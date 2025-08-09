Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Desejo

Bortoleto abre mão de folgas para buscar 1º pódio na F-1: 'Nico com o troféu me deu um impulso'

Brasileiro chegou em sexto lugar no GP da Bélgica, no último domingo,

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

09/08/2025 - 23h00
Continue lendo...

Depois de um início discreto em sua primeira temporada na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto ganhou os holofotes ao ocupar a zona de pontuação em três das últimas quatro corridas com a surpreendente Sauber. O brasileiro chegou em sexto lugar no GP da Bélgica, no último domingo, tem chamado cada vez mais a atenção na categoria.

Acostumado aos troféus, já que foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 antes de assumir o último posto disponível no grid da Fórmula 1, Bortoleto esbanja confiança e trabalha duro para dar mais um passo à frente e alcançar o sonhado pódio. O terceiro lugar do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, na Inglaterra, foi o incentivo que o jovem de 20 anos precisava.

"Ele fez uma ótima corrida, tomou as decisões certas e conseguiu um resultado merecido. Eu, por minha vez, queria estar lá naquele momento para comemorar. Quando vi o Nico erguer o troféu, pensei: 'Ótimo, vou dar o meu melhor, quero estar lá também'. Essa imagem me deu um impulso", afirmou Bortoleto em entrevista à edição italiana da "Motorsport". "A ambição é difícil de controlar. Demos um grande salto desde o início da temporada. Houve momentos em que ficamos na última fila, mas agora a situação definitivamente melhorou."

Para atingir o objetivo, o brasileiro abre mão do tempo livre para trabalhar e aprender com os engenheiros na fábrica da escuderia, na Suíça. "Infelizmente, não tenho muito tempo livre. Além de viajar para os fins de semana de corrida, gosto de passar tempo com a equipe na sede de Hinwil. Acho isso especialmente importante quando você é um novato, tem muito a aprender e aspectos com os quais precisa se familiarizar", explicou o piloto, que vem demonstrando a cada etapa que merece um lugar na Audi, que assumirá o lugar da Sauber em 2026.

"Adoro estar aqui. Sonhei a vida toda em poder fazer o que faço. Tenho vários amigos com todas as habilidades para merecer uma chance na Fórmula 1, caras talentosos que fariam qualquer coisa para estar na posição em que estou hoje, e isso é algo em que penso com frequência. Isso me motiva a trabalhar duro, a dar o meu máximo em tudo o que for preciso para aproveitar esta oportunidade", disse.

Em um meio bastante competitivo entre os pilotos e atroz com quem não apresenta resultados, o novato da Sauber tem conseguido mostrar o seu potencial ao mesmo tempo em que desfruta dos ensinamentos e da amizade desde nomes de peso, como Fernando Alonso, Nico Hülkenberg e Max Verstappen, companheiro de simuladores, até jovens como Oliver Bearman. Mas Bortoleto tem um agradecimento especial ao bicampeão mundial, que também é seu empresário e rival da Aston Martin.

"Quando cheguei à Fórmula 3, em 2023, percebi que estaria correndo sob o olhar atento de todas as grandes equipes de Fórmula 1, então pedi muitos conselhos ao Fernando sobre como administrar o fim de semana de corrida, a pressão, as expectativas e muitas outras coisas", lembrou o brasileiro. "Você pode pensar que alguém tão ocupado quanto Alonso não tem tempo, mas ele sempre me encontrou, talvez sacrificando seus momentos de folga, e as conversas sempre foram agradáveis e de grande valor para mim."

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2279, sábado (09/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 19h20

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2279 da Timemania na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14,2 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2279 são:

  • 62 - 64 - 43 - 56 - 03 - 09 - 05
  • Time do coração: 52 / Mirassol - SP

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2280

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2280. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Quina, concurso 6796, sábado (09/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 19h15

Confira o rateio do concurso da quina

Confira o rateio do concurso da quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6796 da Quina na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,7 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6796 são:

  • 01 - 15 - 39 - 69 - 10 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6797

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no segunda-feira, 11 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6797. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

