Esportes

FÓRMULA 1

Bortoleto lamenta perder o top 10, mas vê GP da Holanda com confiança

"Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação", disse o piloto brasileiro após sábado difícil

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

30/08/2025 - 15h30
Após colocar sua Sauber entre os dez primeiros do grid de largada nas etapas da Bélgica e da Hungria, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 do treino de classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, neste sábado (30), tendo que se contentar com o 13º posto.

Apesar de a pista de Zandvoort ser pouco convidativa a ultrapassagens, o brasileiro está otimista em alcançar o top 10 e voltar a somar pontos no GP da Holanda, pela 15ª etapa da temporada de Fórmula 1, que será realizada neste domingo (31), a partir das 09h (pelo horário de Mato Grosso do Sul).

"Acho que o Q3 teria sido possível se tivesse corrido de forma perfeita, mas não foi o caso. Mesmo assim, amanhã é um novo dia e vamos nos concentrar em aproveitar ao máximo as oportunidades que tivermos na corrida", comentou o jovem. "Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação."

Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 no limite, novamente à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas teve um desempenho discreto na sessão seguinte, foi atrapalhado pelo japonês Yuki Tsunoda durante sua volta rápida e largará em 13º lugar no grid

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo. Ele largou em sétimo na Hungria e, com ótimo desempenho, recebeu a bandeirada na sexta posição. Cada vez mais próximo das primeiras posições, o piloto da Sauber sabe que seu carro está longe dos favoritos na Holanda, mas não vê tanta diferença em relação aos rivais.

"Vamos dar o nosso melhor e tentar tirar o que for possível da corrida de amanhã. O fato é que estão todos muito próximos, no Q1 fiquei a seis décimos da pole. A Fórmula 1 está com uma competitividade incrível, a maior em muitos anos", analisou, explicando o que faltou para conseguir um lugar melhor no grid.

"A classificação foi difícil, nosso carro é sensível em condições instáveis, quando tem muito vento, como foi hoje. Também peguei um pouco de ar sujo do Yuki (Tsunoda) no setor intermediário na minha última tentativa e perdi tempo. A gente fica frustrado, mas tirei o que dava do carro e estou feliz com a minha volta", explicou.

Sábado difícil

Após dominar os três treinos livres, Lando Norris foi superado pelo companheiro de McLaren, Oscar Piastri, no treino classificatório hoje (30), em Zandvoort, e viu o clima esquentar para o GP da Holanda de Fórmula 1.

O líder do Mundial largará na pole position, à frente do britânico e do anfitrião Max Verstappen.

Logo no início do Q1, Lance Stroll foi para a grama, rodou e bateu no muro de proteção - como já havia feito na sexta-feira -, provocando a bandeira amarela, mas conseguiu retornar à pista e levar sua Aston Martin de volta aos boxes, sem registrar tempo.

A disputa pelo melhor tempo ficou restrito à dupla da McLaren, que primeiro liderou com Norris, mas terminou com Piastri em primeiro, com 1min09s338 - Russell e Verstappen vinham atrás.

Gabriel Bortoleto foi o último piloto a abrir a volta rápida, a oito minutos do fim, e terminou em décimo. Na segunda tentativa, o brasileiro sofreu com o balanço do carro, foi o 15º, ameaçado pelo companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas conseguiu avançar ao Q2 no limite. Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman e Stroll acabaram eliminados ainda no Q1.

Norris deu o troco no colega de equipe no Q2 e tomou a dianteira, com 1min08s874, 0s090 à frente de Piastri. Apoiado pela torcida, o anfitrião Max Verstappen vinha na sequência, à frente dos carros da Ferrari.

Sem encontrar equilíbrio em seu carro e atrapalhado por Tsunoda enquanto fazia sua volta rápida, Bortoleto terminou em 13º, posição que obteve no dois últimos treinos livres. Além do brasileiro, Kimi Antonelli, Tsunoda, Gasly e Albon deixaram a disputa na segunda parcial.

Em nova disputa acirrada entre os carros da McLaren de Piastri e Norris no Q3, desta vez valendo a ponta do grid de largada, o australiano levou a melhor, com o tempo de 1min08662, apenas 0s012 à frente do vice-líder do Mundial. Verstappen e Hadjar, a principal surpresa do dia, saem na segunda fila.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h (horário de Brasília), para disputar o GP da Holanda de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada.

 

Esportes

Arthur é apresentado e diz que volta melhor ao Grêmio e pronto para 'rerguer o clube'

O volante despontou muito bem no clube, há quase oito anos

29/08/2025 22h00

Foto: Divulgação

Vivendo uma temporada bastante complicada, com a perda do título Gaúcho para o arquirrival Inter, eliminado na Sul-Americana pelo Alianza Lima e na Copa do Brasil para o modesto CSA, além de lutar contra a queda no Brasileirão, o Grêmio apresentou oficialmente nesta sexta-feira o volante Arthur, que volta ao clube para garantir um fim de ano feliz.

O volante despontou muito bem no clube, há quase oito anos, e foi negociado com o futebol europeu, por onde permaneceu até este ano, com passagens por Barcelona, Fiorentina, Girona e Liverpool antes de chegar à Juventus. Sem espaço atualmente na equipe itlaiana, aceitou proposta para realizar o sonho de voltar a vestir a camisa tricolor, assinou empréstimo até junho de 2026 e chegou dizendo-se pronto para ajudar a "reerguer o Grêmio."

Vindo de tropeço caseiro com o Ceará - empate sem gols - e apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, na 14ª posição, o time comandado por Mano Menezes tem a dura missão de segurar o embalado líder Flamengo no Maracanã, no domingo, certamente com a estreia de Arthur, já liberado no BID, e agora camisa 29, em alusão à sua idade.

"Estou muito mais maduro que quando saí. Avisei que voltava e estou aqui, muito bem e pronto para ajudar a reerguer o Grêmio. Óbvio que falta um pouco de ritmo de jogo porque não fiz jogos com a Juventus", afirmou o volante, se dizendo um curinga para Mano Menezes. "Me sinto bem para jogar em qualquer função do meio-campo."

A confiança em brilhar é tão grande que até de seleção o reforço falou. "Futebol é jogo após jogo, mas tudo muda muito rápido e a minha principal motivação é fazer as coisas bem aqui no Grêmio. Quero jogar bem aqui e se surgir a possibilidade de seleção, será a realização de um desejo pessoal. Agora é pés no chão e trabalhar para cumprir o objetivo de voltar à seleção brasileira "

Arthur já se colocou à disposição, também, para ser um líder da molecada dentro de campo. Ele disse que sente-se confortável com tal missão. "Foi o meu caminho. Alguém me ajudou e agora no que puder ajudar em prol do Grêmio, farei com a maior felicidade do mundo", afirmou, com um adendo. "Liderança se conquista com atitudes. Poderia chegar e fazer que sou um líder, mas não cola. Isso se mostra dentro de campo, se conquista. Vou me esforçar para dar exemplo".

Esportes

Guga e o bicampeonato em Roland Garros

Apesar de contar com três títulos na França, o segundo foi o mais especial para o brasileiro, já que posteriormente lhe rendeu o posto de melhor tenista do mundo.

29/08/2025 15h43

Guga Kuerten as histórias e o brilho do bicampeonato em Roland Garros

Guga Kuerten as histórias e o brilho do bicampeonato em Roland Garros Gonzalo Facello na Unsplash

Guga Kuerten encantou o mundo com seu desempenho em Paris, especialmente durante as campanhas vitoriosas no saibro. A trajetória de Guga em Roland Garros é marcada por superação, talento e paixão.

Para os fãs que querem transformar essa paixão em interatividade, o melhor app de aposta possibilita uma experiência mais imersiva ao acompanhar torneios de tênis. Pratique o jogo seguro.

O brasileiro é tricampeão de Roland Garros, conquistando o título na França em 1997, 2000 e 2001. Porém, entre todas as conquistas, o bicampeonato foi o mais importante, já que ajudou a lhe render a liderança do ranking mundial, tornando-o o melhor do esporte do mundo em 2000.

Bicampeonato começou com reclamação sobre novas raquetes

Antes de chegar em Roland Garros, Guga Kuerten reclamou aos seus patrocinadores da Head sobre as novas raquetes. Segundo ele, elas atrapalhavam na hora de dar efeito na bola e, com isso, decidiu levar duas antigas para a França.

"Eu falei: “Larri, para a Europa eu vou com as antigas, cara”. Só tem essas duas aqui. Nós vamos embalar essas antigas, montar no grip e eu não estouro corda. E assim nós partimos para Roma", relembrou o brasileiro, que foi vice no Masters 1000 de Roma.

Em seguida, Guga disputou e venceu em Hamburgo, mas quando chegou na França teve uma novidade, já que a patrocinadora fez seis novas raquetes.

“Escolhi duas de novo e botei para treinar. Porque não ia dar para treinar com as seis. Eu não queria ela nova, queria ela já no “molejo”. Era zero quilômetro e faltava quilometragem. Eu descasquei duas e falei: “É com essas que eu vou”, destacou em entrevista ao Globo Esporte.

Com elas, ele passou fácil por Andreas Vinciguerra e Marcelo Charpentier, ambos por 3 sets a 0. Em seguida, fez 3 a 1 em Michael Chang e um novo 3 a 0 em Nicolás Lapentti.

Velho conhecido pelo caminho e jogo histórico

Nas quartas de final, uma curiosidade: ele enfrentou o mesmo adversário que venceu na mesma fase em 1997, o russo Yevgeny Kafelnikov. Guga chegou a estar em desvantagem por 2 sets a 1, mas reagiu e conquistou a virada para avançar.

O catarinense relembra o jogo com empolgação, onde para ele foi algo mágico: “Um Kafelnikov gigantesco, avassalador. Não dá para acreditar como é que virou”, destacou.

Em seguida, na semifinal, diante do espanhol Juan Carlos Ferrero, a história se repetiu: novamente atrás por 2 a 1, o brasileiro mostrou força e determinação para buscar mais uma vitória.

Na decisão, contra o sueco Magnus Norman, então número 3 do mundo, Gustavo Kuerten sobrou, venceu por 3 a 1 e conquistou o bicampeonato.

“Eu usei minha experiência a favor, sabia como era jogar uma final ali em Roland Garros. Para ele era a primeira vez. Eu já conseguia imaginar o impacto e o nervosismo dele e foi o que aconteceu (...) Ele estava parado igual pedra. E eu só rezando para continuar assim. Eu fui controlando”, finalizou Guga.

Guga Kuerten entra para o Hall da Fama do COB

Maior tenista brasileiro de todos os tempos, Guga Kuerten, que também foi número 1 do ATP Tour por 43 semanas, entrou para o Hall da Fama do COB (Comitê Olímpico do Brasil). A cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace.

Ele recebeu a homenagem ao lado de Daiane dos Santos, da ginástica artística, Edinanci Silva, do judô, e Afrânio Costa, do tiro esportivo. Todos foram escolhidos em 2024, após uma votação da Comissão Avaliadora.

