Brasil segue invicto na Liga das Nações após vencer Itália

Esportes

Brasileiro se bateu Lionel Messi e se tornou o mais jovem a marcar duas vezes em finais de Champions League

No jogo que garantiu o 15º título do Real Madrid na Liga dos Campeões, no último sábado (1º), Vinicius Junior levou 83 minutos para realizar sua primeira finalização precisa. Contudo, precisou apenas de um chute para marcar o gol que praticamente selou a partida contra o Borussia Dortmund no estádio Wembley, na Inglaterra.

O gol do brasileiro coroa uma performance excepcional nesta temporada, especialmente na Champions, aumentando as expectativas de que ele seja agraciado com a Bola de Ouro de 2024, um prêmio da revista France Football que celebra anualmente o melhor jogador do mundo.

Ele se torna agora o segundo jogador a marcar duas vezes em finais do prestigioso campeonato europeu antes de completar 24 anos, juntando-se a Lionel Messi. Seu primeiro gol foi na final contra o Liverpool em 2022, que terminou 1 a 0 para o Real Madrid.

Naquele ano, Vinicius ficou em oitavo lugar na lista da France Football. Em 2023, terminou em sexto.

Para Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, a escolha deste ano é clara. "Vinicius é a Bola de Ouro. Não há dúvidas", afirmou ele aos jornalistas após o jogo em Wembley.

O treinador já havia sugerido anteriormente que as atuações de Vinicius na final da Champions e na Copa América, realizada em junho e julho nos Estados Unidos, seriam decisivas para sua possível premiação.

Thierry Henry, ex-atacante francês, considera Vinicius o melhor jogador do mundo no momento. No entanto, ele ressalta que as competições continentais entre seleções, como a Eurocopa ou a Copa América, podem influenciar na decisão da Bola de Ouro.

Pelos canais de mídia social, diversos jogadores e ex-jogadores afirmaram que Vinicius deveria ser o vencedor do prêmio. Entre os que apoiam essa ideia estão Ronaldo Fenômeno, Karim Benzema e os colegas de ataque de Vinicius no Real, Valverde e Rodrygo.

Vinicius comentou em entrevista após a entrega da taça em Wembley: "Quem está ao meu lado todos os dias me diz que sou o melhor, e acabo acreditando nisso. Não me importa se vou ganhar ou não. Tomara que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, veja esta entrevista e renove comigo novamente."

Além da final, Vinicius marcou três vezes nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões, incluindo dois gols contra equipes alemãs. Ele também contribuiu com duas assistências no empate por 3 a 3 contra o Manchester City nas quartas de final.

No total, ele acumulou seis gols e cinco assistências em dez aparições na Champions deste ano.

No Campeonato Espanhol, que o Real Madrid também conquistou nesta temporada, Vinicius participou.

Com FolhaPress

Assine o Correio do Estado.