Brasil bate Argentina e conquista o Sul-Centro Americano de Handebol

Estadual

Os jogadores já treinam junto com elenco e estão prontos para a estreia no Estadual, neste domingo, contra o Costa Rica

Com metas de estabelecer na divisão de elite do futebol sul-mato-grossense, o Náutico recebeu na última semana quatro novos atletas para integrar ao elenco no Campeonato Estadual. O alviverde imponente estreia neste domingo, às 15h, contra o Costa Rica, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Na última semana, técnico Matheus Sabatini relatou para o Correio do Estado que a equipe que jogará o Campeonato Sul-Mato-Grossense é a mesma da série B do ano passado. Infelizmente acabou perdendo algumas peças, mas os novos contratados chegam a equipe para colocar mais qualidade ao elenco.

"Perdemos dois pontas e um zagueiro, que seguiram para outros clubes. Fomos obrigados a realizar algumas contratações, mas a equipe que vai disputar o campeonato Estadual é a mesma da Série B", disse o comandante do Alviverde imponente.

Quatro novos atletas chegaram no elenco há duas semanas, mas a equipe soltou os nomes após todos eles estarem registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Conforme apurado pela reportagem, chegou na equipe do Náutico dois zagueiros; um meio-campista; e um atacante. Eles são:

Yago Sigmaringa (Meio-campista)

Com passagens pelos clubes do União Mogi (SP), Uberlândia (MG), Macaé (RJ), Crato (GO), estava no passado jogando pelo 7 de Abril (RJ).



Luiz Fernando (Defensor)

O jovem atleta de 25 anos chega ao Náutico para dar mais qualidade na defesa da equipe. O seu último clube no passado foi o Riostrense (RJ).

Renan Leandro (Defensor)

O jovem atleta de 25 anos, já está treinando com o elenco do Náutico e pode dar mais experiência a defesa da equipe. Renan já passou pelo Nova Iguaçu (RJ) e São José (PA), seu último clube era o Real Sport Clube (RS).



Rômulo da Silva (Atacante)

O experiente atacante de 29 anos, chegou a equipe do Náutico em busca de dar mais qualidade ao ataque do recém-chegado na série A do Estadual de Mato Grosso do Sul. Rômulo tem passagens pelo Crato (GO), Humaitá (AC) e o seu último clube foi o Galvez (AC).

"A competitividade agora é outra. No ano passado cobrava muito desse elenco e me responderam dentro de campo com a classificação para o Estadual deste ano. Confio muito neles e podemos afirmar que o nosso principal objetivo é permanecer na elite do futebol sul-mato-grossense", relatou.



O Náutico Esporte Clube se encontra no grupo A, ao lado de Operário, Costa Rica, Portuguesa e Coxim.