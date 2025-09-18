Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Adeus

Brasil é eliminado com triunfo da República Checa e faz sua pior campanha no Mundial de vôlei

Esta foi a pior campanha do time nacional, onde o Brasil obteve a sua pior colocação contando os torneios masculino e feminino

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/09/2025 - 11h45
A seleção brasileira masculina de vôlei está fora do Mundial. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho deu adeus à competição ainda na primeira fase do torneio que está sendo realizado nas Filipinas. A queda precoce veio com a combinação dos resultados da derrota da equipe nacional para a Sérvia por 3 a 0 e pelo triunfo da República Checa sobre a China pelo mesmo placar.

Esta foi a pior campanha do time nacional, onde o Brasil obteve a sua pior colocação contando os torneios masculino e feminino.

Fora das oitavas de final, a seleção brasileira não ficou entres as 16 melhores equipes que continuam no Mundial. Assim, na melhor das hipóteses, os brasileiros poderão figurar no 17º posto após a definição dos últimos compromissos desta primeira fase que ainda não ocorreram. Até então, a pior colocação do Brasil em Mundiais foi um 11º lugar em 1956 no masculino.

Na madrugada desta quinta-feira, o Brasil sofreu a sua primeira derrota no torneio ao ser superado pela Sérvia por 3 sets a 0, parciais de 22/25, 20/25 e 22/25. A equipe jogou de luto pela morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho.

Nesta primeira fase, os brasileiros estrearam com vitória sobre a China por 3 a 1 e voltaram a triunfar superando a República Checa pelo placar de 3 a 0. No entanto, o revés no último jogo acabou eliminando a equipe nacional. O time do técnico Bernardinho terminou a sua campanha na terceira colocação do Grupo H. Assim, Sérvia e República Checa passaram às oitavas enquanto a China também volta para casa mais cedo.

LÍDER

Flamengo vence o Juventude em Caxias do Sul e mantém vantagem na liderança do Brasileiro

Os gols de Arrascaeta e de Emerson Royal garantiram os três pontos e colocaram a equipe carioca em situação confortável na ponta da tabela, agora com 50 pontos

14/09/2025 20h00

Emerson Royal e De Arrascaeta marcaram os gols flamenguistas contra o Juventude

Emerson Royal e De Arrascaeta marcaram os gols flamenguistas contra o Juventude Foto: Reprodução/X

O Flamengo voltou a isolar-se na liderança do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada. Os gols de Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, e de Emerson Royal, nos minutos finais, garantiram os três pontos e colocaram a equipe carioca em situação confortável na ponta da tabela, agora com 50 pontos, quatro a mais que o Palmeiras.

O triunfo carrega também um peso simbólico. O Flamengo não vencia em Caxias do Sul há 28 anos, e o resultado reforça a campanha histórica que a equipe constrói nesta edição do torneio No primeiro turno, havia goleado o Juventude por 6 a 0 no Rio de Janeiro, mas desta vez encontrou um adversário disposto a resistir em casa, o que transformou a partida em um duelo mais equilibrado e de nuances táticas.

O início foi favorável ao Juventude, que aproveitou a força da bola parada para tentar surpreender. Nenê, referência técnica do time gaúcho, criou perigo em escanteios e faltas nos primeiros minutos. A defesa flamenguista, no entanto, conseguiu neutralizar as investidas e, com o passar do tempo, ajustou o posicionamento para assumir o controle da posse de bola.

Esse domínio, contudo, não foi imediato em chances claras. O Flamengo trocava passes, mas encontrava dificuldade para infiltrar diante da linha baixa montada pelo Juventude. A primeira jogada efetiva surgiu apenas aos 22 minutos, em avanço de Samuel Lino pela esquerda. O gol saiu pouco depois, aos 31, com boa articulação pela faixa lateral que terminou no cruzamento para Arrascaeta completar de cabeça.

A vantagem trouxe tranquilidade aos visitantes, que passaram a ditar o ritmo do jogo. Emerson Royal ainda teve oportunidade de ampliar no fim da primeira etapa, mas preferiu buscar um companheiro em vez de arriscar o chute direto. O Juventude, por sua vez, tentou explorar contra-ataques, mas se mostrou ineficiente na tomada de decisão, desperdiçando as poucas brechas que encontrou.

Na etapa final, os gaúchos adiantaram suas linhas e buscaram maior intensidade. A equipe chegou a ocupar o campo ofensivo e levantou bolas para a área, mas sem a precisão necessária para transformar a estratégia em perigo real. O Flamengo, com maior qualidade técnica, controlou a situação, desacelerou o ritmo e priorizou a solidez defensiva.

Mesmo com as mudanças realizadas pelo técnico Thiago Carpini, o Juventude pouco evoluiu no aspecto criativo. O time insistiu nas jogadas aéreas, mas foi bloqueado por uma defesa segura. O Flamengo administrou a posse e ainda esteve próximo de ampliar em cobrança de falta de Arrascaeta, aos 36 minutos, na trave.

A confirmação da vitória veio aos 41 minutos, em jogada que sintetizou a superioridade flamenguista. Allan fez uma virada precisa e encontrou Emerson Royal livre; o lateral cabeceou com firmeza para marcar o segundo gol e dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Flamengo faz o clássico com o Vasco, no domingo, às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 16h, o Juventude visita o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

O Flamengo, no entanto, tem um compromisso no meio de semana pela Libertadores. Na quinta-feira, às 21h30, o time rubro-negro enfrenta o Estudiantes, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 2 FLAMENGO

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel; Jadson (Lucas Fernandes), Caíque, Luis Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Rafael Bilu (Gabriel Verón) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Arrascaeta, aos 31 minutos do primeiro tempo. Emerson Royal, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas (Flamengo); Gabriel Taliari e Ênio (Juventude)

RENDA - R$ 748.973,00

PÚBLICO - 15.204 torcedores

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

DOMINANTE

Atleta de Campo Grande brilha e seleção vence no Mundial de vôlei

O central Judson Nunes, de 26 anos, marcou 14 pontos, sendo quatro de bloqueio, e terminou como segundo maior pontuador na estreia do Brasil na competição

14/09/2025 17h03

Judson marca 14 pontos e Brasil vence a China no Mundial de vôlei

Judson marca 14 pontos e Brasil vence a China no Mundial de vôlei Foto: Reprodução/X

Nascido em Campo Grande, o central Judson Nunes, de 26 anos, foi dominante nos ataques e bloqueios próximos a rede e ajudou o Brasil a vencer a China por 3 sets a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21) na primeira partida do Mundial de vôlei, na manhã deste domingo (14).

Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve mais dificuldades do que o esperado para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei. 

O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final.

“Teve aquele nervosismo normal de uma estreia. Eles começaram agressivos, complicando para gente, mas conseguimos nos organizar e achamos a marcação para eles. O Bernardo sempre cobra vontade de estar na quadra, para aprender a jogar este tipo de jogo, com pressão. A gente conseguiu ver no que pecou", disse o campo-grandense, citando que a estreia foi uma lição para começar o Mundial.

Ao todo, Judson marcou 14 pontos na partida, sendo quatro oriundos de bloqueio, ponto forte do seu jogo. Somente o ponteiro Arthur Bento marcou mais pontos, com 17, sendo 15 de ataque, um de bloqueio e um de saque.

A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0.

Dominante

Em maio, após perder a final para o Sada Cruzeiro (MG), Judson foi eleito o melhor da sua posição nesta temporada da Superliga Masculina. O atleta foi um dos destaques do Vôlei Renata, de Campinas (SP), durante toda a competição.

Ele liderou a liga no quesito de pontos de bloqueio, com 81, ficou em segundo lugar em aces (pontos de saque), com 32, e em terceiro em bloqueio mais eficiente, com 73,64%, e o oitavo com ataque mais eficiente.

Na final, vencida pelo Cruzeiro por 3 sets a 1, Judson marcou 10 pontos, sendo três provenientes de bloqueio e um de saque, dois pontos fortes do atleta. Todas essas estatísticas fizeram com que ele fosse eleito o melhor central da temporada, à frente de outros nomes importantes do vôlei nacional, como o campeão olímpico Lucão.

Trajetória - Judson Nunes

Nascido no dia 05 de dezembro de 1998, Judson contou ao Correio do Estado que começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio.

"Iniciei minha trajetória no vôlei quando eu estava no 2º ano do Ensino Médio. Minha irmã indicou para os meus pais para eu poder estudar e jogar na escola dela, o Maria Constança", disse.

No colégio, Judson ficou um ano e meio treinando e jogando pela equipe escolar, pela qual disputava competições em Campo Grande, chegando até a final dos jogos escolares.

O interesse do atleta pela modalidade aumentou a ponto de se mudar de Campo Grande e iniciar uma carreira no Paraná, ainda no vôlei de base, no qual Judson chamou atenção das equipes paulistas, conquistando a Taça Paraná de Voleibol.

"Minha primeira oportunidade de jogar em São Paulo foi após o título do campeonato de base, da Taça Paraná. Recebi um contrato para jogar pela equipe juvenil Suzano", declarou o atleta.

O central também chegou a atuar, aos 18 anos, no clube campo-grandense Radio Clube/AVP, em que jogou pela primeira vez a Superliga B de 2017. 

Após a disputa da Superliga, Judson seguiu a sua carreira no vôlei no interior paulista, onde foi atleta do Sesi Bauru Sub-21(2018), Vôlei Itapetininga (2018/2019) e Pacaembu Ribeirão Preto (2019/2020).

Em ascensão na carreira, Judson foi contratado em 2020 pelo Montes Claros América, para disputar a Superliga. Ele ainda jogou pelo Vôlei Renata (2021/2022), pelo Suzano Vôlei (2022 a 2024) e voltou ao clube campinense no início da atual temporada.

SAIBA

Em dezembro do ano passado, Campo Grande apreciou a partida entre Suzano Vôlei e Vedacit Guarulhos, disputada no Ginásio Guanandizão, vencida pelo time suzanense por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/20. Da casa, Judson foi eleito o melhor da partida e foi festejado pela torcida que compareceu em peso.

