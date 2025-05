Bortoleto garante sua melhor posição desde a estreia no grid para o GP de Miami

DIRETO DE DOURADOS

Com cinco gols nos últimos sete jogos, Ferreirinha não conseguiu tirar o zero do placar e decretou o sexto empate em sete rodadas do tricolor paulista na competição

Mesmo em boa fase, o douradense Ferreirinha foi um dos culpados por mais um empate do São Paulo no Campeonato Brasileiro deste ano, desta vez em casa.

Nesta sexta-feira (02), deu-se início a sétima rodada, com São Paulo x Fortaleza, no Morumbi. Único invicto na competição - sendo cinco empates e apenas uma vitória em seis jogos -, o tricolor paulista precisava dos três pontos para se aproximar das primeiras colocações, e contava com a boa fase do ponta sul-mato-grossense, que acumula cinco gols e duas assistências nas últimas sete partidas.

Com 0x0 no placar e sem muita emoção, a grande jogada da partida aconteceu somente aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Ferreirinha recebeu ótimo passe e saiu na cara do gol. Ao tentar driblar o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, foi atingido nas pernas e o árbitro marcou pênalti.

Por não ter um cobrador oficial, o próprio Ferreirinha colocou a bola debaixo do braço e assumiu a responsabilidade da penalidade. Vivendo boa fase e com a confiança “nas alturas”, o douradense foi para bola e deu uma “paradinha” para tentar enganar o goleiro adversário, mas bateu muito mal e “recuou” para João Ricardo. Veja os lances abaixo:

No minuto seguinte da cobrança desperdiçada, Ferreirinha foi substituído por Lucas Moura, que voltou depois de ter perdido 10 partidas por conta de uma lesão. Mesmo assim, o zero não saiu do placar e decretou mais um empate são-paulino na competição, o sexto em sete rodadas, um recorde na história do Brasileirão.

Após a partida, o goleiro Rafael, do São Paulo, se posicionou sobre o pênalti desperdiçado por Ferreirinha e exaltou o jogador, afirmando que o empate não foi por culpa dele.

"Eles treinam, e com base nesses treinos, são definidos os cobradores. Futebol é muito sobre confiança, sobre o momento. Erros vão acontecer. O Ferreirinha é um grande jogador, tem feito muito por nós. A jogada do pênalti começou com ele. Tem a nossa total confiança, faz parte. E não foi por isso que não saímos com os três pontos. A gente merecia", disse.

Com nove pontos conquistados, o tricolor estagnou na oitava colocação e pode terminar a rodada na segunda parte da tabela.

O São Paulo volta a campo na terça-feira (06), contra o Alianza Lima, no Peru, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. No Morumbis, Ferreirinha marcou dois gols contra a equipe peruana, mas a partida terminou em 2x2.

Craque Neto x Ferreirinha

No Donos da Bola do dia 10 de abril, o ex-jogador Neto prometeu apresentar o programa de “tanguinha” caso Ferreirinha fizesse 10 gols neste ano. Essa promessa aconteceu após o apresentador ironizar uma harmonização facial feita pelo douradense em plena rede nacional.

“Nesse ano, se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho pelado aqui. Se a Band deixar, eu venho de tanguinha de oncinha”, afirmou Neto.

Após a partida e os dois gols feitos, o jogador são-paulino foi questionado sobre a “brincadeira” do comunicador, mas foi sincero ao dizer que nunca se importou muito com a meta de gols, e sim em ajudar o São Paulo como for.

“Muitas pessoas me mandaram, mas eu não cheguei a abrir porque eu estava concentrado para o jogo. Ele (Neto) tem o jeito dele lá e está tudo bem. Eu não tenho essa meta. Sempre tento fazer o máximo de gols possíveis. Hoje saiu dois e isso dá confiança para os próximos jogos. Eu sempre tento fazer o máximo de gols possíveis. Então não é por causa do Neto ou de ninguém. É para mim, é para o São Paulo, então meu foco sempre vai ser esse”, disse o jogador na zona mista.

Com a camisa do São Paulo, o douradense marcou justamente 10 gols, em 62 partidas, além de duas assistências.

Trajetória - Ferreirinha

Nascido em Dourados no dia 31 de dezembro de 1997, Aldemir dos Santos Ferreira, conhecido apenas como Ferreira ou Ferreirinha, começou sua trajetória nas categorias de base do Operário Atlético Clube, de Caarapó, entre 2011 e 2013, participando de campeonatos municipais e estaduais.

Em 2014, com 16 anos, o atleta ingressou na base do Grêmio, de Porto Alegre (RS). Porém, foi emprestado para quatro clubes de menor expressão: São Luiz (RS), Toledo (PR), Cianorte (PR) e Aimoré (RS).

A partir de 2019, Ferreirinha integrou o elenco profissional do clube, quando o time era comandado pelo ídolo gremista Renato Gaúcho. Com a camisa do tricolor gaúcho, atuou em 162 partidas, marcou 27 gols e distribuiu 22 assistências. Em 2022, o Grêmio anunciou que o douradense seria o camisa 10, junto com a renovação do contrato.

Em janeiro do ano passado, foi vendido ao São Paulo por R$ 22 milhões por 65% dos seus direitos econômicos, onde permanece até hoje. Em 62 jogos no time do Morumbi, marcou 11 gols e distribuiu duas assistências.

No site Transfermarkt, especializado no mercado do mundo do futebol, Ferreirinha vale cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões na cotação atual).

