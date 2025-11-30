Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esporte

Brasil iguala Argentina no topo da Libertadores, com 25 títulos

Tetra do Flamengo é a sétima consecutiva do país

Agência Brasil

30/11/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O título do Flamengo, conquistado neste sábado (29) no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru), sobre o Palmeiras, colocou o Brasil no topo do ranking de conquistas de Libertadores ao lado da Argentina. Os dois países acumulam 25 troféus do mais importante torneio interclubes da América do Sul.

O Brasil volta a ocupar o posto depois de 61 anos. Em 1963, quando o Santos ganhou a Libertadores pela segunda vez, o futebol brasileiro se igualou ao Uruguai, vencedor em 1960 e 1961 com o Peñarol. Em 1964 e 1965, graças ao Independiente, a Argentina também foi a duas conquistas.

Em 1966, o Peñarol foi tricampeão e recolocou o Uruguai, de forma isolada, no topo de países com mais títulos, tirando o Brasil da ponta. A liderança charrua, porém, durou somente até 1968, quando o Estudiantes levantou a quarta taça dos argentinos - a terceira, que os igualou aos uruguaios, veio em 1967, com o Racing.

De lá para cá, os hermanos mantiveram, sozinhos, o status de país com mais Libertadores. Nos últimos anos, porém, a diferença para os argentinos, construída nos anos 1960 e 1970, foi caindo drasticamente. Desde 2019, apenas clubes brasileiros levantaram o troféu. São sete títulos em sequência, um recorde no torneio.

Os maiores campeões da Libertadores ainda são argentinos. O Independiente lidera a estatística, com sete títulos, seguido pelo Boca Juniors, com seis, e o intruso uruguaio Peñarol, com cinco. Ainda há River Plate e Estudiantes com os mesmos quatro títulos que o Flamengo igualou neste sábado.

Em número de campeões, o Brasil lidera com folga. São 12 clubes diferentes a terem erguido a taça, com o Rubro-Negro assumindo o posto de maior vencedor do país com o título em Lima. Na Argentina, são oito equipes.

Apenas Peru, Bolívia e Venezuela nunca tiveram um time que conquistou a América, sendo que somente os peruanos já estiveram em finais. Em 1972, o Universitário foi derrotado pelo Independiente, enquanto em 1997 o Sporting Cristal foi vice para o Cruzeiro.

Considerando as cidades, Buenos Aires é a mais laureada, com as 13 conquistas de Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, San Lorenzo e Vélez Sarsfield. A também argentina Avellaneda aparece na sequência, com oito taças (sete do Independiente e uma do Racing).

Graças ao tetra do Flamengo, o Rio de Janeiro se igualou a São Paulo, ambas com sete títulos - Fluminense, Vasco e Botafogo têm um troféu cada.

Esportes

Com 21 times, torneio estadual sub-11 acontece neste sábado em Campo Grande

Jogos acontecem nos campos da Arena 67, com a primeira fase começando às 8h e as fases decisivas disputadas no período da tarde

28/11/2025 23h00

Compartilhar
Náutico e Ceart estão na disputa do Festival Sub-11 em Campo Grande

Náutico e Ceart estão na disputa do Festival Sub-11 em Campo Grande (Foto: Rodrigo Moreira/FFMS)

Continue Lendo...

Com 21 clubes, a 2ª do Festival de Futebol Amador Sub-11 tem a fase estadual neste sábado (29), em Campo Grande.

Os jogos acontecem nos campos da Arena 67, com a 1ª fase começando às 8h e as fases decisivas disputadas no período da tarde.

A competição foi ampliada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e faz parte da reformulação do calendário do futebol sul-mato-grossense. 

Na etapa da capital, disputada neste mês, classificaram-se: Náutico FC, União ABC, EC Flamengo, Operário FC e Grêmio Santo Antônio.

Compõem o certame: Ubiratan EC, CR Aquidauana, CE Aldeia Brejão, AA Gol Bonito, São Gabriel EC, Terenos EC/Falcões, Maracaju AC, Aquidauanense FC, CE Naviraiense, Seinter, Instituto Aefa, Comercial EC de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul FC, Ícaro FC, Ceart/Funcerb, FC do Porto e EC Águia Negra.

Os jogos desta etapa estão concentrados na Arena 67. Na parte da manhã acontece a primeira fase e no período da tarde os confrontos eliminatórios até a decisão.

Saiba*

Na primeira edição do torneio, disputado no Estádio Jacques da Luz, foram 14 clubes na disputa, sendo oito deles de Campo Grande e também times de Rio Brilhante, Água Clara, Anastácio, Aquidauana e Dourados. O campeão foi o FC Pantanal, ainda com o nome de AA Portuguesa, vencendo o Ubiratan na decisão por 2 a 1.

Assine o Correio do Estado

Como jogam?

Saiba onde assistir Palmeiras x Flamengo pela final da Libertadores

Quem levantar a taça em Lima chega ao tetracampeonato e abre vantagem entre os brasileiros

28/11/2025 15h15

Compartilhar
Quem vencer se torna o brasileiro mais bem sucedido da competição

Quem vencer se torna o brasileiro mais bem sucedido da competição Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Continue Lendo...

Em busca da hegemonia, Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, o título da Copa Libertadores da América 2025. Quem vencer se torna o brasileiro mais vencedor da competição.

Atualmente, rubro-negros e alviverdes dividem a marca de três títulos com São Paulo, Santos e Grêmio. Quem levantar a taça em Lima chega ao tetracampeonato e abre vantagem entre os brasileiros. 

O Palmeiras chega à decisão após fazer a melhor campanha da fase de grupos entre os 16 classificados ao mata-mata.

Nas etapas eliminatórias, a equipe de Abel Ferreira superou Universitario-PER, River Plate e LDU. Para a final, o time terá três desfalques importantes: o goleiro Weverton, que segue fora por lesão na mão, além de Lucas Evangelista e Paulinho.

O Flamengo avançou em segundo lugar no seu grupo e cresceu na fase decisiva. Nas oitavas, eliminou o Internacional, depois passou por Estudiantes e Racing. Filipe Luís também lida com baixas relevantes: Pedro, em recuperação de lesão no antebraço, e Jhonatan Plata, suspenso. Léo Ortiz e Allan são dúvidas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Khellven, Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Pulgar; Carrascal, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem

A arbitragem será comandada pelo argentino Darío Humberto Herrera, auxiliado por Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. O VAR ficará sob responsabilidade de Héctor Alberto Paletta, com apoio de árbitros uruguaios e argentinos.

Histórico dos finalistas

O Flamengo soma três títulos: 1981, em uma temporada histórica; 2019, com virada épica sobre o River Plate; e 2022, quando superou o Athletico-PR.

Já o Palmeiras foi campeão em 1999, nos pênaltis contra o Deportivo Cali; em 2020, com gol de Breno Lopes sobre o Santos; e em 2021, triunfando sobre o próprio Flamengo na prorrogação.

Brasileiros campeões da Libertadores

  • São Paulo (1992, 1993, 2005);
  • Santos (1962, 1963, 2011);
  • Grêmio (1983, 1995, 2017);
  • Palmeiras (1999, 2020, 2021);
  • Flamengo (1981, 2019, 2022);
  • Cruzeiro (1976, 1997);
  • Internacional (2006, 2010);
  • Vasco (1998);
  • Corinthians (2012);
  • Atlético-MG (2013);
  • Fluminense (2023);
  • Botafogo (2024).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da TV Globo, ESPN, Ge TV, Disney+ e Paramount+.

Saiba*

Lima recebe sua segunda final de Libertadores. A primeira ocorreu em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, com dois gols de Gabigol nos acréscimos. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Megafábrica dá primeiros passos para ampliar o ritmo de plantio de eucalipto
investimento bilionário

/ 2 dias

Megafábrica dá primeiros passos para ampliar o ritmo de plantio de eucalipto

4

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2945, sábado (29/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2945, sábado (29/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata