Esportes

Tudo igual

Brasil e Grécia empatam 1º dia de duelos na Copa Davis com triunfos de João Fonseca e Tsitsipas

Principal tenista brasileiro da atualidade, João Fonseca abriu o duelo com um triunfo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/09/2025 - 16h00
Continue lendo...

O primeiro dia de confrontos entre Brasil e Grécia, pelo Grupo Mundial I da Copa Davis, em Atenas, terminou empatado com uma vitória para cada lado, neste sábado, no na quadra dura do OAKA Spyros Louis, em Atenas, na Grécia. João Fonseca, 42º do mundo, e Stefanos Tsitsipas, 27º, confirmaram o favoritismo e venceram suas partidas sobre Stefanos Sakellaridis e Thiago Wild, respectivamente.

Principal tenista brasileiro da atualidade, João Fonseca abriu o duelo com um triunfo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h51 de partida. O número 42 do mundo encontrou mais dificuldades do que o esperado diante do grego de 1,98m e 286º colocado no ranking da ATP, especialmente no primeiro set, mas teve uma atuação arrasadora no segundo, o que deixou Sakellaridis irritado a ponto de arremessar sua raquete na quadra.

"Foi um bom jogo. Copa Davis é diferente, traz mais pressão, já que você está jogando pelo país e carrega toda a equipe junto. Todo jogador quer representar o seu país e é uma honra estar ao lado de jogadores que eu via quando era criança", afirmou Fonseca após a partida. "Demorei para conseguir devolver, mas estou feliz com a performance. Fiz um jogo sólido e fiquei satisfeito com o meu nível."

Favorito no confronto, o brasileiro começou agressivo, enquanto Sakellaridis tentava cadenciar a partida, sacando aberto e jogando nos erros do adversário. Assim, o grego conseguiu um break point no primeiro e terceiro games - salvos por Fonseca - e fechou o segundo sem deixar o jovem pontuar.

Fonseca equilibrou as ações e a partida permaneceu parelha até o fim do set, com longos ralis e ambos os tenistas confirmando seus serviços até o 11º game. Na 12ª parcial, prevaleceram os potentes golpes de direita do brasileiro, que, enfim, quebrou o serviço do anfitrião e fechou o set em 7/5.

Sem se deixar abalar pelo placar adverso, Sakellaridis continuou imprimindo um bom ritmo no início do segundo set e novamente desperdiçou um break point. Sob pressão, João Fonseca abusou dos smashes e confirmou o serviço em um longo primeiro game de 9 minutos. Apesar do susto, o brasileiro se mostrava mais inteiro fisicamente e, na sequência, com boas devoluções, quebrou o serviço do grego, abrindo 2/0.

Além do cansaço, Sakellaridis acusou dores na parte interna da coxa direita, após perder o terceiro game, e recebeu atendimento Fonseca acelerou o jogo e teve três break points a seu favor no quarto game, mas não conseguiu aproveitá-los. A boa vantagem no placar, porém, deixou o brasileiro mais tranquilo na quadra dura ateniense, diferentemente do primeiro set, administrando o ritmo da partida.

João Fonseca ainda teve dois match points, quando vencia por 5/2, para quebrar o serviço do tenista grego, que foi ao limite para virar o placar no game. Ele ainda teve três break points na parcial seguinte, mas o brasileiro se recuperou e fechou o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0.

TSITSIPAS EMPATA

No segundo confronto deste sábado, Thiago Wild, 146º colocado no ranking da ATP, não foi páreo para o favorito Stefanos Tsitsipas, 27º do mundo, que venceu por 2 sets a 0, sem sustos, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h14 de partida.

No primeiro set, o grego confirmou seu serviço e, na sequência, quebrou o do brasileiro. Wild ficou muito perto de dar o troco no terceiro game, mas desperdiçou três break points e levou a virada. Contando com erros do brasileiro, desconfortável no jogo, Tsitsipas conseguiu administrar a vantagem inicial e voltou a quebrar o serviço de Wild no oitavo game, fechando a parcial em 6/2.

A segunda parcial começou como a primeira: Tsitsipas confirmou seu serviço, aproveitou o segundo break point para quebrar o de Wild. Desta vez, porém, o brasileiro aproveitou seus break points para devolver a quebra, na sequência, e voltar para o jogo com 2/1.

No quarto game, Thiago Wild esboçou uma reação e abriu 30-0, mas os erros de saque pesaram contra o brasileiro, que voltou a ter o serviço quebrado pelo tenista grego, cuja agressividade lhe rendeu a boa vantagem de 4/1. Sob pressão e diante de uma atuação sólida de Tsitsipas, Wild cometeu erros - que o levaram a quebrar a própria raquete - e abriu caminho para o grego quebrar o serviço e sacar com tranquilidade, com triplo match point, para fechar o placar em 6/1.

A definição do confronto entre Brasil e Grécia na Copa Davis será neste domingo, a partir das 11h (horário de Brasília). A dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo desafia a parceria dos irmãos Stefanos e Petros Tsitsipas. Na sequência, João Fonseca enfrenta Stefanos Tsitsipas e, caso o duelo esteja empatado, Thiago Wild decide contra Stefanos Sakallaridis.

Esportes

João Fonseca abre participação do Brasil na Davis e pode definir série no domingo com Tsitsipas

O jovem de 19 anos entra em quadra neste sábado, a partir do meio-dia, com enorme favoritismo diante de Stefanos Sakellaridis

12/09/2025 22h00

João Fonseca segue no Masters 1000 de Cincinnati

João Fonseca segue no Masters 1000 de Cincinnati Foto: William West / AFP

Continue Lendo...

Principal nome do tênis brasileiro no momento, João Fonseca abre a participação do País na Copa Davis, diante da Grécia, em Atenas, pelo Grupo Mundial I. O jovem de 19 anos entra em quadra neste sábado, a partir do meio-dia, com enorme favoritismo diante de Stefanos Sakellaridis. E pode ser decisivo no domingo, quando faz o quarto jogo da série com o astro Stéfanos Tsitsipas.

Número 42 do mundo, João Fonseca chega para defender a seleção brasileira em grande momento. E entrará em quadra no OAKA Spyros Louis, que deve receber 8 mil pessoas, sob enorme respeito dos gregos.

Logo depois, será a vez de Thiago Wild desafiar Tsitsipas, 27º do ranking. O astro grego defenderá o país em simples e também nas duplas, ao lado do irmão Petros, no jogo de abertura do domingo, contra Rafael Matos e Marcelo Melo.

Capitão brasileiro, Jaime Oncins ressaltou o bom preparo do Brasil para os jogos. "O sorteio já sabíamos que seria para a ordem dos confrontos. Durante uma semana a gente prepara os jogadores para estarem prontos independentemente da ordem do sorteio. Nos preparamos muito bem, hoje temos o último dia de treinos para os últimos ajustes e para os atletas se soltarem. Estamos prontos e vamos com tudo", afirmou Oncins, no comando da equipe desde 2019 na Copa Davis.

Brasil e Grécia confiam muito em seus principais tenistas, o que fará o jogo de duplas bastante importante para um possível desempate do confronto, o que faria de João Fonseca x Tsitsipas uma "decisão". Caso a série termine no quinto jogo, Thiago Wild e Stéfanos Sakellaridis fecham o confronto.

CONFIRA OS JOGOS:

Sábado, a partir do meio-dia

João Fonseca (42º) x Stefanos Sakellaridis (286º)

Thiago Wild (146º) x Stefanos Tsitsipas (27º)

Domingo, a partir das 11 horas

Rafael Matos e Marcelo Melo x Stefanos e Petros Tsitsipas

João Fonseca x Stefanos Tsitsipas

Thiago Wild x Stefanos Sakellaridis

Esportes

Campeonato de hipismo terá entrada gratuita em Campo Grande

O evento, que ocorre neste final de semana, tem expectativa de receber 3 mil pessoas ao longo dos dois dias

12/09/2025 17h45

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

Amantes de cavalos têm como opção para o final de semana a 6ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual (CSE), neste sábado (13) e domingo (14), no Círculo Militar de Campo Grande.

A competição é organizada pela Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH), realizada pela Escola Hípica Campo Grande (EHCG) e conta com o apoio do 20º Regimento de Cavalaria Blindado.

A competição deve reunir mais de 180 cavaleiros, amazonas e seus cavalos, tanto da Cidade Morena quanto de outros municípios, como:

  • Maracaju
  • Amambai
  • Dourados
  • Ponta Porã
Imagem Divulgação

Presença feminina

O destaque desta edição é que, enquanto em outros esportes as mulheres buscam equilíbrio, no hipismo sul-mato-grossense as amazonas dominam as pistas, com mais de 90% de atletas inscritas.

“Esse protagonismo é um dado curioso e muito bonito de se ver. Nacionalmente, a participação feminina também é maior, mas aqui em MS esse percentual é ainda mais expressivo. Nas categorias de obstáculos mais altos, a proporção se equilibra, mas o espaço conquistado pelas mulheres é evidente”, contou o presidente da FSMH, Rafael Mendes.

O hipismo promove também o equilíbrio emocional, como o caso da amazona Suely da Silva Silveira, mineira que se considera campo-grandense de coração, e encontrou no esporte uma forma de se recuperar de uma depressão.

“Comecei em 2009, quando meu médico sugeriu que eu buscasse algo que me fizesse bem. Sempre amei cavalos, então procurei uma escola e comecei a praticar. Desde então, nunca mais fiquei sem ter um cavalo meu. Já saltei 1,20m e continuo competindo porque é isso que me dá forças. Minha expectativa agora é entrar tranquila e curtir cada momento com a Quimera, que é minha parceira de vida”, contou a amazona.

Circuito

São provas com obstáculos de 40 cm a 1,30 m, dando oportunidade para atletas iniciantes até os mais experientes.

Entre as atrações mais aguardadas está a categoria Xizinho, dedicada às crianças que estão dando seus primeiros passos no esporte, algumas tão pequenas que mal aprenderam a andar, mas já revelam um vínculo especial com os animais.

Para Rafael Mendes, o hipismo se destaca pela relação entre cavaleiro e cavalo, capazes de criar um elo que surpreende a ciência.

“A ciência já demonstrou a intensidade dessa conexão. Quando o cavaleiro monta, até a frequência cardíaca dele e do cavalo podem se alinhar. É inexplicável, é absolutamente fantástico. Só quem convive com esses animais entende o tamanho desse vínculo”, destacou.

Com entrada gratuita, a expectativa é receber mais de 3 mil pessoas ao longo do fim de semana, em um evento que mescla esporte, lazer e ambiente familiar, com praça de alimentação e atrações durante todo o dia.

Serviço

  • 6ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual
  • Data: 13 e 14 de setembro de 2025 - 8 horas
  • Local: Círculo Militar de Campo Grande
  • Entrada gratuita

