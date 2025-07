Bortoleto cita admiração por João Fonseca e espera ser campeão de F-1 em cinco anos

Sauber estreou no circuito catalão seu primeiro pacote de atualizações, e Bortoleto teve apenas um treino livre para entender novo comportamento do carro - Reprodução/Sauber-group.com

Dois jovens brasileiros em franca ascensão no mundo dos esportes, o piloto Gabriel Bortoleto, 20 anos, que corre com a Sauber em seu primeiro ano na Fórmula 1, e o tenista João Fonseca, 18 anos, que disputa sua primeira temporada no circuito profissional na ATP, têm demonstrado respeito mútuo e apoio um ao outro.



Em entrevista bem-humorada ao site oficial da Fórmula 1, com perguntas rápidas que traçam perfis dos pilotos, Bortoleto afirmou que se não fosse piloto gostaria de ser tenista e disse acompanhar de perto o trabalho do 54º do mundo.



"Admiro um brasileiro, o João Fonseca. Ele é incrível. Ele está subindo na classificação, no ranking da ATP e acho que ele será uma futura estrela. Hoje em dia, (Jannik) Sinner e (Carlos) Alcaraz são os meus favoritos", afirmou o piloto da Sauber, admitindo não ter tanta habilidade na modalidade.



"O tênis é fascinante, adoro assistir, gosto da mentalidade dos jogadores e tudo mais, vejo como eles são bons, mas não jogo com frequência. Jogo muito padel, mas não tênis, preciso começar a jogar de verdade", comentou.

Bortoleto campeão

Em relação à sua especialidade, questionado onde gostaria de estar daqui cinco anos, Bortoleto foi taxativo: "Gostaria de ser campeão mundial", afirmou.

"Aqui estão os melhores pilotos do mundo, então também é um objetivo para mim tentar um dia me tornar o melhor piloto do mundo. Para isso, você precisa lutar contra esses pilotos. Acredito que essa foi uma das razões pelas quais eu sempre quis estar na Fórmula 1."



Gabriel Bortoleto lembrou o início no kart, em São Paulo, aos 6 anos, elogiou o chefe, Mattia Binotto, diretor operacional e técnico da Sauber, mostrou a idolatria por Ayrton Senna e falou de sua relação com o tetracampeão mundial Max Verstappen, a quem considera seu melhor amigo no paddock.



"Max (Verstappen) e (Ollie) Bearman são os dois caras de quem sou mais próximo, com quem falo e vejo com frequência", afirmou o brasileiro.

"Comecei a jogar muito videogame com o Max, e depois simulador também, quando ainda estava na Fórmula 3. No começo da temporada da F-3, começamos a treinar. Temos um grupo de amigos com quem jogamos juntos e fazemos o simulador e sou o embaixador da equipe dele, a Team Redline. Foi assim que tudo começou e, desde então, passamos muito tempo juntos jogando, e tem sido muito divertido."

