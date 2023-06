Brasil jogará de preto, pela 1ª vez na história, em duelo contra Guiné

Esportes

Com resultado, Palmeiras é o único ainda invicto no Brasileirão 2023

Tendo como palco o Morumbi, casa do São Paulo, a partida contra o Palmeiras, pela 10ª rodada do Brasileirão, neste domingo (11), terminou com a vitória do “Verdão” por 2x0. O placar mantém o Palmeiras como invicto na competição.

Apesar de um início de jogo bom para o São Paulo, com maior posse de bola para o tricolor, o São Paulo perdeu a mão, ou melhor, o pé e acabou levando o primeiro do Palmeiras aos 10 minutos de jogo, com gol de Gabriel Menino, que acertou o ângulo do goleiro são-paulino.

Todo o contra-ataque aconteceu logo após o juiz invalidar um pênalti para o São Paulo, isso depois de revisar lance no VAR, onde a bola teria batido no braço de Mayke. Porém ao analisar o vídeo constatpu que o lateral direito tocou com a cabeça antes.

No segundo tempo, o tricolor foi pára cima levando perigo ao gol dos palmeirenses, porém, não conseguiu converter nenhum.

Em cima de um erro do São Paulo, aos 32 minutos, Endrick encheu o pé e estufou a rede do rival, confirmando a vitória do alviverde, com o placar fechando em 2 a 0.