Esportes

sem feriado

Brasil abre Copa do Mundo contra Marrocos em Nova Jersey em 13/6

Os três primeiros jogos da seleção serão às 18 ou 21 horas no horário de MS. A Copa será entre 11 de junho e 19 de julho de 2026

Neri Kaspary

06/12/2025 - 14h06
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será no dia 13 de junho contra Marrocos no estádio MetLife, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). A segunda partida da equipe verde e amarela será no dia 19 contra o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia às 22h (horário de Brasília). A equipe do técnico Carlo Ancelotti volta a campo para fechar a primeira fase no dia 24 de junho contra a Escócia no estádio Estádio Hard Rock, em Miami às 19h (horário de Brasília).

Conseguindo a classificação para a fase de 16 avos de final, a seleção vai enfrentar um adversário do Grupo F (Holanda, Japão, Tunísia e Europa B - Ucrânia, Suécia, Albânia ou Polônia) no dia 29 de junho. O jogo será em Houston se o Brasil fechar em primeiro a fase de grupos. Ficando em segundo, o time nacional jogará em Monterrey.

A tabela completa do torneio foi divulgada em evento na tarde deste sábado (06) comandado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, com participação dos ex-jogadores Ronaldo,Totti, Stoichkov e Lalas. A cerimônia ocorreu no Hilton Capital Hotel em Washington (Estados Unidos).

A Copa do Mundo 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 com a sede compartilhada em 16 cidades divididas entre México, Estados Unidos e Canadá. Os grupos foram definidos nesta sexta-feira (5) em sorteio no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos).

A Copa do Mundo de 2026 reunirá 48 seleções e terá o total de 104 jogos. O jogo de abertura, entre México e África do Sul, será disputado no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México (México). Já a grande decisão está programada para o dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos).  

Grupos da Copa

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem da Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte)

Grupo B: Canadá, Repescagem da Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Catar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem da Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Holanda, Japão, repescagem da Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

 

COPA 2026

Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase

Seleção estreia no Mundial diante de Marrocos no dia 13 de junho

06/12/2025 07h10

Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti

Técnico da seleção Brasileira, Carlo Ancelotti Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil pode vencer os três jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 (contra Marrocos, Haiti e Escócia). A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (5) após o sorteio dos grupos do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

“O primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, Haiti ou Escócia, temos que vencer. É respeitar o adversário e estudar bem o rival. Podemos vencer os três jogos. Nossa ideia é muito clara, temos que ser competitivos durante toda a Copa do Mundo”, declarou o comandante do Brasil ao ser questionado sobre o que achava de enfrentar a seleção africana logo na estreia do próximo Mundial.

O técnico italiano também foi questionado sobre o que achava da possibilidade de o Brasil cruzar no mata-mata com equipes fortes como Holanda, Alemanha e França:

“O objetivo do Brasil é disputar a final e, para isso, tem que encarar equipes muito fortes. Isso pode acontecer nas quartas de final, na semifinal. Mas, na minha opinião, isso não muda muito”.

Na entrevista, Ancelotti também foi questionado sobre os próximos desafios do Brasil, amistosos contra a Croácia e França, que foram confirmados nesta sexta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que serão disputados nos Estados Unidos. Segundo o treinador, estes jogos servirão para avaliar o nível da seleção a poucos meses do início da Copa:

“Acredito que será um bom teste. Enfrentaremos equipes de nível mundial de diferentes características. A França tem qualidade individual extraordinária, enquanto a Croácia tem uma equipe muito experiente. Queremos saber onde estamos”.

 

Esportes

Escócia reencontra Brasil ao voltar à Copa após 28 anos e tem meia indicado à Bola de Ouro

Para voltar à Copa, os escoceses foram líderes do Grupo C das Eliminatórias da Europa, com 13 pontos

05/12/2025 23h00

McTominay comemora classificação da Escócia à Copa do Mundo de 2026

McTominay comemora classificação da Escócia à Copa do Mundo de 2026 Foto: Divulgação

De volta à disputa de uma Copa do Mundo após 28 anos, a Escócia vai reencontrar dois adversários que enfrentou em 1998, na França, onde fez sua última participação em Mundiais: Marrocos e Brasil. Diferentemente do duelo de décadas atrás, no qual enfrentou a seleção brasileira na rodada de abertura, dessa vez o confronto será na partida final da fase de grupos.

Para voltar à Copa, os escoceses foram líderes do Grupo C das Eliminatórias da Europa, com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. O único revés foi para a Grécia, por 3 a 2, em Pireu. Dinamarca, que disputou as duas últimas Copas, e Belarus, eram as outras duas seleções da chave.

Nação fanática por futebol, como bem mostra a rivalidade baseada em tensões religiosas e políticas entre Celtic e Rangers, a Escócia nunca alcançou destaque ao nível de sua obsessão, mas ofereceu ao esporte lendas como Kenny Dalglish, Denys Law e Alex Ferguson.

Hoje, tem jogadores de relevância no cenário europeu. O principal nome, neste momento, é o meia Scott McTominay, eleito melhor jogador do Campeonato Italiano da temporada 2024/2025 em razão de sua importância na conquista do título pelo Napoli. Ele marcou 13 gols e deu quatro assistências em 36 jogos.

McTominay ficou em 19º lugar na tradicional premiação Bola de Ouro deste ano, apenas duas posições abaixo do brasileiro Vinícius Júnior, que foi o 17º. Depois de se tornar campeão italiano, foi notícia também pelo comportamento fora de campo, ao ser fotografado fumando cigarro enquanto celebrava o feito.

Outra peça importante do grupo escocês é o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool, clube que não vive grande fase na atual temporada. O volante John McGinn, do Aston Villa, e o lateral Aaron Hickey, do Brentford, também possuem algum protagonismo jogando na Inglaterra.

A esforçada seleção escocesa é comandada pelo treinador Steve Clarke, ex-lateral-direito escocês considerando um dos maiores jogadores da história do Chelsea, clube no qual é o nono atleta com mais jogos disputados. Depois de se aposentar, foi auxiliar técnico de José Mourinho no clube londrino.

Trabalhou brevemente no Liverpool, auxiliando Kenny Dalglish no comando técnico, antes de estrear como treinador no West Bromwich, em 2012. Continuou na Inglaterra para trabalhar no Reading, e depois, voltou para a Escócia, onde treinou Kilmarnock, seu último trabalho antes de assumir a Escócia.

ESCÓCIA E BRASIL JÁ SE CRUZARAM EM QUATRO COPAS

Em 2026, o embate entre escoceses e brasileiros ganhará seu quinto episódio em Copas do Mundo. Além da vitória por 2 a 1 do Brasil em 1998, com gols de Cesar Sampaio e Boyd, contra, as duas seleções se enfrentaram outras três vezes no principal torneio de futebol do mundo.

Todos os duelos foram em fase de grupos e terminaram com vitória brasileira. Em um time com Romário e Careca entre os titulares, Muller saiu do banco para marcar o gol da vitória por 1 a 0 em 1990.

Oito anos antes, na Copa do mundo da traumática eliminação para a Itália em 1982, o Brasil goleou a Escócia por 4 a 1, com gols de Zico, Oscar, Éder e Falcão. Em 1974, a seleção de astros como Rivellino e Jarzinho não saiu de um empate sem gols com a equipe do Reino Unido.

