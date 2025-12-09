Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol

Com o resultado positivo nesta terça, a Alemanha enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Noruega e Montenegro

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

09/12/2025 - 13h45
Em um jogo emocionante, mas que não teve um final feliz, a seleção brasileira se despediu do Mundial feminino de handebol nesta terça-feira, ao ser derrotada pela Alemanha por 30 a 23, em partida válida pelas quartas de final da competição.

Após engatar uma série de cinco vitórias, o Brasil voltou a amargar um revés no torneio. Antes, em partida que valia a primeira colocação no Grupo 4, as Leoas foram superadas pela a Noruega e se classificaram para esta fase como segunda colocada da chave.

Com o resultado positivo nesta terça, a Alemanha enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Noruega e Montenegro, de olho em uma vaga na grande decisão da competição.

Vindo de derrota, o time nacional entrou com a missão de superar as anfitriãs, uma das fortes candidatas ao título. Invicta, a Alemanha logo deslanchou no placar. Após um equilíbrio inicial, quando o marcador ainda indicava um apertado 4 a 3 para as europeias, as donas da casa encaixaram o seu jogo e abriram uma vantagem que chegou a cinco gols (9 a 4).

A reação veio ainda na etapa inicial, quando a equipe verde e amarela reduziu a diferença para dois pontos. Essa intensidade, porém, não durou muito e a Alemanha foi para o intervalo com um 17 a 11 a seu favor.

No segundo tempo, tendo o relógio como adversário, as Leoas foram para o tudo ou nada e, no final, conseguiram esboçar uma pressão com Bruna de Paula sendo o destaque. Nos últimos dez minutos, Jhennifer se aproveitou de um descuido das donas da casa e balançou a rede deixando a contagem em 25 a 22 para a Alemanha. As anfitriãs, no entanto, reagiram, voltaram a abrir vantagem e venceram o duelo fazendo a festa diante de sua torcida.

Esportes

Copa do Mundo 2026 terá duas pausas para hidratação em todos os jogos

Visando o bem-estar dos jogadores, a federação resolveu trazer de volta a medida utilizada no Mundial de Clubes de 2025

08/12/2025 22h00

Edição do próximo ano contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores.

Edição do próximo ano contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores. Divulgação/FIFA

A Fifa anunciou durante a Reunião Mundial de Emissoras, realizada em Washington, D.C., que instituirá "pausas de hidratação" em todas as partidas da Copa do Mundo de 2026. Visando o bem-estar dos jogadores, a federação resolveu trazer de volta a medida utilizada no Mundial de Clubes de 2025, já que o torneio mundial acontecerá durante o verão nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em todos os jogos, os árbitros irão interromper o confronto aos 22 minutos de cada tempo para permitir que os atletas se reidratem. Não haverá restrições de temperatura mínima para a pausa ser aplicada e cada arbitragem deve decidir a forma mais eficaz e justa para aplicar o pequeno intervalo de três minutos.

"Obviamente, se houver uma lesão (paralisação) no momento do 20º ou 21º minuto e ela persistir, isso será resolvido imediatamente com o árbitro", ressaltou Manolo Zubiria, Diretor de Torneios dos EUA.

Assim como o calendário, a nova medida busca maximizar o rendimento dos times e priorizar a saúde dos jogadores ao longo do campeonato. A Fifa garantiu que a ação foi discutida com um comitê técnico e reaplicada com base no bom funcionamento que teve durante o Mundial de Clubes, realizado na mesma época nos EUA.

A Copa do Mundo de 2026 está prevista para iniciar em 11 de junho, na Cidade do México, com a partida entre México e África do Sul. Com os grupos já sorteados, restam apenas as seis vagas decididas pela repescagem oficial em março do próximo ano.

Esportes

IA projeta tabela do Brasileirão 2026: grande time é campeão e gigantes em risco

Embora apenas uma simulação, o ranking chama atenção por seguir lógicas que deram o tom das últimas temporadas

08/12/2025 06h00

Uma simulação realizada por inteligência artificial projetou como poderia terminar o Campeonato Brasileiro de 2026 e o resultado surpreende pela disparidade entre candidatos ao título, postulantes à Libertadores e clubes ameaçados de rebaixamento.

Segundo a previsão, o Palmeiras seria o campeão, somando 81 pontos e mantendo a hegemonia recente no futebol nacional.

Logo atrás, Flamengo (78 pontos) e Atlético-MG (72) completariam o pódio, enquanto o Cruzeiro apareceria em quarto lugar, reforçando a retomada esportiva do clube. O Fluminense, atual potência técnica, ficaria em quinto, seguido por um competitivo Botafogo.

A grande surpresa positiva seria o Mirassol, que terminaria em 7º lugar, à frente de gigantes como São Paulo (8º), Bahia (9º) e Red Bull Bragantino (10º). Já Athletico e Grêmio, tradicionais concorrentes por vagas internacionais, aparecem em posição intermediária, fechando a Série A sem grandes destaques.

Zona de rebaixamento tem pesos-pesados

A projeção também indica um cenário dramático para grandes clubes. O Santos, recém-retornado à elite, terminaria em 17º e voltaria a ser rebaixado.

O Corinthians, outro gigante do país, aparece em 18º, consolidando um dos piores anos de sua história. Coritiba (19º) e Remo (20º) completam o grupo dos quatro últimos colocados.

Equilíbrio no meio da tabela

Entre os times que escapariam por pouco da queda, Chapecoense, Vitória e Vasco figuram com campanhas irregulares, mas suficientes para permanecer na primeira divisão. Internacional, por sua vez, aparece apenas em 13º, distante de competições continentais.

Leitura do cenário

A tabela projetada destaca tendências recentes do futebol brasileiro:

  • A força das estruturas financeiras e de gestão, refletida no desempenho de Palmeiras e Flamengo.
  • A ascensão de equipes emergentes, como Mirassol e Bahia.

A instabilidade de gigantes tradicionais, caso de Santos e Corinthians, que enfrentam dificuldades administrativas e esportivas.

Embora apenas uma simulação, o ranking chama atenção por seguir lógicas que deram o tom das últimas temporadas. Para torcedores, dirigentes e analistas, a projeção funciona como um alerta tanto para quem busca o topo quanto para quem luta contra o declínio.

