias e prazos podem ser obtidos no edital do Bolsa Atleta 2026.

Todas as informações, modelos de documentos e orientações estão disponíveis no site do Ministério do Esporte.

Esportes

Internacional confirma a contratação do centroavante Alerrandro por empréstimo até o fim do ano

A decepcionante estreia no Brasileirão, com derrota por 1 a 0 no Beira-Rio diante do recém-promovido Athletico-PR fez a direção do Internacional ir atrás de um novo homem-gol

30/01/2026 23h00

Alerrandro

Alerrandro Divulgação

A decepcionante estreia no Brasileirão, com derrota por 1 a 0 no Beira-Rio diante do recém-promovido Athletico-PR fez a direção do Internacional ir atrás de um novo homem-gol. E, nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação, por empréstimo, de Alerrandro.

"O Sport Clube Internacional comunica a contratação do atacante Alerrandro, que chega ao clube por empréstimo junto ao CSKA Moscou, até dezembro de 2026", oficializou a direção colorada, enfatizando a boa passagem do jogador pelo País, no qual foi artilheiro da Série A em 2024 pelo Red Bull Bragantino.

"Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024 com 15 gols, Alerrandro chega para reforçar o sistema ofensivo do Clube do Povo. Após diligências realizadas na madrugada, o atleta realizou exames médicos em Dubai, com aprovação em todas as avaliações."

O clube não informou quando o jogador desembarca no País para conhecer os novos companheiros. Já garantido na próxima fase do Campeonato Gaúcho, o Iner encara o Caxias neste sábado de olho na melhor campanha da fase de classificação.

O colombiano Borré deve, mais uma vez, ser escalado como homem de referência do Inter. Mas sabe que, com a chegada de Alerrandro, tem tudo para perder a vaga de titular no time de Paulo Pezzolano, sempre cobrando a contratação de mais um centroavante, com meninos compondo a reserva e muitos atacantes de beirada.

 

Esportes

Marrocos e Senegal são punidos em R$ 5,8 milhões por incidentes na final da Copa Africana

Tudo foi definido pela Fifa e também pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como "inaceitáveis."

29/01/2026 23h00

Times foram punidos em R$ 5,8 milhões

Times foram punidos em R$ 5,8 milhões Divulgação

A Fifa reprovou os incidentes na polêmica decisão da Copa Africana das Nações entre Marrocos e Senegal, em Rabat, dia 18 de janeiro, e aplicou altas multas de mais de US$ 1,130 milhão (aproximadamente R$ 5,86 milhões) para a dupla e ainda suspendeu treinador e jogadores.

Os senegaleses - foram campeões com 1 a 0 na prorrogação - chegaram a abandonar o campo por 15 minutos após a anotação de um pênalti questionável e desperdiçado por Brahim Díaz no fim do tempo normal.

A federação senegalesa foi a mais castigada pela Fifa, com salgada multa de US$ 615 mil (cerca de R$ 3,19 milhões). O treinador da seleção campeã, Pape Thiaw também não passou impune e terá de desembolsar US$ 100 mil (R$ 519,5 mil) além de ser suspenso por cinco partidas por "conduta antidesportiva". Partiu dele a ideia de tirar Senegal de campo.

Tal atitude gerou revolta nas arquibancadas e torcedores de Senegal tentaram invadir o gramado e acabaram entrando em conflito com jornalistas. Tudo foi definido pela Fifa e também pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como "inaceitáveis."

Já a anfitriã Marrocos também não passou ilesa. E terá de desembolsar uma multa de US$ 315 mil (R$ 1,63 milhão) pelos jogadores brigando e também por ter gandulas tentando tomar a toalha do goleiro reserva de Senegal, Edouard Mendy, atrás do gol.

As pesadas punições foram reveladas pela CAF. A entidade informou que as sanções "se aplicarão exclusivamente a partidas na África e não na Copa do Mundo", que começa em junho, e na qual ambas estão classificadas.

Jogadores também acabaram punidos por brigarem na beira do gramado. Os senegaleles Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr terão de cumprir dois jogos de suspensão, assim como o marroquino Achraf Hakimi, com um jogo de pena condicional. Seu companheiro, Ismael Saibari, pegou três partidas de gancho e multa de US$ 100 mil (R$ 519,5 mil).

Walid Regragui, técnico do Marrocos, afirmou que a final da Copa Africana de Nações transmitiu uma imagem "vergonhosa" do futebol africano.

O país tenta ser sede, ao lado de Espanha e Portugal, da Copa do Mundo de 2030, e o episódio pode jogar contra na disputa na Fifa.

Marrocos havia entrado com um recurso para anular o resultado da final, alegando a desistência de Senegal da partida, o que foi rejeitado pela CAF.

Autoridades políticas dos dois países acabaram trocando farpas por causa do episódio até com discurso de ódio contra ambas nações.

