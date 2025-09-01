Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil Campeão da AmeriCup 2025: Uma Campanha Histórica no Basquete

01/09/2025
O basquete brasileiro voltou a escrever história ao conquistar a AmeriCup 2025, em Manágua, na Nicarágua. Após 16 anos de espera, a seleção nacional ergueu novamente o troféu continental e mostrou que a modalidade está pronta para viver uma nova era de protagonismo. O título foi fruto de uma campanha sólida, marcada por intensidade, disciplina tática e uma confiança renovada dentro de quadra.

O triunfo ganha ainda mais importância quando se observa o contexto da competição. A AmeriCup reuniu 12 seleções e foi disputada em alto nível, com potências tradicionais das Américas em busca do título. Ao longo de dez dias, o torneio proporcionou confrontos equilibrados, grandes atuações individuais e consolidou novos talentos.

Dentro desse cenário, o Brasil conseguiu se impor, resgatando o respeito internacional e reacendendo a paixão da torcida pelo basquete. Esse entusiasmo chegou até ao ambiente digital, onde muitos usuários buscavam entender quais seriam as casas de apostas confiáveis para acompanhar e palpitar nos jogos, ampliando ainda mais a experiência de cada partida.

A conquista brasileira foi resultado não apenas de uma equipe talentosa, mas também de uma preparação consistente. O elenco soube mesclar jovens em ascensão com atletas mais experientes, o que permitiu enfrentar diferentes tipos de adversários com maturidade. O torneio, no entanto, ficará lembrado para sempre por dois momentos inesquecíveis: a virada épica sobre os Estados Unidos e a vitória contra a Argentina na grande final.

A virada histórica sobre os Estados Unidos

A semifinal contra os Estados Unidos foi o jogo que definiu a campanha brasileira como lendária. Favoritos absolutos, os norte-americanos chegaram invictos e carregavam o peso da tradição e da profundidade de elenco. Mas o Brasil entrou em quadra com confiança, disposto a provar que não havia mais abismo entre as seleções. O resultado foi uma atuação memorável: vitória por 92 a 77, em uma virada construída com energia coletiva e brilho individual.

Yago dos Santos foi o grande protagonista, comandando o ritmo do jogo com velocidade, arremessos certeiros e uma liderança que contagiou a equipe. Seus 25 pontos foram decisivos, assim como os 20 de Bruno Caboclo, que se impôs no garrafão com autoridade.

A defesa agressiva e a coragem para enfrentar cada posse como se fosse a última deram ao Brasil uma das vitórias mais marcantes de sua história no basquete. Não foi apenas um triunfo esportivo, mas um recado claro: a seleção brasileira voltou a ser uma potência capaz de derrubar gigantes.

A final contra a Argentina: clássico eterno

Se a semifinal já havia entrado para a memória, a final contra a Argentina acrescentou emoção e simbolismo. O clássico sul-americano é, por si só, carregado de rivalidade e tradição, e em Manágua não foi diferente. 4Em uma partida de placar baixo, disputada ponto a ponto, o Brasil venceu por 55 a 47 e garantiu a tão sonhada taça. Foi uma exibição de resiliência, na qual a defesa brasileira brilhou e a frieza nos momentos decisivos fez a diferença.

O duelo contra os argentinos resgatou imagens de outras gerações e reforçou o peso histórico da conquista. Ao superar o rival de tantas batalhas, a seleção brasileira não apenas encerrou o jejum de 16 anos sem títulos continentais, mas também mostrou que está preparada para liderar novamente o basquete no cenário regional.

O troféu, erguido contra o adversário mais simbólico possível, coroou uma campanha que ficará marcada para sempre na memória dos torcedores.

A importância do título

Ganhar a AmeriCup após tanto tempo tem um peso simbólico e esportivo imenso. O Brasil vinha de anos em que oscilava entre boas campanhas e decepções, sem conseguir transformar talento em conquistas.

Essa vitória mostra que a reconstrução da modalidade vem gerando frutos concretos, capazes de devolver ao país a confiança perdida. Para além do troféu, trata-se de um marco de afirmação: o Brasil pode voltar a ser protagonista nas Américas e brigar por espaço no cenário mundial.

O impacto também se estende ao extracampo. A conquista atraiu maior atenção da mídia, ampliou o interesse de patrocinadores e reacendeu o entusiasmo de torcedores que há tempos aguardavam uma conquista expressiva.

O basquete brasileiro, tantas vezes ofuscado pelo futebol, voltou a ocupar manchetes e gerar conversas em todo o país. Esse ambiente de confiança é fundamental para garantir continuidade e consolidar um ciclo vitorioso.

Yago dos Santos e o protagonismo de uma geração

Nenhum símbolo dessa conquista foi mais evidente do que Yago dos Santos. O armador foi eleito o MVP da AmeriCup e teve atuações decisivas, como contra os Estados Unidos, quando conduziu a virada histórica.

Sua maturidade em quadra, somada à ousadia característica, mostrou que ele é capaz de assumir o papel de liderança em momentos de maior pressão. Aos poucos, Yago se transforma não apenas em referência técnica, mas também em exemplo de resiliência e mentalidade vencedora.

Bruno Caboclo também deixou sua marca, especialmente na semifinal e na final, consolidando-se como peça-chave. Ao lado de Yago, ele simboliza uma geração que mistura experiência internacional e formação sólida no Brasil.

Essa mescla pode ser a base de uma nova era, onde jovens talentos encontram respaldo em companheiros que já trilharam caminhos importantes. A AmeriCup 2025 mostrou que o Brasil tem elenco para hoje e, sobretudo, para o futuro.

O legado da conquista

A vitória do Brasil na AmeriCup 2025 é um ponto de inflexão. Ela prova que planejamento, renovação e coragem são capazes de devolver ao país o protagonismo no basquete. O título inspira jovens atletas, fortalece a base e mostra que o esporte tem condições de crescer em estrutura e visibilidade. Mais do que um troféu, trata-se de uma oportunidade para transformar entusiasmo em legado.

O próximo passo é sustentar esse momento. Se a seleção continuar testando-se contra rivais fortes, se os clubes derem suporte com projetos de formação e se a federação mantiver um calendário coerente, o Brasil poderá transformar esse triunfo em uma era de conquistas. Depois de 16 anos de espera, o basquete brasileiro voltou ao topo, e agora o desafio é permanecer lá.

Empresas nacionais veem Fórmula 1 renovada como plataforma de negócios

F1 voltou a atrair atenção de marcas brasileiras com a retomada da popularidade da modalidade e, recentemente, a estreia de Bortoleto, depois de sete anos sem um brasileiro na categoria

30/08/2025

Porto, por exemplo, usa a categoria para ações de incentivo e premiação de parceiros e patrocina Bortoleto, piloto da Sauber

Porto, por exemplo, usa a categoria para ações de incentivo e premiação de parceiros e patrocina Bortoleto, piloto da Sauber Foto: Divulgação

Patrocinadoras na Fórmula 1, empresas brasileiras buscam não apenas expor suas marcas, mas usam o esporte como plataforma de negócios, convidando fornecedores, clientes e outros parceiros para corridas, e realizando ações com equipes e pilotos, como o brasileiro Gabriel Bortoleto.

Conforme mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Fórmula 1 voltou a atrair a atenção de marcas brasileiras com a retomada da popularidade da modalidade e, mais recentemente, a estreia de Bortoleto, depois de sete anos sem um brasileiro na categoria.

"A Fórmula 1 é uma plataforma prestigiosa tanto para objetivos de marketing como para o desenvolvimento de negócios", disse Bruno Cardinali, diretor de Marketing da Oakberry, marca brasileira de alimentos a base de açaí com cerca de 900 lojas em mais de 50 países.

Embora os objetivos principais do patrocínio sejam construção e visibilidade da marca, o potencial para desenvolvimento de negócios é uma consequência.

A Oakberry, por exemplo, patrocinou a equipe Haas por mais de dois anos, e em 2024 o dinamarquês Kevin Magnussen, então piloto da escuderia norte-americana, se tornou master franqueado da marca nos países nórdicos, com lojas já abertas em Copenhague, na Dinamarca, e Oslo, na Noruega.

"Para uma marca global faz muito sentido (patrocinar uma equipe de F1)", afirmou Cardinali, referindo-se ao alcance mundial do esporte e sua popularidade, e à possibilidade de fortalecer o relacionamento com parceiros. "Creio que não há outra plataforma assim, com esta visibilidade", acrescentou.

A partir deste ano, a Oakberry passou a patrocinar a Alpine, em contrato que vai até 2026. Além da marca estampar os carros, o acordo prevê a instalação de um bar de açaí da companhia no motorhome da equipe, nas etapas europeias do campeonato, e os convidados da Alpine acabam conhecendo o produto, e a empresa pode levar convidados próprios, como master franqueados, para algumas corridas. "Ele (o franqueado) vê a ativação (da marca) na prática", declarou.

A Porto, por sua vez, usa a categoria para ações de incentivo e premiação de parceiros. A empresa patrocina Bortoleto, piloto da Sauber, e o Grande Prêmio de São Paulo.

Um dos objetivos é incentivar corretores a vender mais produtos da companhia, além de seguros. A Porto oferece também serviços diversos, produtos bancários e planos de saúde.

Com uma arquibancada própria em Interlagos e um espaço no Paddock Club, a empresa leva para o GP os corretores melhor ranqueados numa campanha chamada "Fecha com a Porto". A iniciativa mede os resultados e premia profissionais com idas a eventos, sendo que a corrida é a cereja do bolo.

Para participar, os corretores precisam atuar pelo menos com três verticais de negócios da companhia. Segundo Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e de Marketing da Porto, quando a campanha começou, em 2021, 900 corretores vendiam produtos de mais de uma categoria, num universo de 47 mil.

Hoje, mais de 7,5 mil corretores são "multiprodutos". "Remodelamos o trabalho do corretor para transformá-lo num consultor para a família", comentou.

De acordo com o executivo, um corretor "multiprodutos" tem um produção, ou volume total de negócios, em média 5,5 vezes maior do que um colega que atua somente em uma vertical.

Além disso, ele recebe em média 5,9 vezes mais do que aquele que vende apenas um produto. A empresa ainda usa Bortoleto para criar conteúdos que incentivam desafios entre os corretores.

Outro objetivo é promover o uso do cartão da Porto pelos clientes, por meio da venda antecipada de ingressos para o GP com o plástico, com 15% de desconto, acesso à arquibancada da Porto, cujas entradas só podem ser compradas com o cartão, e a utilização do meio de pagamento neste espaço.

"É uma movimentação relevante para manter o cliente com o cartão na mão", declarou Arruda.

Ao vender cotas de patrocínios e de espaços para convidados, a organização do GP de São Paulo usa a vocação da corrida para catalisar negócios como argumento de convencimento.

"Um dos grandes atributos do GP é o relacionamento, é uma grande plataforma para isso. Se tornou como um 'business driver'", disse Alan Adler, CEO da Brasil Mortorsports, empresa que organiza o GP e que pertence à gestora Mubadala, de Abu Dhabi.

Segundo Adler, cerca de 400 empresas patrocinam o GP ou compram camarotes e outros espaços para levar convidados corporativos.

Ele acrescenta que uma pesquisa feita pela organização mostra que 89% destas companhias qualificaram a experiência como excelente, 93% dos convidados passaram a conhecer melhor a empresa que os convidou e 87% deles se disseram mais propensos a fazer negócios.

"É o maior evento recorrente do Brasil", observou.

O público da corrida chegou a 291 mil no ano passado, nos três dias de evento, sendo que passaram pelos espaços corporativos cerca de 30 mil pessoas, e em 2025 o espaço total para marketing de relacionamento será 30% maior.

Adler diz que os ambientes estão 100% vendidos e há lista de espera. Ele calcula que esta frente responda por 30% do faturamento do GP.

 

Bortoleto lamenta perder o top 10, mas vê GP da Holanda com confiança

"Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação", disse o piloto brasileiro após sábado difícil

30/08/2025

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo Reprodução/Sauber

Após colocar sua Sauber entre os dez primeiros do grid de largada nas etapas da Bélgica e da Hungria, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 do treino de classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, neste sábado (30), tendo que se contentar com o 13º posto.

Apesar de a pista de Zandvoort ser pouco convidativa a ultrapassagens, o brasileiro está otimista em alcançar o top 10 e voltar a somar pontos no GP da Holanda, pela 15ª etapa da temporada de Fórmula 1, que será realizada neste domingo (31), a partir das 09h (pelo horário de Mato Grosso do Sul).

"Acho que o Q3 teria sido possível se tivesse corrido de forma perfeita, mas não foi o caso. Mesmo assim, amanhã é um novo dia e vamos nos concentrar em aproveitar ao máximo as oportunidades que tivermos na corrida", comentou o jovem. "Nosso ritmo de corrida foi decente, então, se seguirmos nosso plano e o executarmos bem, podemos ganhar algumas posições e subir na classificação."

Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 no limite, novamente à frente do companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas teve um desempenho discreto na sessão seguinte, foi atrapalhado pelo japonês Yuki Tsunoda durante sua volta rápida e largará em 13º lugar no grid

Antes da pausa de férias, Bortoleto alcançou seu melhor resultado em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo. Ele largou em sétimo na Hungria e, com ótimo desempenho, recebeu a bandeirada na sexta posição. Cada vez mais próximo das primeiras posições, o piloto da Sauber sabe que seu carro está longe dos favoritos na Holanda, mas não vê tanta diferença em relação aos rivais.

"Vamos dar o nosso melhor e tentar tirar o que for possível da corrida de amanhã. O fato é que estão todos muito próximos, no Q1 fiquei a seis décimos da pole. A Fórmula 1 está com uma competitividade incrível, a maior em muitos anos", analisou, explicando o que faltou para conseguir um lugar melhor no grid.

"A classificação foi difícil, nosso carro é sensível em condições instáveis, quando tem muito vento, como foi hoje. Também peguei um pouco de ar sujo do Yuki (Tsunoda) no setor intermediário na minha última tentativa e perdi tempo. A gente fica frustrado, mas tirei o que dava do carro e estou feliz com a minha volta", explicou.

Após dominar os três treinos livres, Lando Norris foi superado pelo companheiro de McLaren, Oscar Piastri, no treino classificatório hoje (30), em Zandvoort, e viu o clima esquentar para o GP da Holanda de Fórmula 1.

O líder do Mundial largará na pole position, à frente do britânico e do anfitrião Max Verstappen.

Logo no início do Q1, Lance Stroll foi para a grama, rodou e bateu no muro de proteção - como já havia feito na sexta-feira -, provocando a bandeira amarela, mas conseguiu retornar à pista e levar sua Aston Martin de volta aos boxes, sem registrar tempo.

A disputa pelo melhor tempo ficou restrito à dupla da McLaren, que primeiro liderou com Norris, mas terminou com Piastri em primeiro, com 1min09s338 - Russell e Verstappen vinham atrás.

Gabriel Bortoleto foi o último piloto a abrir a volta rápida, a oito minutos do fim, e terminou em décimo. Na segunda tentativa, o brasileiro sofreu com o balanço do carro, foi o 15º, ameaçado pelo companheiro de Sauber, Nico Hülkenberg, mas conseguiu avançar ao Q2 no limite. Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman e Stroll acabaram eliminados ainda no Q1.

Norris deu o troco no colega de equipe no Q2 e tomou a dianteira, com 1min08s874, 0s090 à frente de Piastri. Apoiado pela torcida, o anfitrião Max Verstappen vinha na sequência, à frente dos carros da Ferrari.

Sem encontrar equilíbrio em seu carro e atrapalhado por Tsunoda enquanto fazia sua volta rápida, Bortoleto terminou em 13º, posição que obteve no dois últimos treinos livres. Além do brasileiro, Kimi Antonelli, Tsunoda, Gasly e Albon deixaram a disputa na segunda parcial.

Em nova disputa acirrada entre os carros da McLaren de Piastri e Norris no Q3, desta vez valendo a ponta do grid de largada, o australiano levou a melhor, com o tempo de 1min08662, apenas 0s012 à frente do vice-líder do Mundial. Verstappen e Hadjar, a principal surpresa do dia, saem na segunda fila.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h (horário de Brasília), para disputar o GP da Holanda de Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada.

 

