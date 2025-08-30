Bortoleto lamenta perder o top 10, mas vê GP da Holanda com confiança

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo - Reprodução/Sauber

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após colocar sua Sauber entre os dez primeiros do grid de largada nas etapas da Bélgica e da Hungria, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 do treino de classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, neste sábado (30), tendo que se contentar com o 13º posto.

Apesar de a pista de Zandvoort ser pouco convidativa a ultrapassagens, o brasileiro está otimista em alcançar o top 10 e voltar a somar pontos no GP da Holanda, pela 15ª etapa da temporada de Fórmula 1, que será realizada neste domingo (31), a partir das 09h (pelo horário de Mato Grosso do Sul).



"Acho que o Q3 teria sido possível se tivesse corrido de forma perfeita, mas não foi o caso. Mesmo assim, amanhã é um novo dia e vamos nos concentrar em aproveitar ao máximo as oportunidades que tivermos na corrida", comentou o jovem. "Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação."

Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 no limite, novamente à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas teve um desempenho discreto na sessão seguinte, foi atrapalhado pelo japonês Yuki Tsunoda durante sua volta rápida e largará em 13º lugar no grid



Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo. Ele largou em sétimo na Hungria e, com ótimo desempenho, recebeu a bandeirada na sexta posição. Cada vez mais próximo das primeiras posições, o piloto da Sauber sabe que seu carro está longe dos favoritos na Holanda, mas não vê tanta diferença em relação aos rivais.



"Vamos dar o nosso melhor e tentar tirar o que for possível da corrida de amanhã. O fato é que estão todos muito próximos, no Q1 fiquei a seis décimos da pole. A Fórmula 1 está com uma competitividade incrível, a maior em muitos anos", analisou, explicando o que faltou para conseguir um lugar melhor no grid.



"A classificação foi difícil, nosso carro é sensível em condições instáveis, quando tem muito vento, como foi hoje. Também peguei um pouco de ar sujo do Yuki (Tsunoda) no setor intermediário na minha última tentativa e perdi tempo. A gente fica frustrado, mas tirei o que dava do carro e estou feliz com a minha volta", explicou.

Sábado difícil

Após dominar os três treinos livres, Lando Norris foi superado pelo companheiro de McLaren, Oscar Piastri, no treino classificatório hoje (30), em Zandvoort, e viu o clima esquentar para o GP da Holanda de Fórmula 1.

O líder do Mundial largará na pole position, à frente do britânico e do anfitrião Max Verstappen.

Logo no início do Q1, Lance Stroll foi para a grama, rodou e bateu no muro de proteção - como já havia feito na sexta-feira -, provocando a bandeira amarela, mas conseguiu retornar à pista e levar sua Aston Martin de volta aos boxes, sem registrar tempo.

A disputa pelo melhor tempo ficou restrito à dupla da McLaren, que primeiro liderou com Norris, mas terminou com Piastri em primeiro, com 1min09s338 - Russell e Verstappen vinham atrás.

Gabriel Bortoleto foi o último piloto a abrir a volta rápida, a oito minutos do fim, e terminou em décimo. Na segunda tentativa, o brasileiro sofreu com o balanço do carro, foi o 15º, ameaçado pelo companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas conseguiu avançar ao Q2 no limite. Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman e Stroll acabaram eliminados ainda no Q1.

Norris deu o troco no colega de equipe no Q2 e tomou a dianteira, com 1min08s874, 0s090 à frente de Piastri. Apoiado pela torcida, o anfitrião Max Verstappen vinha na sequência, à frente dos carros da Ferrari.

Sem encontrar equilíbrio em seu carro e atrapalhado por Tsunoda enquanto fazia sua volta rápida, Bortoleto terminou em 13º, posição que obteve no dois últimos treinos livres. Além do brasileiro, Kimi Antonelli, Tsunoda, Gasly e Albon deixaram a disputa na segunda parcial.

Em nova disputa acirrada entre os carros da McLaren de Piastri e Norris no Q3, desta vez valendo a ponta do grid de largada, o australiano levou a melhor, com o tempo de 1min08662, apenas 0s012 à frente do vice-líder do Mundial. Verstappen e Hadjar, a principal surpresa do dia, saem na segunda fila.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h (horário de Brasília), para disputar o GP da Holanda de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada.

Assine o Correio do Estado