Brasil emplaca Tati Weston-Webb e Luana Silva nas oitavas de Pipeline

QUEM LEMBRA?

Em março de 2010, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Santos recebeu o Naviraiense e aplicou uma sonora goleada de 10x0 na equipe sul-mato-grossense, a segunda maior da história da competição

Prestes do seu retorno ao Santos ser anunciado, Neymar já brilhou contra uma equipe de Mato Grosso do Sul em apenas seu segundo ano como jogador profissional.

No dia 24 de fevereiro de 2010, Naviraiense e Santos se enfrentaram pelo jogo de ida da Copa do Brasil, no Morenão, em Campo Grande. Naquela ocasião, os craques do Peixe, como Ganso, Neymar, Robinho e André, não jogaram bem, mas ainda conseguiram bater o time sul-mato-grossense pelo placar “magro” de 1x0, com o gol saindo apenas aos 36 minutos da segunda etapa, marcado pelo meia Marquinhos.

Na época, caso o time visitante vencesse por mais de dois gols de diferença, não haveria jogo de volta. Como a partida terminou com 1x0, um segundo jogo foi forçado, feito muito comemorado pelos atletas e dirigentes da equipe de Naviraí, que ainda haviam prometido um “bicho” de R$ 1 mil para cada jogador caso eles conseguissem atingir esta proeza.

Portanto, no dia 10 de março, Naviraiense e Santos se encontraram novamente, desta vez com mando do time paulista, na histórica Vila Belmiro. Obviamente, o sonho de uma classificação sul-mato-grossense era muito distante, mas pouca gente imaginava o placar final da partida.

Até os 27 minutos do primeiro tempo, o confronto ainda estava em aberto, já que a partida estava apenas 1x0, com gol do Ganso. Porém, a partir do minuto seguinte, a “porteira viria a abrir”. Do minuto 28 até o final da primeira etapa, mais cinco gols saíram, marcados por André (2x), Neymar, Robinho (assistência do Neymar) e Marquinhos. Ou seja, neste momento, o jogo de volta já estava 6x0 (7x0 no agregado).

No segundo tempo, alguns imaginavam que o Santos iria “tirar o pé”, até para não humilhar mais ainda a equipe de Mato Grosso do Sul. Entretanto, aos 9 minutos, Neymar fez um daqueles gols de craque, driblando e deixando vários defensores no chão, inclusive o goleiro. Confira:

Depois deste, mais três gols aconteceram para "fechar a tampa do caixão", marcados por André e Madson (2x), um deles com outra assistência do craque brasileiro. Com 10x0, esta foi a segunda maior goleada da história da Copa do Brasil, igualado com outro 10x0 no jogo entre São Paulo e Botafogo (PB), em 2001, e atrás de um 11x0, que aconteceu na vitória do Atlético (MG) contra o Caiçara (PI), em 1991.

Além disso, o Naviraiense foi a primeira das seis vítimas que o Santos faria naquela edição da Copa do Brasil, que terminaria com título da equipe paulista, o único da história do clube na competição. Ainda, foi o primeiro título de expressão do Neymar na carreira. No ano seguinte, em 2011, ele venceria a Copa Libertadores da América e colocaria a equipe do litoral paulista de volta ao topo do continente depois de 48 anos.

Ainda, em 2010, a equipe de Naviraí foi à final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas perdeu para o Comercial, pelo placar agregado de 3x1 (2x1 na ida e 1x0 na volta). Porém, ficou conhecido nacionalmente após a goleada sofrida.

Retorno?

O retorno de Neymar ao Santos já é um dos assuntos mais comentados há algumas semanas. Porém, ganhou mais força após jornalistas especialistas no mercado da bola confirmarem negociações entre o jogador e o clube paulista.

Nesta segunda-feira (27), o Al-Hilal (Arábia Saudita) anunciou a rescisão contratual com o craque brasileiro, o que iludiu ainda mais os torcedores do peixe.

O italiano Fabrizio Romano, jornalista mais conhecido do mundo por noticiar transferências do mundo da bola em primeira mão, confirmou a ida do atacante ao Santos, para fazer então sua segunda passagem pelo clube. "De volta à Santos, de volta à Vila Belmiro, de volta para casa", escreveu o jornalista ao anunciar o retorno de Neymar.

Até o momento da publicação desta reportagem, o Santos ainda não anunciou oficialmente a contratação do craque brasileiro, o que deve acontecer entre hoje, terça-feira (28), e amanhã, quarta-feira (29).

Com a camisa santista, Neymar atuou em 225 jogos, marcou 136 gols e distribuiu 64 assistências. Conquistou o três vezes o Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), Copa do Brasil em 2010 e Copa Libertadores da América em 2011. Em 2013, foi vendido ao Barcelona (Espanha), por um preço que até hoje não se sabe oficialmente.

Saiba

Na Copa do Brasil de 2010, outra equipe sul-mato-grossense participou, trata-se do Ivinhema. Porém, também foi eliminado na primeira fase, ao enfrentar o Náutico (PE), pelo placar agregado de 4x2 (1x1 na ida e 3x1 na volta).

