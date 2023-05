Brasil estreia contra Itália na Copa do Mundo Sub-20; veja principais nomes da seleção

Após oito anos de ausência, o Brasil volta a participar de uma edição da Copa do Mundo Sub-20, que se inicia neste fim de semana, na Argentina.

A seleção, favorita e dona de cinco títulos (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), estreia no próximo domingo, 21, já em um clássico contra a Itália pelo Grupo D, com uma equipe repleta de revelações dos campeonatos nacionais - alguns com relativo sucesso e até sendo peças-chave em seus clubes.



A última vez em que a Canarinho saiu do torneio como a vencedora foi em 2011. O elenco da época, comandado por Ney Franco, levantou o troféu sem perder um único jogo e com direito a hat-trick de Oscar na decisão contra Portugal.

Ele e vários outros daquele time fizeram carreira no principal, exemplos de Alex Sandro, Casemiro e Phillipe Coutinho. A nova geração, que também tem nomes promissores, sonha com o mesmo ‘salto’.



O primeiro jogo contra os italianos carrega um histórico de duelos nas décadas de 1970 e 1980, mas que esteve em certo ‘hiato’ nos últimos anos. O Brasil enfrentou os europeus nas edições de 1977, 1981 e 1987, todas na fase de grupos, e leva a melhor no confronto direto, com duas vitórias e uma derrota.



A rodada seguinte será contra a estreante República Dominicana, que não é vista como uma das favoritas ao título, e no fechamento do grupo, a Nigéria estará no caminho.

Os africanos também são velhos conhecidos, pois enfrentaram a seleção em 1983, 1987, 2005 e 2015, mas perdem no retrospecto do mesmo jeito: três vitórias dos brasileiros e um empate.



Apesar de estar em um grupo considerado difícil, a seleção sub-20 tem perspectivas de um bom resultado nesta edição do Mundial, pois qualidade não falta no elenco de Ramon Menezes.

Desde o goleiro titular, que é Mycael (Athletico-PR), destaque no Sul-Americano e já convocado à principal, até o ataque, com nomes como Marcos Leonardo (Santos), Giovane (Corinthians) e Giovani (Palmeiras).



O meio-campo tem a entrosada dupla de Andrey Santos e Marlon Gomes, ambos do Vasco, que jogaram juntas em diversas partidas da base. Na zaga e laterais, surgem Robert Renan (Zenit, ex-Corinthians) e Arthur (América-MG), que, assim como Mycael, também foram chamados ao time de cima.



No entanto, também há desfalques importantes. Alguns jogadores badalados, como Alexsander, Endrick e Vitor Roque, ficaram de fora por não terem sido liberados pelos seus clubes - Fluminense, Palmeiras e Athletico-PR, respectivamente - já que, hoje, são peças fundamentais lá. Kaiky Fernandes (Almería, ex-Santos) cortado por lesão, também não jogará, com Jean Pedroso (Coritiba) convocado em seu lugar.



Relembre a convocação de Ramon Menezes

GOLEIROS

Kaíque - Palmeiras



Kauã Santos - Flamengo



Mycael - Athletico Paranaense

LATERAIS

Arthur - América Mineiro



André Dhominique - Bahia



Kaiki Bruno - Cruzeiro

ZAGUEIROS

Jean Pedroso - Coritiba



Michel - Palmeiras



Robert Renan - Zenit (Rússia)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Vasco



Guilherme Biro - Corinthians



Marlon Gomes - Vasco



Matheus Martins - Watford (Inglaterra)



Ronald - Grêmio

ATACANTES

Giovane - Corinthians



Giovani - Palmeiras



Kevin - Palmeiras



Marcos Leonardo - Santos



Matheus Nascimento - BotafogoPedrinho - Corinthians



Sávio - PSV (Holanda)

Grupos do Mundial Sub-20 2023

GRUPO A

Argentina

Uzbequistão

Guatemala

Nova Zelândia

GRUPO B

Estados Unidos

Equador

Fiji

Eslováquia

GRUPO C

Senegal

Japão

Israel

Colômbia

GRUPO D

Itália

Brasil

Nigéria

República Dominicana

GRUPO E

Uruguai

Iraque

Inglaterra

Tunísia

GRUPO F

França

Coreia do Sul

Gâmbia

Honduras

