Esportes

AUTOMOBILISMO

Bortoleto larga entre top10 na última etapa da temporada da F1

Verstappen crava pole em Abu Dabi e mantém viva a disputa pelo título

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

06/12/2025 - 13h00
Na última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu um top10 na volta de classficação para o GP de Abu Dabi, ficando com a sétima colocação, enquanto Max Verstappen conquistou neste sábado (06) a 48ª pole position da carreira ao marcar a melhor volta.

O holandês confirmou o favoritismo e largará na frente em sua batalha pelo pentacampeonato. Lando Norris sai em segundo, enquanto Oscar Piastri fecha a segunda fila.

A pole mantém acesa a disputa pelo título, mas o cenário é complexo para Verstappen: ele precisa vencer a corrida para ser campeão, enquanto um segundo lugar de Norris já garante o título ao britânico. Com a McLaren largando em bloco logo atrás do rival, a decisão promete intensidade máxima.

O top 10 do grid ainda tem George Russell em quarto, seguido por Charles Leclerc, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. A presença de Bortoleto entre os sete primeiros coroou mais uma grande classificação do brasileiro.

A sessão começou com ritmo forte de Piastri, que marcou o melhor tempo do Q1. Verstappen veio logo atrás, enquanto Norris avançou com tranquilidade mesmo sendo apenas o sexto.

A fase inicial ainda registrou nova decepção de Lewis Hamilton, eliminado no Q1 pela terceira vez consecutiva. No limite, Bortoleto garantiu a passagem em 14º.

No Q2, o destaque foi George Russell, que confirmou o bom desempenho dos treinos livres ao liderar a fase intermediária. Verstappen ficou novamente em segundo, mostrando estabilidade no ritmo.

Bortoleto brilhou ao avançar em sexto, enquanto Piastri caiu para o oitavo tempo. Carlos Sainz, terceiro colocado no Catar, encerrou em 12º e ficou fora do Q3.

A decisão da pole trouxe o Verstappen decisivo que o paddock conhece. O holandês apertou o ritmo e não foi alcançado.

Norris encaixou volta suficiente para garantir a primeira fila, e Piastri, mesmo perdendo tempo em alguns setores, assegurou o terceiro lugar. Bortoleto, com uma pilotagem madura, marcou o sétimo tempo.

Confira o resultado do treino classificatório para o GP de Abu Dabi:

  • 1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min22s207
  • 2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min22s408
  • 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min22s437
  • 4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min22s645
  • 5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min22s730
  • 6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min22s902
  • 7º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min22s904
  • 8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min22s913
  • 9º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min23s027
  • 10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), sem tempo
  • 11º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min23s041
  • 12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min23s042
  • 13º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min23s077
  • 14º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min23s080
  • 15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min23s097
  • 16º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min23s394?
  • 17º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min23s416?
  • 18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min23s450?
  • 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min23s468?
  • 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), em 1min23s890

 

COPA 2026

Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase

Seleção estreia no Mundial diante de Marrocos no dia 13 de junho

06/12/2025 07h10

Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti

Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil pode vencer os três jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 (contra Marrocos, Haiti e Escócia). A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (5) após o sorteio dos grupos do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

“O primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, Haiti ou Escócia, temos que vencer. É respeitar o adversário e estudar bem o rival. Podemos vencer os três jogos. Nossa ideia é muito clara, temos que ser competitivos durante toda a Copa do Mundo”, declarou o comandante do Brasil ao ser questionado sobre o que achava de enfrentar a seleção africana logo na estreia do próximo Mundial.

O técnico italiano também foi questionado sobre o que achava da possibilidade de o Brasil cruzar no mata-mata com equipes fortes como Holanda, Alemanha e França:

“O objetivo do Brasil é disputar a final e, para isso, tem que encarar equipes muito fortes. Isso pode acontecer nas quartas de final, na semifinal. Mas, na minha opinião, isso não muda muito”.

Na entrevista, Ancelotti também foi questionado sobre os próximos desafios do Brasil, amistosos contra a Croácia e França, que foram confirmados nesta sexta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que serão disputados nos Estados Unidos. Segundo o treinador, estes jogos servirão para avaliar o nível da seleção a poucos meses do início da Copa:

“Acredito que será um bom teste. Enfrentaremos equipes de nível mundial de diferentes características. A França tem qualidade individual extraordinária, enquanto a Croácia tem uma equipe muito experiente. Queremos saber onde estamos”.

 

Esportes

Escócia reencontra Brasil ao voltar à Copa após 28 anos e tem meia indicado à Bola de Ouro

Para voltar à Copa, os escoceses foram líderes do Grupo C das Eliminatórias da Europa, com 13 pontos

05/12/2025 23h00

McTominay comemora classificação da Escócia à Copa do Mundo de 2026

McTominay comemora classificação da Escócia à Copa do Mundo de 2026 Foto: Divulgação

De volta à disputa de uma Copa do Mundo após 28 anos, a Escócia vai reencontrar dois adversários que enfrentou em 1998, na França, onde fez sua última participação em Mundiais: Marrocos e Brasil. Diferentemente do duelo de décadas atrás, no qual enfrentou a seleção brasileira na rodada de abertura, dessa vez o confronto será na partida final da fase de grupos.

Para voltar à Copa, os escoceses foram líderes do Grupo C das Eliminatórias da Europa, com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. O único revés foi para a Grécia, por 3 a 2, em Pireu. Dinamarca, que disputou as duas últimas Copas, e Belarus, eram as outras duas seleções da chave.

Nação fanática por futebol, como bem mostra a rivalidade baseada em tensões religiosas e políticas entre Celtic e Rangers, a Escócia nunca alcançou destaque ao nível de sua obsessão, mas ofereceu ao esporte lendas como Kenny Dalglish, Denys Law e Alex Ferguson.

Hoje, tem jogadores de relevância no cenário europeu. O principal nome, neste momento, é o meia Scott McTominay, eleito melhor jogador do Campeonato Italiano da temporada 2024/2025 em razão de sua importância na conquista do título pelo Napoli. Ele marcou 13 gols e deu quatro assistências em 36 jogos.

McTominay ficou em 19º lugar na tradicional premiação Bola de Ouro deste ano, apenas duas posições abaixo do brasileiro Vinícius Júnior, que foi o 17º. Depois de se tornar campeão italiano, foi notícia também pelo comportamento fora de campo, ao ser fotografado fumando cigarro enquanto celebrava o feito.

Outra peça importante do grupo escocês é o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool, clube que não vive grande fase na atual temporada. O volante John McGinn, do Aston Villa, e o lateral Aaron Hickey, do Brentford, também possuem algum protagonismo jogando na Inglaterra.

A esforçada seleção escocesa é comandada pelo treinador Steve Clarke, ex-lateral-direito escocês considerando um dos maiores jogadores da história do Chelsea, clube no qual é o nono atleta com mais jogos disputados. Depois de se aposentar, foi auxiliar técnico de José Mourinho no clube londrino.

Trabalhou brevemente no Liverpool, auxiliando Kenny Dalglish no comando técnico, antes de estrear como treinador no West Bromwich, em 2012. Continuou na Inglaterra para trabalhar no Reading, e depois, voltou para a Escócia, onde treinou Kilmarnock, seu último trabalho antes de assumir a Escócia.

ESCÓCIA E BRASIL JÁ SE CRUZARAM EM QUATRO COPAS

Em 2026, o embate entre escoceses e brasileiros ganhará seu quinto episódio em Copas do Mundo. Além da vitória por 2 a 1 do Brasil em 1998, com gols de Cesar Sampaio e Boyd, contra, as duas seleções se enfrentaram outras três vezes no principal torneio de futebol do mundo.

Todos os duelos foram em fase de grupos e terminaram com vitória brasileira. Em um time com Romário e Careca entre os titulares, Muller saiu do banco para marcar o gol da vitória por 1 a 0 em 1990.

Oito anos antes, na Copa do mundo da traumática eliminação para a Itália em 1982, o Brasil goleou a Escócia por 4 a 1, com gols de Zico, Oscar, Éder e Falcão. Em 1974, a seleção de astros como Rivellino e Jarzinho não saiu de um empate sem gols com a equipe do Reino Unido.

