Esportes

Esporte

Brasil derrota Portugal na decisão e conquista a 1ª Copa do Mundo feminina de futsal

Em partida bastante equilibrada, as meninas da equipe verde e amarela venceram Portugal por 3 a 0 e faturaram a primeira edição da competição sob chancela da Fifa, neste domingo (7)

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/12/2025 - 12h30
O Brasil é o primeiro campeão mundial de futsal feminino. Em partida bastante equilibrada, as meninas da equipe verde e amarela venceram Portugal por 3 a 0 e faturaram a primeira edição da competição sob chancela da Fifa, neste domingo, na PhilSports Arena, em Pasig, região metropolitana de Manila, nas Filipinas.

A partida começou equilibrada, sem chances claras de gol. O Brasil tinha a posse de bola, mas esbarrou na marcação alta de Portugal e quase não conseguia sair do campo de defesa. Quando a equipe verde e amarela conseguiu finalizar, Ana Catarina mostrou por que foi eleita quatro vezes a melhor goleira do mundo e defendeu a pancada de Natalinha e a sobra, em tiro de Luana.

Diferentemente dos jogos anteriores das duas seleções, marcados por goleadas, raras chances de gol foram criadas na decisão. Somente na metade do primeiro tempo, aos 10 minutos, Emily, a melhor jogadora do mundo, completou a jogada iniciada por Amandinha e Ana Luíza para tirar o zero do placar e colocar o Brasil em vantagem - foi o sétimo gol da brasileira, artilheira isolada da competição.

Pressionadas após sofrerem o gol, as portuguesas partiram para o ataque, mas pouco ameaçaram a meta da goleira Bianca. O time comandado pelo técnico Wilson Saboia aproveitou os espaços e, apesar de reduzir a presença na frente, criou as melhores oportunidades - Ana Catarina voltou a salvar um chute cara a cara com Amandinha.

A seleção brasileira voltou do intervalo mais avançado, pressionando Portugal, e foi recompensada logo aos 2 minutos, quando Amandinha tocou por cima de Ana Catarina e ampliou a vantagem para 2 a 0. O Brasil manteve a intensidade e não deixava a seleção portuguesa se aproximar do gol. A 12 minutos do fim, a árbitra marcou pênalti da goleira Bianca em Ana Azevedo, mas voltou atrás após revisão do VAR.

Sem nada a perder, as portuguesas foram para cima na reta final da partida, mas as brasileiras encaixaram a marcação e não deixaram as rivais, donas do melhor ataque do Mundial, finalizarem - foram impressionantes 37 gols marcados nos cinco jogos anteriores. Nem mesmo a entrada de Fifó como goleira-linha ajudou a equipe europeia.

A dois minutos do fim, quando Portugal atacava com cinco atletas, Débora Vanin aproveitou o gol exposto e chutou do campo de defesa para anotar o terceiro da seleção brasileira, seu sexto gol no Mundial. A partir daí, foi só administrar a vantagem e correr para comemorar o título inédito e a 43ª vitória consecutiva na modalidade.

Mais cedo, na decisão do terceiro lugar, a Espanha derrotou a Argentina por 5 a 1 e subiu ao pódio para receber a medalha de bronze.

Confira a campanha do Brasil na 1ª Copa do Mundo Feminina de Futsal:

  • Brasil 4 x 1 Irã
  • Brasil 6 x 1 Itália
  • Panamá 0 x 9 Brasil
  • Brasil 6 x 1 Japão
  • Espanha 1 x 4 Brasil
  • Portugal 0 x 3 Brasil

sem feriado

Brasil abre Copa do Mundo contra Marrocos em Nova Jersey em 13/6

Os três primeiros jogos da seleção serão às 18 ou 21 horas no horário de MS. A Copa será entre 11 de junho e 19 de julho de 2026

06/12/2025 14h06

Se passar para a segunda fase, o Brasil já pode enfrentar a Holanda, Japão ou Tunísia. Recentemente o Brasil perdeu para o Japão

Se passar para a segunda fase, o Brasil já pode enfrentar a Holanda, Japão ou Tunísia. Recentemente o Brasil perdeu para o Japão

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será no dia 13 de junho contra Marrocos no estádio MetLife, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). A segunda partida da equipe verde e amarela será no dia 19 contra o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia às 22h (horário de Brasília). A equipe do técnico Carlo Ancelotti volta a campo para fechar a primeira fase no dia 24 de junho contra a Escócia no estádio Estádio Hard Rock, em Miami às 19h (horário de Brasília).

Conseguindo a classificação para a fase de 16 avos de final, a seleção vai enfrentar um adversário do Grupo F (Holanda, Japão, Tunísia e Europa B - Ucrânia, Suécia, Albânia ou Polônia) no dia 29 de junho. O jogo será em Houston se o Brasil fechar em primeiro a fase de grupos. Ficando em segundo, o time nacional jogará em Monterrey.

A tabela completa do torneio foi divulgada em evento na tarde deste sábado (06) comandado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, com participação dos ex-jogadores Ronaldo,Totti, Stoichkov e Lalas. A cerimônia ocorreu no Hilton Capital Hotel em Washington (Estados Unidos).

A Copa do Mundo 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 com a sede compartilhada em 16 cidades divididas entre México, Estados Unidos e Canadá. Os grupos foram definidos nesta sexta-feira (5) em sorteio no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos).

A Copa do Mundo de 2026 reunirá 48 seleções e terá o total de 104 jogos. O jogo de abertura, entre México e África do Sul, será disputado no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México (México). Já a grande decisão está programada para o dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos).  

Grupos da Copa

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem da Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte)

Grupo B: Canadá, Repescagem da Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Catar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem da Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Holanda, Japão, repescagem da Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

 

AUTOMOBILISMO

Bortoleto larga entre top10 na última etapa da temporada da Fórmula 1

Verstappen crava pole em Abu Dabi e mantém viva a disputa pelo título

06/12/2025 13h00

Bortoleto conseguiu um top10 na volta de classficação e larga na 7.ª colocação no GP de Abu Dabi, última etapa da temporada 2025

Bortoleto conseguiu um top10 na volta de classficação e larga na 7.ª colocação no GP de Abu Dabi, última etapa da temporada 2025 Reprodução/Sauber

Na última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu um top10 na volta de classficação para o GP de Abu Dabi, ficando com a sétima colocação, enquanto Max Verstappen conquistou neste sábado (06) a 48ª pole position da carreira ao marcar a melhor volta.

O holandês confirmou o favoritismo e largará na frente em sua batalha pelo pentacampeonato. Lando Norris sai em segundo, enquanto Oscar Piastri fecha a segunda fila.

A pole mantém acesa a disputa pelo título, mas o cenário é complexo para Verstappen: ele precisa vencer a corrida para ser campeão, enquanto um segundo lugar de Norris já garante o título ao britânico. Com a McLaren largando em bloco logo atrás do rival, a decisão promete intensidade máxima.

O top 10 do grid ainda tem George Russell em quarto, seguido por Charles Leclerc, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. A presença de Bortoleto entre os sete primeiros coroou mais uma grande classificação do brasileiro.

A sessão começou com ritmo forte de Piastri, que marcou o melhor tempo do Q1. Verstappen veio logo atrás, enquanto Norris avançou com tranquilidade mesmo sendo apenas o sexto.

A fase inicial ainda registrou nova decepção de Lewis Hamilton, eliminado no Q1 pela terceira vez consecutiva. No limite, Bortoleto garantiu a passagem em 14º.

No Q2, o destaque foi George Russell, que confirmou o bom desempenho dos treinos livres ao liderar a fase intermediária. Verstappen ficou novamente em segundo, mostrando estabilidade no ritmo.

Bortoleto brilhou ao avançar em sexto, enquanto Piastri caiu para o oitavo tempo. Carlos Sainz, terceiro colocado no Catar, encerrou em 12º e ficou fora do Q3.

A decisão da pole trouxe o Verstappen decisivo que o paddock conhece. O holandês apertou o ritmo e não foi alcançado.

Norris encaixou volta suficiente para garantir a primeira fila, e Piastri, mesmo perdendo tempo em alguns setores, assegurou o terceiro lugar. Bortoleto, com uma pilotagem madura, marcou o sétimo tempo.

Confira o resultado do treino classificatório para o GP de Abu Dabi:

  • 1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min22s207
  • 2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min22s408
  • 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min22s437
  • 4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min22s645
  • 5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min22s730
  • 6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min22s902
  • 7º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min22s904
  • 8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min22s913
  • 9º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min23s027
  • 10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), sem tempo
  • 11º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min23s041
  • 12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min23s042
  • 13º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min23s077
  • 14º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min23s080
  • 15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min23s097
  • 16º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min23s394?
  • 17º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min23s416?
  • 18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min23s450?
  • 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min23s468?
  • 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), em 1min23s890

 

