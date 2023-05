Boxe: Parque Ayrton Senna recebe 17º Circuito Sul-Mato-Grossense neste fim de semana

ESPORTE

No feminino, Carolina e Marcela (RJ) foram as campeãs, e no masculino, Gustavo e Zadi (PR) conquistaram a medalha de ouro

A primeira das três etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) definiu nesta terça-feira (9) os campeões do Sub-19. Campo Grande foi a primeira cidade escolhida pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em março deste ano. A etapa foi realizada em arena montada no Parque das Nações Indígenas.

No feminino, as cariocas Carolina e Marcela venceram Clara e Raissa (PB) na final, por 2 sets a zero (parciais de 21×18 e 21×17), e ficaram com o título sub-19. O bronze também foi para o Rio de Janeiro, com Alice e Isa subindo ao pódio.

Entre os homens, Gustavo e Zadi (PR) foram os campeões. Os paranaenses derrotaram a dupla baiana formada por Juca e Gustavo, por 2 sets a zero (parciais de 21×16 e 21×11). Dudu e Gabriel (PB) asseguraram a terceira colocação.

Mato Grosso do Sul contou com oito atletas femininas e oito masculinos na disputa pelo título sub-19. Ao todo, foram 65 duplas participantes, sendo 32 no feminino e 33 no masculino.

Torneio Aberto e Top-12

Nesta quarta-feira (10), a partir das 8h, começa a disputa do torneio Aberto. As disputas vão até sábado (13). O Aberto consiste em reunir duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo qualifying (torneio qualificatório).

Na sexta-feira (12), às 8h, inicia os jogos do Top-12, já na fase de grupos, com a presença das duplas mais bem ranqueadas do país.

Nesta fase, Mato Grosso do Sul estará representado por cinco duplas no feminino: Mary / Renatinha; Laura / Alissa; Bruna / Melissa; Victoria / Maria Fernanda; e Izabella / Bruna.

Já no masculino, são nove duplas sul-mato-grossenses: Marcos / Maycon; Rafael / Luiz Claudio; Angolano / Nicolas; Jean / Gui; Deivison / Pedro Paulo; Rogerinho / Sorriso; Miguel / Marlon; Henrique / Jhonatan; e Carlos / Tonny.

Para assistir a partida, é preciso acessar o portal da CBV e emitir um bilhete, a entrada é gratuita. O acesso à arena no Parque das Nações Indígenas será pela portaria Terena, na rua Antônio Maria Coelho.

Além disso, as partidas serão transmitidas ao vivo pelo Canal Vôlei Brasil. As semifinais do Top-12 no sábado (13), das 16h às 17h, e as finais no domingo (14), entre 9h e 10h, terão transmissão do canal SporTV 2.

Programação

10/5 – quarta-feira – 8h às 18h – Qualifying do Aberto

11/5 – quinta-feira – 9h30 às 17h30 – Fase de grupos do Aberto

12/5 – sexta-feira – 9h às 19h40 – Oitavas e quartas de final do Aberto; fase de grupos do Top-12

13/5 – sábado – 8h às 13h e 16h às 20h – Semifinais e finais do Aberto; Oitavas, quartas e semifinais do Top-12

14/5 – domingo – 8h30 às 11h – Finais e disputas de bronze do Top-12

