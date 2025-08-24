Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Brasil emociona e leva nova prata no Mundial de ginástica rítmica

Ao som de Evidências, famosa canção interpretada por Chitãozinho e Xororó, a apresentação brasileira foi celebrada com muita emoção e aplausos

estadão conteúdo

estadão conteúdo

24/08/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Brasil tem muito o que comemorar no Mundial de ginástica rítmica. A equipe verde a amarela conquistou, com muita emoção, a medalha de prata na final do conjunto misto. As ginastas brasileiras receberam a incrível nota de 28,550 e tiveram de esperar a apresentação das sete equipes restantes para cravar o lugar no pódio.

Ao som de Evidências, famosa canção interpretada por Chitãozinho e Xororó, a apresentação brasileira foi celebrada com muita emoção e aplausos na Arena Carioca 1. Algumas ginastas chegaram a deixar o palco às lágrimas. Depois dos juízes anunciarem os 28,550, foi a vez do Japão se apresentar. As asiáticas anotaram apenas 27,350, deixando o Brasil na primeira colocação.

A China foi a terceira a se apresentar, com 28,350, seguida pela Polônia. Enquanto as europeias faziam sua apresentação, o time chinês pediu revisão de nota, querendo tirar o topo do Brasil. Mas, os recursos chineses foram indeferidos. Enquanto isso, as polonesas fecharam com 24,050.

A Hungria subiu ao palco com bolas de futebol e camisetas verde e amarelas em homenagem ao futebol brasileiro. Mas, sem grande expressão para ameaçar a nota brasileira: 26,250. A esta altura, faltavam apenas três apresentações: Ucrânia, Espanha e Israel.

As ucraniana teriam de fazer nota maior que 28,550 para tentar tirar o Brasil do pódio. Elas fizeram uma apresentação sólida, que rendeu um 28,650 seguido por lágrimas. O sorriso brasileiro apagou, mas o orgulho não diminuiu nem por um instante.

A Espanha subiu ao palco alternando entre uma música típica e bateria de escola de samba do País. A apresentação teve um nível artístico elevadíssimo, assim como as ucranianas, que passaram as brasileiras pela dificuldade de apresentação. A Espanha teve alguns descontos na execução e fecharam com 28,200, garantindo medalha para o Brasil.

Israel se apresentou por último, para decidir se as brasileiras ficariam com prata ou bronze. Porém, nesse meio tempo, a Espanha também entrou com recurso de revisão de notas. A Arena Carioca 1 ficou esperando ansiosamente pela decisão dos juízes em relação às duas notas restantes. As espanholas mantiveram o 28,200, enquanto Israel cravou 27,250.

CONFIRA AS NOTAS DA FINAL DO CONJUNTO MISTO:

  • 1º - Ucrânia - 28,650
  • 2º - Brasil - 28,550
  • 3º - China - 28,350.
  • 4º - Espanha - 28,200.
  • 5º - Japão - 27,350.
  • 6º - Israel - 27,250.
  • 7º - Hungria - 26,250.
  • 8º - Polônia - 24,050.

Esportes

Peão de MS vence PRB na arena de Barretos em temporada histórica

Em ano apoteótico, Gustavo Luiz da Silva, de 19 anos, levou todos os títulos e pode garantir a Tríplice Coroa na 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos

22/08/2025 17h35

Compartilhar
Pela primeira vez na história da temporada, um título brasileiro da PBR foi garantido antes mesmo da final nacional na arena da Festa do Peão de Barretos

Pela primeira vez na história da temporada, um título brasileiro da PBR foi garantido antes mesmo da final nacional na arena da Festa do Peão de Barretos Divulgação/PBR

Continue Lendo...

O peão Gustavo Luiz da Silva, de 19 anos, natural de Inocência, conquistou o Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros na noite desta quinta-feira (21), na arena da 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP).

O título veio antes da final, um fato inédito: o jovem peão sul-mato-grossense garantiu a vitória no evento considerado o maior festival de rodeio da América Latina.

Com isso, Luiz da Silva levou uma picape Mitsubishi Triton L200 e o prêmio de R$ 100 mil.

Gustavo, que vive um momento iluminado, já havia conquistado o título brasileiro por antecipação, antes mesmo da Final Nacional.

Vitória em Barretos

Ele entrou na arena montado no touro Divórcio, da companhia Califórnia, conhecida por ter as boiadas mais premiadas do Brasil.

O peão levantou o público ao garantir 90 pontos.

O ano de 2025 tem sido o dele, já que é a primeira vez que um competidor vence antecipadamente o Campeonato Brasileiro e ainda foi eleito Atleta Revelação.

Com isso, ele é apontado como o principal favorito para conquistar a final e, caso vença, chegará à Tríplice Coroa, título alcançado por apenas outros dois atletas em duas décadas de PBR no Brasil.

O inocenciense também levou a fivela “Estreante do Ano”, por ser seu primeiro ano na PBR. Agora, resta trazer para casa a fivela de campeão da Final Nacional de Barretos para completar o recorde e garantir a Tríplice Coroa.

"Passou um filme na minha cabeça, porque eu vim de baixo, de uma família de classe baixa. Nós não tínhamos nada e, hoje, graças a Deus, estamos construindo bastante coisa. Não acabou: tem a final ainda para ganhar", disse Gustavo em entrevista no Instagram a @odoricoreis.

Classificação 

Outro sul-mato-grossense na disputa, o peão Cléber Henrique Marques, natural de Cassilândia, montou o touro Tsunami (Califórnia), marcou 88 pontos e ficou em terceiro lugar.

Classificação final:

  • 2º lugar: Riquelmi dos Santos (Bom Jesus do Araguaia-MT), 88,50 pontos no touro Despacho (Paulo Emílio);
  • 3º lugar: Cléber Henrique Marques (Cassilândia-MS), 88 pontos no touro Tsunami (Califórnia);
  • 4º lugar: Álvaro da Cunha (Assis Brasil-AC), 85,50 pontos no touro Mandraque Jr. (Marcelo Castro);
  • 5º lugar: Weslei Mendes (Iporanga-SP), 85 pontos no touro Rio Pretão (Califórnia).

Carreira internacional

O talento do jovem chamou atenção, e ele foi contratado pelo Nashville Stampede, um dos 10 times da PBR Team Series, a liga de montaria por equipes da PBR. Na próxima terça-feira (26), ele embarca para os Estados Unidos, onde vai estrear sua carreira internacional.

Faça torcida

 

 

 

Assine o Correio do Estado

 

ESPORTE

Ingressos para jogos da elite do vôlei no Guanandizão custam até R$ 350

Esta é a terceira vez em menos de dois anos Campo Grande sedia uma competição de porte nacional

22/08/2025 12h30

Compartilhar
Equipe Sada Cruzeiro, campeã da Superliga Masculina, em Campo Grande

Equipe Sada Cruzeiro, campeã da Superliga Masculina, em Campo Grande Foto: Anderson Menezes

Continue Lendo...

Nos dias 18 e 19 de outubro, o Ginásio Guanandizão de Campo Grande vai sediar a Supercopa de Vôlei. A venda de ingressos está prevista para começar na próxima semana e a data será anunciada nas redes oficiais do evento. Os valores variam de R$40 a R$350 no 1º lote, com possibilidade de compra de passaporte para os dois dias da competição.

Esta será a terceira vez em menos de dois anos que a Capital de Mato Grosso do Sul sedia uma competição de porte nacional. Além da Superliga Masculina temporada 2024/2025, Vedacit Vôlei x Vôlei Renata protagonizaram uma partida emocionante em dezembro de 2024, que terminou em 3 sets a 0 para a segunda equipe.

Os eventos levaram, somadas, cerca de 10 mil pessoas ao Ginásio Guanandizão. “A vinda da Supercopa se dá também ao sucesso de público na Superliga. A própria CBV elogiou toda a organização. A expectativa agora é que possamos esgotar os dois jogos”, diz o organizador.

O local também foi palco de dois jogos marcantes em 2020 pela Supercopa, logo após sua reinauguração. Na decisão masculina, o Taubaté venceu o Cruzeiro de virada por 3 sets a 2. Na final feminina, o Praia Clube (MG) superou o Sesc RJ Flamengo (RJ) por 3 sets a 1, conquistando o tricampeonato

PROGRAMAÇÃO

A disputa em MS colocará frente a frente Osasco São Cristovão Saúde x Sesi Vôlei Bauru, atuais campeãs femininas da Superliga e da Copa do Brasil, respectivamente, e Sada Cruzeiro x Itambé Minas, detentores dos mesmos títulos conquistados na última temporada pela categoria masculina.

As mulheres abrem as disputas em quadra no sábado (18). A partida se tornou um clássico paulista e nacional e deve contar com nomes como a oposta Tiffany Abreu (Osasco), a líbero Camila Brait (Osasco) e a levantadora Dani Lins (Bauru), medalhistas olímpicas pela Seleção Brasileira.

Já na Supercopa masculina, no domingo (19), nomes que estiveram recentemente em Campo Grande voltam a chamar a atenção: o ponteiro Douglas Souza, o central Lucão e o oposto Wallace. Os campeões Olímpicos do Rio 2016 representaram o Cruzeiro em partida contra o Suzano no mês de março e venceram por 3 sets a 1. O Minas trás, entre os destaques, o oposto Aboubacar Neto, medalhista no Pan-Americano de Lima em 2019, e o jovem ponteiro Paulo Vinicius.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio

4

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS
Cidades

/ 11 horas

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS

5

Idosa engasga com espinha de peixe, tem esôfago perfurado e morre
Três lagoas (MS)

/ 15 horas

Idosa engasga com espinha de peixe, tem esôfago perfurado e morre

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 semana

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira