Botafogo goleia Coritiba e abre vantagem de 12 pontos no Campeonato Brasileiro

Clamor

Ex-candidato à Presidência da República, o ex-deputado federal Cabo Daciolo (PMB) foi às redes sociais nesta terça-feira, 1º, convocar os vascaínos para um "grande clamor" em São Januário às vésperas do jogo contra o Grêmio no domingo

Com 84,8% de chance de ser rebaixado pela quinta vez, o time do Vasco da Gama busca um “milagre” para se manter na Série A do campeonato brasileiro na próxima temporada. E um torcedor ilustre do Gigante da Colina se juntou às preces da torcida cruzmaltina.

Ex-candidato à Presidência da República, o ex-deputado federal Cabo Daciolo (PMB) foi às redes sociais nesta terça-feira, 1º, convocar os vascaínos para um “grande clamor” em São Januário às vésperas do jogo contra o Grêmio no domingo, 6: “Todas as vezes que o povo clamou ao Criador houve vitória”.

O vascaíno “esperava não sofrer” na atual temporada após retornar de dois anos na Série B e a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), mas diante de apenas nove pontos conquistados pelo time em 17 jogos, a pior campanha das séries A, B e C, Daciolo precisou recorrer à fé para reforçar o time no segundo turno.

“Nação vascaína, pega essa mensagem. Todas as vezes que o povo clamou ao Criador houve vitória. Não tem nada a ver com religião A palavra vai falar, está em Mateus 18, a partir do verso 19, que se duas pessoas na Terra concordarem sobre qualquer assunto, sobre qual pedir, nosso Pai, nosso Pai Eterno que está no céu, Ele faz acontecer”, diz Daciolo na mensagem gravada em frente ao estádio do Vasco, em São Cristovão, na Zona Norte do Rio.

Dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam o alto índice de possibilidade de queda do Vasco (84,8%). Os pesquisadores dizem ainda que há 0,1% de classificação para a Libertadores e 2,4% para a Sul-Americana.

Nas redes sociais, Daciolo convoca a torcida para o “ clamor” em prol do Vasco na próxima sexta-feira, 4.

“Quero entrar em concordância contigo por vitórias. A partir de domingo, que nós venhamos a ter vitória. Estou falando de um jogo muito difícil. Jogo contra o Grêmio que está em quarto com um jogo a menos. Estou falando do Rei das causas impossíveis. Futebol, política e religião não combinam, mas Jesus combina com tudo”, afirma.

Longe da política

Daciolo está longe da política desde que concorreu à Presidência em 2018. Naquela campanha, Daciolo protagonizou momentos marcantes por suas declarações sobre religião - ele é pastor evangélico.

No ano passado, ele anunciou a retirada da pré-candidatura a uma nova tentativa de ocupar o Palácio do Planalto e aderiu à campanha do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Daciolo se tornou conhecido do eleitorado nacional em 2018 por declarações polêmicas e estilo irônico. Agora, o ex-deputado atribuiu sua decisão à orientação divina.



