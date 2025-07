Bortoleto lamenta erros após abandonar GP da Inglaterra ainda no início: 'Fui muito otimista'

FUTSAL MASCULINO

Equipe Douradense que representa o futsal sul-mato-grossense na competição nacional joga como mandante na quadra da Arena Maracaju

Apesar do amargo início de campanha no Campeonato Brasileiro de Futsal, a equipe do Juventude AG, de Dourados, terá pela frente uma sequência de três partidas jogando em casa para conquistar sua 1ª vitória na competição nacional.

Sendo o único representante do futsal sul-mato-grossense no brasileiro, o Juventude até a quarta rodada do campeonato empatou um jogo e perdeu três partidas. A equipe vem de um resultado negativo no último jogo, disputado no dia 20 de junho, quando foi derrotado pelo São Miguel Futsal (PR) pelo placar de 5 a 0.

Com um ponto somado diante do São João do Jaguaribe (CE), a equipe Douradense, que está na 10ª colocação do grupo B, segue em busca da vitória nas próximas três partidas, que serão disputadas na Arena Maracaju, no Mato Grosso do Sul.

A sequência de jogos em MS começa na próxima terça-feira (8), quando o Juventude recebe a Chapecoense (SC), às 18h15 (horário de MS), na Arena Maracaju, com entrada franca aos torcedores.

O Juventude AG abre a sétima rodada, no sábado (12), às 17h, contra o Estrela do Norte-AM, o último jogo da sequência de jogos em casa do time sul-mato-grossense termina no dia 1º de agosto, contra o Fortaleza, na oitava rodada.

Para quebrar esse jejum de vitórias, o time segue treinando em dois períodos no CSU Água Boa até amanhã (6). Na segunda, a delegação se desloca para Maracaju, onde encerra a preparação com trabalhos na quadra da Arena Maracaju.

REFORÇOS

No mês passado o time Douradense reforçou o elenco que disputa o Brasileiro de Futsal, entre os novos atletas, está o goleiro Ayran, 21 anos, de Petrolina (PE), que chegou ao clube depois de defender o Sport (PE).

Também foram integrados na equipe outros três jogadores. Ryan Xavier, 22 anos, que é ala e veio do Diadema Futsal-SP. Outro ala contratado foi o Ronald, 23 anos, de Recife (PE), que estava no FAC Clevelândia. E o pivô Riquelme, 21 anos, que defendia o Carlos Barbosa (RS), também chegou como reforço.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Com 22 equipes participantes, o Campeonato Brasileiro de Futsal de 2025 é disputado com as equipes divididas na 1ª fase em dois grupos de 11 equipes, nesta fase elas jogam entre si dentro do grupo, em turno único, e os oito melhores avançam ao mata-mata.

Na segunda fase de mata-mata terá jogos de ida e volta nas oitavas, quartas, semi e final. O clube com melhor campanha na primeira fase tem a vantagem do jogo de volta ser realizado em casa.

O vencedor da competição ganha premiação de R$ 250 mil + mais um automóvel.